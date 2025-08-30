Cha đẻ của "Gangnam Style": "Gã tâm thần" khác biệt sở hữu MV 5,6 tỷ view

Ngày 28/8, Psy bị điều tra vì để quản lý nhận thay đơn thuốc ngủ. Hành động này vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thuốc kê đơn tại Hàn Quốc. A, giáo sư tại một bệnh viện đại học ở Seoul (Hàn Quốc), người đã kê đơn thuốc cho Psy, cũng bị bắt giữ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Psy được A kê đơn 2 loại thuốc là Stilnox và Xanax từ 2022 mà không hề có buổi tư vấn trực tiếp. Sau đó, giọng ca nổi tiếng toàn cầu để người quản lý của anh đến lấy thuốc.

Hành vi bất hợp pháp của Psy bị phát hiện thông qua một nguồn tin mật. Sau khi nhận được nguồn tin, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét và thu giữ bệnh án tại bệnh viện đại học liên quan.

Psy đang bị điều tra vì sử dụng thuốc không kê đơn (Ảnh: Newsen).

Đại diện của Psy đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm khi để nam ca sĩ nhờ người khác lấy thuốc. Tuy nhiên, họ khẳng định, Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.

Một bác sĩ của Hàn Quốc chia sẻ với tờ Naver: “Hành vi vi phạm Đạo luật Y tế Hàn Quốc liên quan đến thuốc hướng thần hoặc ma túy đều bị xử phạt rất nghiêm khắc. Do vậy, bác sĩ kê đơn thuốc hoặc những người liên quan sẽ khó tránh khỏi bị phạt. Bác sĩ có thể sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc ủy quyền nhận thuốc và kê đơn thuốc mà không tư vấn trực tiếp có thể bị phạt tù một năm hoặc phạt tiền tới 10 triệu won (gần 190 triệu đồng). Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xử lý và nhận được sự quan tâm của dư luận xứ Hàn.

Cha đẻ của ca khúc 5,6 tỷ view gây chấn động toàn cầu

Năm 2012, Psy đã khiến thế giới chao đảo khi trình làng ca khúc Gangnam Style. Ca khúc sôi động cùng điệu nhảy ngựa đình đám đã trở thành hiện tượng khắp thế giới. Với ca khúc này, nam ca sĩ người Hàn Quốc được mời trình diễn, tham gia các cuộc phỏng vấn của truyền thông quốc tế.

Gangnam Style gửi gắm hình ảnh một nghệ sĩ khác biệt, độc đáo, nổi loạn và hài hước. Không sở hữu ngoại hình lộng lẫy, đẹp chuẩn mực như phần lớn các ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc, Psy mang dáng vóc đậm đà, gương mặt không hoàn hảo. Chính sự không hòa lẫn đã giúp anh trở thành hiện tượng toàn cầu vào năm 2012.

MV "Gangnam Style" của Psy đạt 5,6 tỷ lượt xem trên YouTube (Video: YouTube).

Ca khúc nhanh chóng đạt con số 1 tỷ view người xem chỉ trong thời gian ngắn phát hành. Gangnam Style đến với hầu hết các đối tượng khán giả, đến với khu vực nông thôn hay thành thị. Và chỉ cần đúng một ca khúc này, Psy nghiễm nhiên bước chân vào hàng ngũ nghệ sĩ quốc tế.

Giai điệu vui nhộn, lời hát dễ nhớ, điệu nhảy ngựa độc đáo đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Khán giả, người nổi tiếng hay chính trị gia như ca sĩ Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna, cựu Tổng thống Mỹ Obama đều dành lời khen và cover điệu nhảy này.

Sau 13 năm, MV Gangnam Style đã cán mốc 5,6 tỷ lượt xem và trở thành một ca khúc kỷ lục của nền âm nhạc xứ Hàn. Hiện tại, đây vẫn là MV đạt thành tích cao nhất của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) và chưa có nghệ sĩ nào của Hàn Quốc có thể vượt qua.

Năm 2021, Psy nằm trong danh sách 10 người Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng nhất trong năm do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố. Album mới nhất của Psy - Psy 9 - được trình làng vào tháng 9/2022.

Liên tục vướng tranh cãi trong những năm hoạt động

Ngay từ khi ra mắt album đầu tay PSY from the Psycho World (Psy đến từ thế giới tâm thần) vào năm 2001, Psy từng vấp phải sự phản đối từ cơ quan quản lý Hàn Quốc. Album bị phạt tiền do chứa nội dung không phù hợp với các ca từ thẳng thắn, táo bạo và mang tính châm biếm. Một số bài hát bị chỉ trích vì lời lẽ nhạy cảm và không phù hợp với chuẩn mực văn hóa của Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Cùng năm đó, nam ca sĩ bị điều tra vì cáo buộc hút cần sa pha trong thuốc lá nhiều lần tại nhà một người bạn ở Bangbae-dong, Seoul (Hàn Quốc). Vào thời điểm đó, Psy thừa nhận các cáo buộc trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát.

Psy được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng "nhiều tật" của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Nam rapper nói: "Tôi đã hút cần sa ở Mỹ và khi trở về Hàn Quốc, tôi lén mang một ít về. Tôi hút cần sa do áp lực phải phát hành album mới và nhập ngũ". Tòa án đã quyết định phạt anh 5 triệu won (hơn 94 triệu đồng).

Năm 2003, Psy được miễn trừ nhiệm vụ của quân đội để làm việc cho một công ty phát triển phần mềm. Theo Naver, chính phủ Hàn Quốc có chế độ ưu đãi dành cho kỹ sư công nghệ. Hai năm sau đó, anh xuất ngũ.

Tuy nhiên, năm 2007, ngôi sao thế hệ 7X bị phanh phui làm việc sao nhãng, thành tích kém, lén tổ chức đêm nhạc riêng hoặc tham gia chương trình truyền hình trong thời gian làm việc ở công ty phát triển phần mềm. Do vậy, anh phải trở lại thực hiện nghĩa vụ quân sự và phục vụ trong 20 tháng.

Vụ việc này đã gây tranh cãi lớn. Nhiều khán giả chỉ trích ngôi sao nổi tiếng trốn nghĩa vụ quân sự.

Psy không ít lần bị xử phạt vì vi phạm pháp luật (Ảnh: Getty Images).

Năm 2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin công ty giải trí P Nation do Psy điều hành bị điều tra sau khi một nhân viên tử vong, vi phạm Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp tại Hàn Quốc. Nhân viên này được P Nation thuê ngoài để tháo dỡ thiết bị ở buổi diễn của PSY. Người này phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng không được trang bị dụng cụ bảo vệ và các biện pháp an toàn.

Năm 2024, biệt thự tại Hannam-dong, Seoul thuộc sở hữu của nam ca sĩ bị tịch thu do không nộp phí phạt. Psy bị buộc tội vi phạm luật xây dựng, cụ thể là thay đổi mục đích sử dụng và mở rộng biệt thự trái phép.

Thời điểm đó, Psy giải thích, anh không hề biết về việc mở rộng trái phép xảy ra trong quá trình xây dựng biệt thự. Nam nghệ sĩ đã phải nộp phạt.

Ca sĩ khác biệt hay kẻ tâm thần của làng nhạc xứ Hàn

Ngôi sao sinh năm 1977 tên thật là Park Jae Sang. Anh giải thích, Psy là nghệ danh viết tắt từ chữ Psycho (tâm thần). Anh là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt quận Gangnam, khu vực giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Anh được bố mẹ cho đi du học chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston ở Mỹ.

Tuy nhiên, Psy thực sự lại nuôi mơ ước trở thành nghệ sĩ và thích thể hiện sự nổi loạn, cá tính riêng của mình. Trong những tháng ngày du học tại Mỹ, anh dùng tiền cha mẹ gửi để mua sắm nhạc cụ, nghiên cứu làm nhạc.

Sau đó, anh bỏ học đại học Boston và theo học Học viện âm nhạc Berklee. Tuy nhiên, việc học tập nghệ thuật của anh không trọn vẹn.

Truyền thông Hàn Quốc gọi Psy là "gã tâm thần" (Ảnh: Naver).

Năm 24 tuổi, Psy quyết định bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc bằng chính năng lực và cá tính riêng của mình. Anh không có lợi thế như hầu hết các nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn vì ngoại hình lệch chuẩn, dáng vóc mập mạp. Điều anh sở hữu chính là đam mê âm nhạc và sự khác biệt trong phong cách nghệ thuật.

Năm 2001, anh phát hành album đầu tiên mang tên Psy From the Psycho World như một câu tuyên ngôn cho con đường nghệ thuật của mình. Album không thành công về mặt thương mại và bị chỉ trích vì có nhiều ngôn từ không phù hợp với đại chúng.

Psy không bỏ cuộc, tiếp tục trình làng những album khác, vẫn mang màu sắc của "một gã tâm thần, không giống ai". Album thứ 3 mang tên Champion của Psy mang về cho anh giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp nhưng bản thân anh lại không được phần lớn công chúng Hàn Quốc hoan nghênh vì gu âm nhạc khác thường.

Psy trình làng album mới nhất vào năm 2022 (Ảnh: Newsen).

Truyền thông Hàn Quốc gọi Psy là "nam ca sĩ kỳ quái" bởi sự khác biệt. Năm 2010, Psy gia nhập tập đoàn giải trí YG Entertainment (Hàn Quốc) sau khi xuất ngũ. Từ đây, con đường âm nhạc của nam nghệ sĩ sinh năm 1977 được định hướng chuyên nghiệp hơn. Hai năm sau, anh trở thành niềm tự hào của âm nhạc xứ Hàn và hiện tượng âm nhạc toàn cầu nhờ Gangnam Style.

Khi Psy được vinh danh là ngôi sao toàn cầu và là niềm tự hào của giới giải trí xứ Hàn, anh từng chia sẻ: "Xã hội Hàn Quốc luôn đòi hỏi cao về mặt đạo đức đối với một số vấn đề. Tôi đã 3 lần trải qua rắc rối lớn. Với các ca sĩ khác khi rơi vào tình huống này thường không thể quay trở lại".

Năm 2019, anh thành lập công ty giải trí riêng mang tên P Nation nhằm quy tụ, đỡ đầu cho nhiều ngôi sao trẻ.

Khán giả và phương tiện truyền thông cho rằng, sự thành công của Psy xuất phát từ sự hài hước, sáng tạo và khác biệt. Đến khi trở thành "ông chủ" của một công ty giải trí, Psy vẫn giữ tinh thần này. Các nghệ sĩ trực thuộc sự quản lý của P Nation đều là những gương mặt cá tính, nổi loạn như rapper Jessi, cặp đôi HyunA - Dawn, Crush, Heize…