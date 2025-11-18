Cuộc sống trong viện dưỡng lão ở Hà Nội của Thiếu tướng 97 tuổi

Cuộc sống của vị thiếu tướng 97 tuổi ở viện dưỡng lão

Sáng mùa thu, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống căn phòng nhỏ ở tầng 6 của Trung tâm dưỡng lão nằm tại xã Tả Thanh Oai, Hà Nội.

Trong không gian yên tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà, 97 tuổi, ngồi trên chiếc ghế gỗ kê cạnh giường, đôi mắt tinh anh sau cặp kính lão đang dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sách cũ.

Mỗi ngày ông Ngà đều đọc sách để rèn luyện trí nhớ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ông Nguyễn Như Ngà đã sống tại viện dưỡng lão được 5 năm. Trước đó, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ ở phố Láng Hạ. Vợ mất cách đây vài năm, con cái mỗi người một nơi - người ở Anh, người ở TPHCM - không tiện qua lại chăm sóc. Sau một lần bị tai biến nhưng vẫn giữ ý muốn ở lại Hà Nội, ông quyết định bàn với con cháu chọn viện dưỡng lão làm nơi an dưỡng tuổi già.

“Sống một mình tuổi này nguy hiểm. Con cái bận rộn, tự lo được cho mình là tốt nhất”, ông nhẹ nhàng nói.

Ở tuổi 97, Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà vẫn minh mẫn, giọng nói rõ ràng, bước đi khoan thai. Ông duy trì nếp sinh hoạt đều đặn: Thức dậy lúc 5h, đi ngủ lúc 21h30.

Mỗi ngày, ông đọc sách để rèn trí nhớ, tìm hiểu về dinh dưỡng và các phương pháp giữ sức khỏe. Ông tự nấu ăn, ưu tiên chế độ thực vật với 80% rau củ và các loại hạt.

“Tôi ăn vừa đủ, dậy sớm xoa bóp, tập thể dục rồi đọc sách. Ở đây yên tĩnh, rất thích hợp để người già suy ngẫm”, ông chia sẻ.

Bên cạnh sự tự lập hiếm thấy ở tuổi gần trăm, ông còn nhận được sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp: Bác sĩ theo dõi định kỳ, đo huyết áp hai lần mỗi ngày và luôn có nhân viên y tế túc trực 24/7.

Ông Ngà hàng ngày dậy sớm tập thể dục, tự nấu ăn ở tuổi 97 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Phòng của ông là phòng đơn, trang bị đầy đủ giường, tủ, tivi, điều hòa và nhà vệ sinh khép kín. “Tiện nghi chẳng khác gì ở nhà, thoải mái và an toàn. Chi phí khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng”, ông cho biết.

Theo ông Ngà, trước kia người già thường sống quây quần bên con cháu, nhưng xã hội nay đã khác. Nhịp sống công nghiệp khiến con cái bận rộn, ít có thời gian chăm sóc cha mẹ như trước. Vì vậy, viện dưỡng lão trở thành lựa chọn phù hợp hơn: Có bác sĩ theo dõi sức khỏe, có những hoạt động tinh thần như sinh nhật, lễ hội, những buổi đi chùa, đi siêu thị…

“Các cháu nhân viên ở đây rất chu đáo, lễ phép. Tôi cảm thấy vui và yên tâm lắm”, ông nói.

Ông Ngà chia sẻ rằng dù không sống cạnh con cháu nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày, con cái vẫn gọi điện hỏi thăm; dịp Tết, lễ hay có việc quan trọng, các con đều sắp xếp bay về Hà Nội ở với ông. “Chỉ cần biết con cháu bình an là tôi an lòng rồi”, ông cười hiền.

Dù sống trong viện và ít giao lưu, ông vẫn giữ liên lạc với đồng đội cũ - những người đã cùng ông đi qua chiến tranh.

“Thỉnh thoảng các đồng chí vẫn gọi hỏi thăm, hay mời tôi về đơn vị tham gia các chương trình. Ở tuổi này, chẳng cần gì nhiều, chỉ mong bình an và giữ được tâm sáng”, ông chia sẻ.

Ông Ngà tự hào giới thiệu về những tấm huân chương mình nhận được trong suốt nhiều năm cống hiến (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Với ông Ngà, sống khỏe không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. “Sống khỏe cũng là một cách yêu nước. Mình khỏe thì con cháu đỡ vất vả, xã hội nhẹ gánh”, ông nói.

Nhìn ông ngồi giữa căn phòng tràn nắng, bên giá sách cũ và ấm trà nóng, khó ai ngờ người đàn ông 97 tuổi ấy từng vào sinh ra tử qua hàng trăm trận đánh, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống, từng gặp Bác Hồ và cống hiến gần trọn một đời cho đất nước.

Tuổi 17 cầm súng bước vào trận

Sinh năm 1929 tại Hải Phòng - một trong những “vùng lửa đỏ” của những năm đầu kháng chiến - ông Nguyễn Như Ngà lớn lên giữa đói nghèo, áp bức của thời Pháp thuộc. Ông nói tuổi thơ mình “nhuốm màu bi thương”, 16 tuổi chứng kiến nạn đói, tận mắt thấy cảnh người dân phải cúi đầu khi giặc đi qua. Khát vọng thoát khỏi kiếp nô lệ trong ông hình thành từ đó.

Năm 1945, khi nạn đói lên đến đỉnh điểm, gia đình ông chịu nhiều mất mát. Giữa bối cảnh ấy, hình ảnh những người lính giải phóng hiên ngang bước qua phố đã gieo trong ông quyết tâm đi theo con đường chiến đấu.

Cuối năm 1946, khi Hải Phòng mở lớp đào tạo sĩ quan - hạ sĩ quan, ông Ngà dự thi, trúng tuyển và về Sư đoàn 320 (Sư đoàn Đồng Bằng). “Thà hy sinh còn hơn sống tiếp trong cảnh mất nước”, ông nói.

Hình ảnh ông Ngà năm 17 tuổi tham gia quân đội (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ở tuổi 97, ông vẫn nhớ rõ trận đánh đầu tiên tại khu nhà máy sợi Nam Định, nơi đơn vị ông bao vây khoảng 700 lính Pháp. Trong lúc truy kích ông bị nhóm lính Pháp bắn một viên đạn làm bị thương.

Không lâu sau, ông lại đối mặt cái chết trong một trận giáp lá cà ở đồng bằng Bắc Bộ. Bị địch chém khiến ruột lộ ra ngoài, ông chỉ kịp đưa tay giữ lại trước khi một đồng đội quê Nghệ An lao đến tiêu diệt tên lính, cứu ông thoát hiểm.

“Tôi tưởng mình chết từ trận đầu rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn sống”, ông cười nói. Nhưng ông khẳng định chưa bao giờ sợ chết, vì “nỗi nhục mất nước còn đáng sợ hơn”.

Chiến đấu qua nhiều chiến dịch lớn, ông Nguyễn Như Ngà trở thành cán bộ chính trị xuất sắc của Sư đoàn 320, được bầu làm Bí thư chi bộ gương mẫu. Với thành tích nổi bật, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng gia đình 30 vuông lụa.

Ông Ngà (thứ 2 từ phải sang hàng đầu) chụp ảnh cùng Bác Hồ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Từ năm 1954, ông được điều về Tổng cục Chính trị, phụ trách xây dựng Đảng trong quân đội. Ông nhớ mãi những buổi gặp Bác Hồ: “Bác giản dị lắm, nói chuyện rất gần gũi”. Lời dạy “Đảng viên phải làm gương” theo ông suốt cả đời binh nghiệp. Lần cuối ông gặp Bác là khi đứng bên linh cữu Người.

“Vừa đau buồn, vừa tự hào”, ông nghẹn giọng kể lại.

Sau thống nhất, ông tiếp tục sang Lào và Campuchia làm chuyên gia xây dựng Đảng trong quân đội bạn. Năm 1985, ông được phong Thiếu tướng; đến năm 1987, sau 40 năm quân ngũ, ông nghỉ hưu.

Ông Ngà không phải là người duy nhất lựa chọn viện dưỡng lão làm nơi vui thú tuổi già. Nhiều người cao tuổi như ông chia sẻ rằng mô hình này mang lại sự chủ động, an tâm. Nếu trước đây, quan niệm “già rồi phải sống cạnh con cháu” là điều hiển nhiên, thì hiện nay ngày càng nhiều cụ quyết định chuyển sang viện dưỡng lão.

"Chúng tôi không phải bị con cháu bỏ rơi, ở đây các cụ thường xuyên có con cái vào thăm. Có cụ ông, cụ bà cuối tuần có các con đón về nhưng lại đòi vào ngay vì ở nhà buồn quá. Môi trường chăm sóc ở đây chuyên nghiệp, có bạn bè đồng trang lứa và nhiều hoạt động tinh thần giúp chúng tôi thấy mình vẫn hữu ích, vẫn được quan tâm", ông Ngà nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nơi ông Ngà đang sinh sống, dịch vụ dưỡng lão có nhiều mức chi phí và loại phòng phù hợp theo từng nhu cầu.

Với những ông bà còn khỏe, chọn phòng tập thể 5-8 giường, mức phí cơ bản mỗi tháng dao động 8-8,5 triệu đồng tùy cơ sở. Đối với phòng 4 giường với mức phí 7 triệu đồng/tháng. Phòng 3 giường mức phí 9,5 triệu đồng. Nếu gia đình muốn không gian riêng tư, viện có phòng đôi với mức 10-12 triệu đồng/người/tháng, hoặc phòng đơn 13-15 triệu đồng/người.

Các mức chi phí trên đã bao gồm các dịch vụ cơ bản: Chỗ ở tiện nghi (tivi, điều hòa hai chiều, bình nóng lạnh), phòng sinh hoạt chung, phòng tập thể dục, giặt giũ, chế độ dinh dưỡng phù hợp người cao tuổi, theo dõi sức khỏe hằng ngày - hằng tháng và tham gia hoạt động vui chơi giải trí.