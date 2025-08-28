Chủ nhân ca khúc 5,6 tỷ view “Gangnam Style” - Psy - bị khởi tố

Được biết, Sở Cảnh sát Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh khởi tố và bắt giữ ca sĩ Psy với cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc.

Theo báo cáo, Psy bị nghi ngờ nhận đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul kể từ năm 2022, mà không trải qua quá trình khám bệnh trực tiếp. Psy cũng không trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc mà để người quản lý thay mặt.

Psy đang bị điều tra việc sử dụng thuốc hướng thần cần được kê đơn (Ảnh: Getty Images).

Trước tin tức này, P Nation - công ty quản lý của Psy - ra thông báo: “Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc ngủ luôn được giám sát y tế, với liều lượng được kê đúng quy định, hoàn toàn không có chuyện kê đơn thay.

Tuy nhiên, trong quá trình đó có trường hợp người khác đi lấy thuốc thay cho anh và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Về vấn đề thuốc ngủ của ca sĩ Psy được bên thứ ba đi lấy hộ, đây là một thiếu sót. Chúng tôi chân thành xin lỗi”.

Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Psy cũng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ khi để người khác đi lấy thuốc thay và thừa nhận: “Đây rõ ràng là sai lầm và hành vi cẩu thả”.

Psy thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi người hâm mộ (Ảnh: Kiki News).

Được biết, bác sĩ kê đơn các loại thuốc trên cũng đang bị điều tra. Người này được cho là phủ nhận cáo buộc, khẳng định việc điều trị được thực hiện từ xa.

Theo tờ MK, hai loại thuốc được Psy sử dụng đều là thuốc dùng để điều trị rối loạn lo âu, điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ ở người trưởng thành. Cả hai đều là thuốc hướng thần, cần có chẩn đoán và đơn thuốc của bác sĩ theo quy định của Hàn Quốc.

Theo luật pháp Hàn Quốc, người sử dụng phải tự đi lấy thuốc. Chỉ trong những trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như thông qua các thành viên gia đình trực hệ hoặc người chăm sóc, mới được phép lấy thuốc thay.

Psy (SN 1977) vốn là một nghệ sĩ độc, lạ và cá tính của làng nhạc trẻ xứ Hàn. Anh ra mắt vào năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010). Psy 9thlà album mới nhất của Psy và được trình làng vào năm 2022.

Psy là chủ nhân ca khúc "Gangnam Style" đình đám (Ảnh: Getty Images).

Rapper xứ Hàn trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu vào năm 2012 nhờ bản hit Gangnam Style. Ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, trở thành MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem.

Hiện tại, MV này đạt hơn 5,6 tỷ lượt xem. Bên cạnh bài hát, điệu nhảy "cưỡi ngựa" do chính Psy sáng tạo còn là trào lưu toàn cầu.

Nam ca sĩ xứ Hàn tự nhận mình là một kẻ lập dị, kẻ tâm thần trong âm nhạc. Và thực sự, chính sự khác biệt trong phong cách biểu diễn, chơi nhạc đã giúp Psy trở nên thành công.

Năm 2019, Psy thành lập công ty giải trí P Nation, từng ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jessi, HyunA, Dawn, Crush, Heize... Về đời tư, nam ca sĩ đã kết hôn vào năm 2006 và có một cặp sinh đôi.