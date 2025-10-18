Con gái NSND Công Lý: "Bố từng không nhìn mặt tôi 2 tháng"

Mới đây, con gái NSND Công Lý đã tổ chức buổi giao lưu trò chuyện về phim tài liệu Có một chòm sao - tác phẩm kể về chính nam nghệ sĩ - nhân dịp sinh nhật anh.

Gia Bảo, NSND Công Lý, Thục Anh, BTV Thục Khuê - vợ đầu của nghệ sĩ Công Lý (từ phải qua) - tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thục Anh cho biết, phim tài liệu Có một chòm sao được cô ấp ủ từ năm thứ nhất đại học nhưng đến năm thứ tư mới hoàn thành và được ra mắt vào tháng 5/2024.

"Nhân dịp sinh nhật bố năm nay, tôi mời bố mẹ, bạn bè tới giao lưu và trò chuyện về phim. Tôi cũng khá áp lực khi sự kiện có đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, NSƯT Chiều Xuân. Tuy nhiên, mọi người cũng rất ủng hộ và động viên tôi", Thục Anh nói.

Con gái NSND Công Lý cho biết, nam nghệ sĩ được Tít (tên thật là Gia Bảo - con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân) đưa đến. "Bố ngồi dưới xem phim và rất xúc động. Vì hơi mệt nên bố về sớm mà không ở lại tới cuối sự kiện", Thục Anh thông tin.

Thục Anh chia sẻ rằng, bố cô không phải là người thích thể hiện tình cảm, dễ cáu và khi không hài lòng với con, nam nghệ sĩ nói thẳng.

Cô tiết lộ: "Thi thoảng, tôi có mua quà tặng nhưng bố thường không dùng mà cất đi. Bố cũng là người hay dỗi, hay cáu. Bố từng không nhìn mặt tôi 2 tháng trời vì tôi không chịu đi thi bằng lái xe. Bố cũng rất thẳng tính, không thích nịnh nọt".

Thục Anh cũng cho rằng, NSND Công Lý là một người nghiêm khắc, khi cô thông báo với bố sẽ thi chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, nam nghệ sĩ tỏ ra không hài lòng vì muốn con gái học nghề biên kịch hoặc biên tập.

"Đến hôm thi, bố vẫn đưa tôi đi, bố nói: "Nghề này rất vất vả, con phải tự bước đi”. Trên đường, bố có cho tôi nghe một đoạn nhạc và hỏi rằng "con có biết đây là loại hình nghệ thuật gì không?". Tôi lắc đầu trả lời rằng, mình không biết thì bố nói: “Đấy, không biết thì định làm đạo diễn kiểu gì?”.

Tôi từng nghĩ bố thật khó tính, nhưng sau này tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không trau dồi kiến thức nhiều hơn. Tôi hiểu ra những lo lắng của bố là không thừa thãi và tôi cũng nhận ra cách bố quan tâm đến mình thật đặc biệt", cô kể lại.

NSND Công Lý tại buổi giao lưu, trò chuyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim tài liệu, Thục Anh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ: "Hầu như ai cũng thích bố với vai diễn Bắc Đẩu trong Táo quân nhưng ngày bé, tôi ghét bố lắm, vì bố... bỏ rơi, ít quan tâm đến tôi. Bố mẹ ly hôn khi tôi 1 tuổi, tôi quen sống với mẹ".

Theo Thục Anh, thời học mầm non, khi cô giáo hỏi: "Bố con làm nghề gì?", cô đã trả lời: "Bố đi tù" vì thấy bố đóng vai tù nhân trong một bộ phim phát sóng trên truyền hình.

Thời điểm mới ra trường, NSND Công Lý đóng chính kịch nhưng thường là những vai phụ như trong phim Người Mỹ trầm lặng, Hoa ban đỏ… Năm 2003, Công Lý tham gia Gặp nhau cuối tuần.

Nhờ xem các tiểu phẩm hài trên truyền hình mà Thục Anh mới biết bố mình là diễn viên.

Khi NSND Công Lý gặp MC Thảo Vân và kết hôn. Thời điểm đó, Thục Anh cảm thấy bản thân như bị lãng quên vì không ai quan tâm đến mình.

Thục Anh bộc bạch: "Vì bố con ít có cơ hội gặp nhau nên khi có ai hỏi con gái thích làm gì, bố tôi đã nói tôi thích làm họa sĩ mà không biết rằng tôi muốn đi diễn, làm đạo diễn như bố. Tôi luôn muốn xem ánh đèn sân khấu có "ma lực" thế nào mà bố đau đáu đến mức… quên cả tôi".

Tháng 7/2021 NSND Công Lý bị đột quỵ, phải đi cấp cứu. Nhờ biến cố đó, Thục Anh nhận ra cô rất yêu bố. "Lúc bố ốm, tôi mới biết bản thân cần bố nhiều ra sao và mình sợ mất bố đến thế nào", Thục Anh chia sẻ thêm.

Cô khao khát được nhìn thấy bố trên sân khấu, được nghe bố mắng khi mình không vâng lời, được ngồi cùng quán nhậu với bố như ngày bé. Khi Thục Anh vào thăm bố ở bệnh viện, NSND Công Lý bật khóc nhưng... không nhớ nổi tên con...

Sau một thời gian điều trị, NSND Công Lý dần hồi phục sức khỏe. Anh chăm chỉ luyện tập và đi Nhật để tiêm tế bào gốc. Những hình ảnh trong phòng trị liệu như tập đứng, tập đi của anh lần đầu được phát sóng khiến khán giả xúc động.

NSND Công Lý chụp ảnh cùng 2 con là Thục Anh và Gia Bảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thật tiếc vì tôi không thể lưu lại những khoảnh khắc khi bố còn khỏe, nhưng tôi tin những kỷ niệm đó còn mãi trong ký ức của mỗi người. Chính tình yêu đã vực bố dậy. Tôi cũng không bị bỏ rơi như bản thân đã nghĩ. Trên trời có một chòm sao sáng nhất là Bắc Đẩu, giống như bố là người soi sáng, dẫn đường cho tôi", cô bày tỏ.