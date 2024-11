"Ông hoàng Kpop" PSY trình diễn Gangnam Style ở TPHCM, 10.000 người bùng nổ

Tối 24/11, lễ hội GENfest diễn ra đêm thứ hai tại TP Thủ Đức (TPHCM), có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Quang Hùng Master D, Suboi, tlinh, WEAN, Wxrdie, MONO, Wren Evans... Đặc biệt, "ông hoàng Kpop" PSY là nghệ sĩ biểu diễn cuối cùng trong chương trình nhưng vẫn mang đến không khí bùng nổ cho hơn 10.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

PSY trình diễn hit "Gangnam Style" trong đêm nhạc 10.000 người ở TPHCM (Video: Bích Phương).

Mở đầu màn trình diễn kéo dài 30 phút, PSY mang đến bản hit Gentleman - ca khúc ra đời năm 2013, hiện có 1,6 tỷ lượt xem trên YouTube. Mặc dù thời điểm PSY biểu diễn đã là 0h sáng, người hâm mộ Việt Nam vẫn nhiều năng lượng, liên tục hò reo, cổ vũ nhiệt tình cho ngôi sao Hàn Quốc.

Giao lưu cùng fan, PSY cho biết anh rất vui khi được gặp khán giả Việt Nam. Ở tuổi 46, PSY vẫn duy trì được khả năng khuấy động sân khấu, giọng hát live ấn tượng. "Ngôn ngữ giao tiếp của chúng ta khác nhau nhưng chúng ta có chung một ngôn ngữ khác là âm nhạc", PSY chia sẻ.

Tiếp sau đó, PSY khiến không khí lễ hội âm nhạc trở nên sôi động với những giai điệu quen thuộc của các ca khúc như Daddy, That that, New face, I luv it. Ở cuối chương trình, nam ca sĩ biểu diễn Gangnam Style - bản hit thành công nhất sự nghiệp. Hơn 10.000 khán giả có mặt tại chương trình cùng hát, nhảy theo điệu nhạc, tạo nên khoảnh khắc kết show mãn nhãn.

Đêm nhạc thứ hai của lễ hội GENfest bắt đầu lúc 17h, muộn hơn so với dự kiến vì lý do thời tiết. Quang Hùng Master D mở màn bùng nổ, mang đến các ca khúc đang được gen Z yêu thích như Trói em lại, Tình đầu quá chén... Tiếp theo là các ca sĩ như WEAN, Suboi... lần lượt trình diễn solo với thời lượng 30-40 phút, mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc.

Ca sĩ MONO xuất hiện ở phần giữa chương trình. Em trai Sơn Tùng M-TP mang đến hình ảnh trưởng thành hơn về âm nhạc. Mở đầu màn trình diễn, nam ca sĩ khiến fan bất ngờ khi đu dây, xuất hiện từ trên cao trong tiết mục Intro và Kill me. Bên cạnh ca khúc Waiting for you được phối theo phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng, MONO còn khai thác dấu ấn văn hóa dân tộc trong màn trình diễn Em xinh, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

tlinh cũng là tên tuổi gây sốt khi trình diễn tại đêm thứ hai của GENfest. Cô đầu tư trang phục, chủ đề sân khấu, vũ công hùng hậu và trình diễn 17 ca khúc, được ví như "concert thu nhỏ của tlinh". Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng đưa nhiều khách mời lên sân khấu khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Những rapper như JustaTee, Suboi, Coldzy, Vstra, Low G... có sự kết hợp ăn ý cùng tlinh trong loạt ca khúc Fever, Nữ siêu anh hùng, Lời nói dối chân thật, Không cần phải nói nhiều, Dâu tằm... Kết thúc màn trình diễn, tlinh còn khiến fan thích thú khi nhường sân khấu cho bạn trai Wxrdie, giới thiệu anh là "nghệ sĩ yêu thích nhất của tôi".

Ca sĩ Wren Evans cũng mang đến nhiều dấu ấn tại đêm nhạc. Anh nhuộm tóc bạch kim, mặc trang phục theo phong cách hoàng gia, trình diễn nhiều bản hit như Thích em hơi nhiều, Phóng đổ tim em, Từng quen...

Một số ca khúc được phối mới cũng được Wren Evans mang đến sân khấu như Bé ơi từ từ, Call me... Anh cũng chiêu đãi fan bằng tiết mục vừa đánh đàn vừa biểu diễn ca khúc mới mang tên Thu đợi.

Bên cạnh đó, rapper WEAN Lê cũng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi có sự xuất hiện của ''tình cũ'' Naomi trong tiết mục của mình. Cả hai trình bày ca khúc She said với nhiều tương tác tự nhiên khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa. Đây là lần đầu anh và nữ ca sĩ Naomi diễn ca khúc chung của cả hai kể từ khi hai người đường ai nấy đi.

GENfest 2024 mang chủ đề ''Phố trong phố'', truyền thông điệp khám phá những con phố thu nhỏ đậm chất Việt, diễn ra trong 2 ngày 23-24/11 tại TP Thủ Đức, TPHCM. Chương trình được chỉ đạo bởi đạo diễn Dương Mai Việt Anh và giám đốc âm nhạc SlimV. Trong đêm nhạc đầu tiên, chương trình có sự biểu diễn của các ca sĩ Hàn Quốc như Hwasa, LOCO và dàn sao Việt: HIEUTHUHAI, Dương Domic, Chi Pu, Karik...

Không chỉ là lễ hội âm nhạc thông thường, chương trình còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, giao lưu thú vị diễn ra cả ngày, thể hiện tinh thần hiện đại và sáng tạo của gen Z. Theo ban tổ chức, 2 ngày lễ hội năm nay thu hút khoảng 35.000 khán giả.