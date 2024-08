MV mới của Lisa gây choáng ngợp với phần hình ảnh, sớm đạt triệu view

7h sáng ngày 16/8 (giờ Việt Nam), Lisa chính thức phát hành ca khúc mới New Woman trên các nền tảng âm nhạc và MV trên YouTube. Sau 4 tiếng phát hành, MV đã đạt gần 4 triệu lượt xem trên YouTube.

MV mới của Lisa - New Woman - có sự tham gia của nhạc sĩ người Tây Ban Nha từng giành giải Grammy - Rosalía. Theo Variety, MV New Woman được thực hiện công phu, gây choáng ngợp với nhiều khung hình đẹp.

Lisa kết hợp với Rosalía trong MV mới trình làng "New Woman" (Ảnh: LLOUD).

New Woman là đĩa đơn nhạc pop, được đồng sáng tác bởi ca sĩ người Thụy Điển Tove Lo, Max Martin và Ilya. Video do Dave Meyers làm đạo diễn và có hình ảnh bắt mắt.

Đạo diễn Dave Mayers là người từng đứng sau nhiều MV cho các nghệ sĩ Âu - Mỹ đình đám như Espresso của Sabrina Carpenter, Adore You của Harry Styles, No Tears Left To Cry của Ariana Grande, ME! của Taylor Swift, Bad Guy của Billie Eilish…

Video ca nhạc có cảnh Lisa đội tóc giả dài và quay tại nhiều bối cảnh. Video được khen ngợi là một bữa tiệc thị giác kết hợp màu sắc rực rỡ, vũ đạo sôi động và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trái ngược với sự mãn nhãn về hình ảnh, âm nhạc của New Woman lại gây tranh cãi. Trên các diễn đàn âm nhạc, khán giả nhận xét phần âm nhạc của New Woman chưa gây được ấn tượng như những ca khúc thời Lisa còn hoạt động ở tập đoàn giải trí Hàn Quốc - YG Entertainment.

Song, nhiều người để lại bình luận, khuyên khán giả nên kiên nhẫn và ủng hộ sự thay đổi của nữ ca sĩ người Thái Lan khi dám trải nghiệm những điều mới mẻ.

New Woman được đánh giá tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng nữ quyền của em út nhóm Blackpink, khuyến khích phụ nữ nắm lấy sức mạnh, khẳng định sự độc lập.

New Woman là ca khúc solo thứ 2 của Lisa kể từ sau khi tách khỏi công ty giải trí YG Entertainment, và cũng là ca khúc thứ 2 của cô trong năm 2024, sau Rockstar.

Tạo hình mạnh mẽ, ấn tượng của Lisa trong "New Woman" (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, MV Rockstar từng đạt thành tích vang dội. Bài hát ra mắt ở vị trí thứ 70 trên Billboard Hot 100 và vị trí thứ 4 trên Billboard Global 200. Rockstar cũng trở thành bản hit đầu tiên của Lisa đạt vị trí số 1 trên Billboard Global Excl. US (khu vực ngoài Mỹ).

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc trong nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, sau đó được phát hiện trong một buổi thử giọng của tập đoàn giải trí YG Entertainment vào năm 14 tuổi.

Sau 8 năm ra mắt với tư cách thành viên Blackpink, Lisa cùng các chị em của cô đưa nhóm trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu, trở thành một trong những niềm tự hào của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) trên thị trường âm nhạc thế giới. Ngoài những dấu ấn trong âm nhạc, Lisa còn là một biểu tượng thời trang của thế hệ trẻ toàn cầu.

Trang cá nhân của Lisa trên mạng xã hội Instagram đã cán mốc hơn 100 triệu người theo dõi và đưa cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có 100 triệu người theo dõi trên nền tảng xã hội nổi tiếng này từ cuối năm 2023. Ở tuổi U30, Lisa đã rất thành công và là một trong những nhân vật thế hệ 9X nổi tiếng nhất thế giới.

Cuối năm 2023, Lisa thống nhất được hợp đồng với công ty chủ quản YG Entertainment. Theo đó, công ty giải trí của Hàn Quốc giám sát hoạt động của Lisa với tư cách thành viên nhóm Blackpink. Hoạt động cá nhân của Lisa do công ty LLOUD do cô làm chủ kiểm soát.