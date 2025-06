MC Thùy Linh VTV: Chồng kém 5 tuổi cưng chiều, U40 không áp lực sinh con

Thùy Linh sinh năm 1987, là gương mặt MC/BTV VTV được yêu mến bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm trên sóng truyền hình.

Cô quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.

Hẹn gặp nữ MC vào một sáng mùa hè dịu mát, câu chuyện bên ly cà phê bắt đầu từ nụ cười và dần là những giọt nước mắt khi ngược lại những tháng ngày ấu thơ. Lần đầu, Thùy Linh trải lòng với tôi về một miền ký ức nghèo khó, cơ cực nhưng vẫn ấm áp, yên vui…

Cô cũng chia sẻ về con người mình phía sau ánh đèn sân khấu và hôn nhân tràn ngập tiếng cười và sự sẻ chia với chồng kém 5 tuổi - diễn viên Đức Hiếu hay còn gọi là Hiếu Su.

MC/BTV Thùy Linh VTV.

Tuổi thơ khó khăn nhưng luôn ấm áp

Kể từ khi nhận giải đặc biệt “Nụ cười VTV” năm 2016, đến nay, Thuỳ Linh vẫn được khán giả yêu mến gọi với danh xưng “MC có nụ cười đẹp nhất VTV”. Điều gì đã khiến nụ cười ấy trở thành “thương hiệu” gắn bó với chị suốt gần 1 thập kỷ?

- Mọi người ưu ái và động viên nên gọi tôi như vậy, thực ra tôi chưa bao giờ dám nghĩ đó là nụ cười đẹp. Chỉ thấy gần gũi với tính cách con người mình từ nhỏ tới giờ là luôn lạc quan, vui tươi, hay cười.

Danh hiệu đó đến với tôi từ một cuộc thi ảnh của VTV nhằm tôn vinh nét đẹp của những người phụ nữ làm báo. Bức ảnh được giải ấy được các anh chị đồng nghiệp của tôi gửi tham gia, vậy nên tôi vẫn nhớ mãi cảm giác mình đã ngạc nhiên, bất ngờ thế nào khi được thông báo về giải thưởng.

Thời điểm đó, tôi vừa chính thức trở thành BTV, MC của Ban Văn nghệ VTV sau nhiều năm cộng tác. Giải thưởng như một sự khích lệ, ghi nhận với một người làm báo trẻ, là kỷ niệm thật đẹp, quý giá trên hành trình làm nghề của tôi.

Gần 10 năm qua, danh hiệu đó có giúp chị nhận được nhiều cơ hội hơn trong nghề?

- Tôi nghĩ nhờ nụ cười, khán giả nhận diện mình dễ hơn. Tuy nhiên, để giữ được sự tin tưởng, theo tôi, điều quan trọng vẫn là năng lực và đạo đức, thái độ làm nghề. Tôi luôn trân trọng từng cơ hội, nỗ lực làm mọi việc bằng sự tận tâm, nghiêm túc, chân thành, vô tư, giống như tinh thần của nụ cười ấy. Được làm nghề là những khoảnh khắc tôi thấy thật hạnh phúc và thấy mình vô cùng may mắn.

Qua thời gian, công việc của tôi ngày một ổn định hơn, các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác cũng vững vàng hơn. Có thể chính những điều đó giúp tôi có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục được học hỏi và cống hiến.

Thuỳ Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí về tuổi thơ thiếu thốn vật chất.

Người ta vẫn thường nói rằng, phía sau nụ cười là bao niềm tâm sự. Tuổi thơ chị có từng trải qua những năm tháng khó khăn để hình thành nên một Thùy Linh mạnh mẽ như hôm nay?

- Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhà cũ nằm trên phố Hàng Gai, nhưng không hề sung túc như nhiều người vẫn nghĩ. Gia đình tôi từng rất khó khăn. Mẹ tôi buộc phải bỏ công việc công nhân ở Cục Đo đạc bản đồ khi ấy để sang Nga xuất khẩu lao động khi tôi 2 tuổi.

Bố đi làm ở Nhà máy Dệt, nên tuổi thơ của tôi là những năm tháng sống cùng ông bà ngoại, còn anh trai thì ở bên nhà nội cùng bố.

Tôi vẫn nhớ chiều tối thứ sáu tan làm nào, bố cũng đạp chiếc xe cũ đưa tôi về nhà, rồi lại chở sang nhà ngoại vào chiều Chủ nhật. Tuổi thơ trôi qua như thế, vắng mẹ và những bữa cơm gia đình đủ đầy.

Khi tôi lên 4 tuổi, một tai nạn xảy ra. Trong lúc chơi đùa, tôi luồn tay nhặt quả bóng dưới gầm giường và vô tình chạm phải ổ điện. Bị giật nặng, phải cấp cứu gấp. Sau đó tôi còn bị sốt rất cao khiến một bên mắt mất thị lực. Nghe tin về sức khỏe của con, khi đang ở nơi đất khách, mẹ tôi không yên lòng, buộc phải hủy hợp đồng, trở về nước với hai bàn tay trắng. Cơ quan cũ cũng không còn tiếp nhận lại.

Từ đó, bố mẹ tôi làm đủ thứ nghề - từ thợ may đến bán gà ở chợ, phải dậy từ 2-3h sáng để làm hàng, kịp 6h mang ra chợ. Một số buổi tôi cũng dậy sớm phụ bố mẹ những việc nhỏ như rửa gà, rửa lòng. Dù nắng hay mưa, dù ốm hay mệt, chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ than thở, không nghỉ buổi chợ nào. Nhìn bố mẹ lặng lẽ gồng gánh mưu sinh, tôi vừa thương vừa cảm thấy tủi thân.

Nhớ mãi những năm mẫu giáo và 5 năm cấp 1, tôi chỉ có một cái áo ấm nhất là áo phao màu đỏ. Tôi mặc nó suốt mấy mùa lạnh, lúc áo còn rộng thùng thình dài quá gối cho đến khi không thể ngắn hơn. Những lần biểu diễn kể chuyện, múa hát, cô giáo phải mượn áo của bạn khác cho tôi mặc tạm. Tôi về hồn nhiên kể lại với mẹ, mẹ chỉ dịu dàng bảo: “Thôi cố hết mùa đông này nhé, lên cấp 2 mẹ sẽ mua áo mới cho con”.

Bố mẹ là tấm gương, là động lực lớn nhất để tôi sống và làm việc chăm chỉ, kiên trì, chân chính.

“Nghề báo, làm truyền hình cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá”

Thùy Linh đã gắn bó với nghề truyền hình đến nay đã gần 20 năm. Nhìn lại chặng đường ấy, điều gì khiến chị cảm thấy đáng giá nhất?

- Điều quý giá nhất là tôi được sống đúng với đam mê của mình. Tôi từng là một cô bé nhút nhát ngại giao tiếp, vậy mà lại thích đọc bài trước lớp, tham gia các cuộc thi kể chuyện, hùng biện từ khi còn học cấp 1.

Niềm yêu thích đó lớn dần theo năm tháng, theo tôi suốt thời học sinh, sinh viên và trở thành nền tảng để tôi gắn bó với nghề.

Nghề truyền hình, nghề báo cho tôi cuộc sống kinh tế vững vàng hơn để có thể tự lo được cho bản thân và hỗ trợ người thân phần nào, mặc dù không quá dư giả.

Công việc này còn cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi. Từ những chuyến công tác đầu tiên thời sinh viên, đến nay tôi đã được đi gần như hết các tỉnh thành Việt Nam và đến một số quốc gia trên thế giới.

Những chuyến đi đó giúp tôi mở mang về văn hóa, con người và khám phá những nét đặc trưng ở nhiều vùng đất mà nếu du lịch bình thường, có lẽ tôi không bao giờ có được. Mỗi nơi đi qua, mỗi nhân vật được gặp, đều cho tôi thêm góc nhìn, trải nghiệm, vốn sống và bài học quý giá.

Ngoài ra, nghề còn cho tôi cơ hội gặp gỡ rất nhiều người tài giỏi ở các lĩnh vực khác nhau - những nhân vật truyền cảm hứng - giúp tôi học hỏi mỗi ngày.

Đó là những bài học tự nhiên, không gò ép, không giáo điều. Nhờ vậy, tôi luôn cảm thấy công việc của mình mới mẻ, sinh động và chưa từng nhàm chán.

Mỗi nơi đi qua, mỗi nhân vật được gặp, đều cho tôi thêm góc nhìn, trải nghiệm, vốn sống và bài học quý giá". MC/BTV Thùy Linh

Vậy còn điều gì chị nghĩ mình đã phải đánh đổi?

- Tuổi trẻ của tôi phần lớn dồn tâm sức cho công việc. Khi bạn tập trung cho một thứ, tự khắc những điều khác sẽ bị khuyết đi. Vì vậy, thời gian tôi dành cho gia đình, bản thân sẽ bị hạn chế.

Bố mẹ và anh trai đôi khi đùa rằng, tôi “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. May mắn là gia đình thấu hiểu, ủng hộ tôi xây dựng nền tảng sự nghiệp.

Sức khỏe cũng là điều tôi từng đánh đổi. Làm việc với đam mê, tôi không nhận ra mình gầy, yếu đi vì ăn uống thiếu khoa học, ngủ nghỉ không điều độ.

Những năm gần đây, tôi chú trọng sức khỏe hơn, tôi vẫn yêu nghề như ngày đầu nhưng giảm lịch làm việc, học cách cân bằng và chăm sóc chính mình và người thân hơn. Bởi có sức khỏe thì mới có thể đi xa với nghề được.

Trong gần 20 năm làm nghề, đã bao giờ MC Thùy Linh từng muốn buông bỏ?

- Chưa bao giờ. Có những chương trình tôi làm chưa tốt, có những lần nhận phản hồi khiến mình phải suy nghĩ. Nhưng thay vì nản lòng, tôi sẽ trăn trở xem mình cần thay đổi điều gì, tìm hướng tiếp cận khác, cách thể hiện mới hơn.

Với tôi, không có bài toán nào là không có lời giải. Quan trọng là mình có đủ kiên trì để tìm ra lời giải ấy hay không.

MC Thùy Linh cho biết, gần 20 năm gắn bó với nghề báo, làm truyền hình cô chưa từng thấy chán và có suy nghĩ buông bỏ.

Chồng trẻ mê việc nhà, yêu chiều

Trên sân khấu, chị luôn để lại ấn tượng với hình ảnh một MC duyên dáng, linh hoạt, luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho khán giả. Vậy trong đời sống thường ngày, Thuỳ Linh có khác?

- Tôi vẫn là chính mình - Thuỳ Linh của đời thường, không màu mè, không kiểu cách. Ở nhà, tôi sống khá giản dị, luôn cố gắng dành thời gian và sự quan tâm cho gia đình. Nhiều người nghĩ tôi khéo léo, nhưng thật ra tôi sống rất thật, khá chân phương, đôi khi còn có phần khép kín.

Sau gần 5 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của MC Thùy Linh và diễn viên Đức Hiếu có còn màu hồng như lúc mới yêu?

- Có lẽ, khi yêu thì hồng đậm còn giờ chuyển sang hồng nhạt hơn rồi (cười).

Chồng tôi sống giản dị, không màu mè. Từ lúc yêu nhau, anh đã thay đổi khá nhiều - thích ở nhà hơn, cùng tôi nấu ăn, dọn dẹp, chia sẻ việc nhà. Chúng tôi vẫn giữ thói quen trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ mọi điều trên trời dưới bể.

Chúng tôi không đặt ra quá nhiều kỳ vọng, cũng không tạo áp lực cho nhau. Càng ít làm tổn thương đối phương, càng tránh được sự mệt mỏi. Nhờ đó, vợ chồng tôi thấy vui, hạnh phúc trong những điều giản dị, bình thường mà ý nghĩa.

MC Thùy Linh và chồng kém 5 tuổi - diễn viên Đức Hiếu - người được nhiều người yêu mến qua vai công an Đông trong phim "Phố trong làng" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lấy chồng trẻ, kém mình 5 tuổi, Thùy Linh có phải nuông chiều anh ấy nhiều hơn hay ngược lại?

- Thật ra, dù kém tôi 5 tuổi nhưng anh ấy là người chín chắn, sống tình cảm, luôn thể hiện sự yêu thương bố mẹ bằng lời nói, hành động và đặt gia đình là sự ưu tiên trên hết.

Khi yêu, dù anh ấy chưa có sự nghiệp vững vàng, kinh tế cũng chưa ổn định, nhưng tôi bị thuyết phục bởi sự tử tế và chân thành ấy. Đến khi lấy nhau, điều đó ở anh vẫn không thay đổi.

Còn bạn hỏi là ai chiều ai hơn, thì câu trả lời chắc chắn là: Cả hai đều chiều nhau. Nhưng nói thật lòng, tôi vẫn thấy mình là người được anh ấy nuông chiều nhiều hơn đấy (cười). Anh luôn nhường nhịn, dỗ dành tôi trong mọi hoàn cảnh.

Anh tôn trọng và ủng hộ hầu hết mọi quyết định của tôi. Anh thường đưa đón tôi, không ngại vào bếp, đi chợ, làm việc nhà. Sự quan tâm nhẹ nhàng, chân thành ấy khiến tôi luôn cảm thấy được yêu thương.

Nữ MC được chồng trẻ cưng chiều và thấu hiểu.

Hẳn ông xã cũng luôn là người làm hòa trước, khi hai người cãi nhau?

- Thú thật, gần 5 năm chung sống, chúng tôi cũng chưa cãi nhau to bao giờ. Thỉnh thoảng, vợ chồng cũng có lúc bực bội, tranh luận vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Song, cả hai đều đã đủ chín chắn, không để những cảm xúc tiêu cực kéo dài. Chúng tôi cùng hướng tới một gia đình êm ấm, nên luôn cố gắng dừng lại đúng lúc, giữ hòa khí, sự tôn trọng lẫn nhau. Luôn sẵn sàng và thường xuyên nói lời “xin lỗi”, “cảm ơn” nhau.

Những khi có bất đồng, anh thường là người chủ động làm hòa, kể cả khi chưa rõ ai đúng ai sai. Tôi cũng không phải người hay để bụng, nên không khí gia đình nhanh chóng dịu trở lại.

Chủ động hòa giải không có nghĩa là nhận hết lỗi về mình, mà là để cả hai đủ bình tĩnh để cùng nhìn nhận vấn đề. Nhiều chuyện đúng - sai còn tùy góc nhìn và hoàn cảnh.

Tôi dù sao vẫn là phụ nữ, đôi khi không tránh khỏi chút mong manh, giận dỗi. Nhưng anh hiểu ý, chỉ cần một cái ôm, cái nắm tay hay vài câu đùa là tôi lại thấy nhẹ lòng.

MC Thùy Linh: "Khi được là chính mình bên người kia mà vẫn thấy được yêu thương, trân trọng thì đó là may mắn lớn rồi".

Lấy nhau gần 5 năm nhưng Thuỳ Linh - Đức Hiếu vẫn chưa có con, điều đó có từng ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh chị và chị có cảm thấy áp lực về chuyện con cái?

- Chúng tôi vẫn hạnh phúc và đồng hành cùng nhau. Tất nhiên, khi có gia đình ai cũng mong muốn được làm mẹ, gia đình có thêm thành viên, nhưng trời chưa cho, duyên chưa đến, mình cũng không thể nào cưỡng cầu được.

Tôi cũng hiểu rằng, ở tuổi 38, việc có con không còn thuận lợi như trước. Song tôi học cách sống tích cực, tập trung ở hiện tại, không tạo áp lực nữa. Tôi giữ lạc quan, niềm tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến vào đúng thời điểm xứng đáng. Anh cũng thường động viên tôi: “Quan trọng là chúng mình luôn bên nhau”.

Những năm gần đây, tôi chủ động giảm khối lượng công việc, tập trung chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị tâm thế nếu may mắn được làm mẹ.

Nhìn lại, chị thấy điều gì là quan trọng nhất giúp tổ ấm giữ được hạnh phúc?

- Chắc là sự thấu hiểu và cùng nhau xây dựng. Chúng tôi không đặt ra những quy tắc kiểm soát nhau, nhưng luôn muốn chia sẻ về mọi điều trong ngày. Chính sự chủ động đó giúp chúng tôi tạo được niềm tin.

Tôi nghĩ hạnh phúc không cứ là phải có thật nhiều tiền, nhà thật to, xe thật đẹp hay có những điều to tát, mà là mỗi ngày trước hết đều có thể khỏe mạnh cùng nhau đi làm, cùng trò chuyện, nấu ăn, chăm sóc gia đình… và cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên. Khi được là chính mình bên người kia mà vẫn thấy được yêu thương, trân trọng thì đó là may mắn lớn rồi.

Cảm ơn MC Thuỳ Linh vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam