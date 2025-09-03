NSND Công Lý nhập viện phẫu thuật

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý - cho biết, nam nghệ sĩ vừa thực hiện phẫu thuật lấy sỏi thận ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sáng 3/9.

"Ca phẫu thuật kéo dài từ 9-12h mới xong. Hiện, anh Lý đang nằm ở phòng hậu phẫu để hồi phục sức khoẻ. Vì cơn đau kéo dài mấy ngày, anh ấy không ăn được nên đã sụt 3kg. Sau phẫu thuật, anh đã tỉnh táo và ăn được cháo", chị Ngọc Hà nói.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vợ kém 15 tuổi của "cô Đẩu" cho biết thêm, khi chồng nhập viện, cô đang trong chuyến công tác ở Hàn Quốc. Người nhà thấy nam nghệ sĩ đau nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Biết tin, Ngọc Hà đã bỏ dở chuyến công tác để về động viên, chăm sóc chồng.

Nam nghệ sĩ có khoảng 5 ngày theo dõi ở bệnh viện, trước khi về nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian ở bệnh viện, mẹ, chị gái và em gái của Ngọc Hà hỗ trợ cô trong việc chăm sóc chồng.

Sau khi NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021, Ngọc Hà là người luôn ở bên cạnh cùng chồng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn.

Trong thời gian chữa trị bệnh, cô đã đồng hành cùng ông xã trong 10 chuyến bay sang Nhật chữa bệnh. Cô cho rằng, quãng thời gian 5 năm không quá dài với một đời người nhưng là 5 năm chuyển biến sức khỏe của chồng mình.

Người đẹp sinh năm 1988 cho biết, vì còn khó khăn nên thời gian gần đây, cô cũng tham gia kinh doanh riêng. Có những lần sốt 39 độ C, cô vẫn kiếm tiền lo cho chồng.

"Nhiều người nói sao không cho anh Lý ra ngồi để bán được nhiều hàng hơn, nhưng tôi muốn độc lập kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà không muốn "kéo tình thương" của mọi người bằng hình ảnh của chồng", Ngọc Hà bày tỏ.

Chia sẻ về những nhận xét trên mạng xã hội cho rằng NSND Công Lý khó có thể trở lại như xưa, Ngọc Hà thẳng thắn nói: "Tôi sẽ không có phản ứng nào tiêu cực cả, bởi bệnh tật đã có bác sĩ khám và điều trị. Mình hãy cứ dành năng lượng, suy nghĩ tích cực thì sẽ có may mắn tới. Thay vì sầu não, lo lắng, thời gian đó tôi sẽ tìm cách kiếm tiền lo cho gia đình, cho anh Lý".

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Đời thường, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang cuốn hút.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn.

Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian.

Hiện, anh dần bình phục, đã tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi, người ở lại...

Vào tháng 3 năm nay, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn công tác tại nhà hát.