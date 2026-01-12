Cách quý cô trung niên Hà Nội "ăn gian" tuổi qua trang phục

Gợi ý mặc đồ len sành điệu từ các thành viên “Hội tóc bạc lấp lánh” (Video: Lê Phương Anh).

Tại Hà Nội, trang phục bằng len từ lâu không còn chỉ có tác dụng giữ ấm mà đã trở thành lựa chọn làm đẹp. Với đặc tính mềm mại, co giãn và khả năng giữ nhiệt tốt, chất liệu len được nhiều quý cô ưa chuộng nhờ dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Trong tiết trời hanh khô đặc trưng, một chiếc áo len dệt tỉ mỉ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn là phương thức tuyệt vời để tôn vinh vóc dáng một cách mềm mại, giúp che đi những khuyết điểm và làm nổi bật thần thái sang trọng của phụ nữ ở tuổi trung niên.

Phái đẹp có thể tham khảo cách phối đồ từ bộ ảnh dạo phố đầy cuốn hút của 3 người mẫu: Thu Đỗ, Hồng Hạnh và Thoa Nguyễn - những thành viên tiêu biểu của “Hội tóc bạc lấp lánh”.

Mở đầu cho chuyến dạo phố đầy phong cách là chị Thu Đỗ (SN 1968) với bộ trang phục mang hơi thở hiện đại, phù hợp cho những buổi đi chơi, gặp gỡ thường ngày. Chị lựa chọn tông màu be và nâu đất làm chủ đạo, tạo nên tổng thể đơn sắc hài hòa, giúp vóc dáng trông cao ráo và gọn gàng hơn.

Bộ trang phục được hoàn thiện với chiếc khăn lụa Louis Vuitton thắt nơ nhẹ nhàng và thắt lưng Gucci màu đỏ nổi bật, giúp định hình vòng eo. Đi kèm lựa chọn này, chị Thu Đỗ kết hợp đôi bốt nâu đến từ nhà mốt Hermès với độ cao vừa phải, giúp vóc dáng trông cao ráo hơn nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.

Trên nền trang phục trung tính, chị Thu Đỗ khéo léo lựa chọn túi xách màu đỏ của thương hiệu nội địa Thái Lan, trị giá khoảng 20 triệu đồng làm điểm nhấn. Chi tiết này không chỉ giúp tổng thể bớt đơn điệu mà còn mang lại hình ảnh một người phụ nữ Hà thành tự tin, có gu, dễ dàng thu hút ánh nhìn khi xuống phố.

Không kém phần thu hút là chị Hồng Hạnh (SN 1965) với cách phối đồ nhiều lớp (layering) khéo léo. Chị kết hợp chân váy len dệt lỗ mang tính nghệ thuật cùng áo khoác da màu ghi sáng, tạo nên một bản phối hài hòa, vừa trẻ trung vừa giữ được nét gọn gàng, hiện đại.

Để hoàn thiện diện mạo, chị Hồng Hạnh lựa chọn túi xách Coach màu đen trị giá khoảng 10 triệu đồng và đội thêm mũ Fedora đen làm điểm nhấn cho mái tóc bạc óng ả. Cách phối đồ này giúp tổng thể trang phục nhìn cân đối, thanh thoát.

Khác với chị Thu Đỗ và Hồng Hạnh, chị Thoa Nguyễn (SN 1976) mang đến hình ảnh trẻ trung và linh hoạt hơn trong cách phối đồ. Với bộ trang phục đầu tiên gồm áo khoác len vặn thừng màu xanh pastel kết hợp cùng chân váy kẻ, chị gợi ý hai cách mặc khác nhau.

Ở cách phối đầu tiên, chị lựa chọn balo làm phụ kiện đi kèm, tạo cảm giác gọn gàng, thoải mái và thuận tiện cho các hoạt động thường ngày cũng như những buổi di chuyển nhẹ nhàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thoa Nguyễn cho biết việc lựa chọn bảng màu xanh pastel, xanh navy, đen nhằm tạo sự cân bằng cho trang phục. Theo chị, các gam màu lạnh được đặt ở phần trên giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, trong khi sắc trầm của chân váy và bốt mang lại chiều sâu, tránh cảm giác lạnh và đơn điệu.

Ở lựa chọn thứ 2, chị Thoa Nguyễn tạo điểm nhấn bằng túi xách Michael Kors màu đỏ trị giá khoảng 7,3 triệu đồng, kết hợp cùng vòng cổ hạt bản dài tông đỏ, kính gọng trắng và các phụ kiện đồng điệu, giúp tổng thể trở nên sinh động và thu hút hơn.

Riêng chi tiết màu đỏ ở phụ kiện như túi và vòng cổ tuy nhỏ nhưng đóng vai trò tạo điểm nhấn, giúp bộ trang phục thêm ấm áp và giàu sức sống trong những ngày đông giá lạnh.

Chuyển sang trang phục chất liệu len khác, chị Thoa Nguyễn lựa chọn phong cách cổ điển với áo khoác len họa tiết quả trám, kết hợp cùng chân váy kaki xếp lớp màu be nhẹ nhàng.

Kiểu họa tiết này gợi nhớ đến thời trang những thập niên trước nhưng vẫn phù hợp với đời sống hiện đại, mang lại cảm giác chỉn chu mà không nặng nề. Phần áo len bo gấu đi cùng chân váy dáng xòe giúp trang phục trông mềm mại hơn, đồng thời “hack" (ăn gian) tuổi và tôn lên nét duyên dáng của người mặc.

Bộ trang phục được hoàn thiện với đôi bốt da nâu mang phong cách cổ điển, mũ nồi (beret) nhung màu be và túi xách Michael Kors tông nâu đồng điệu.

Ngoài cách đội mũ, chị Thoa Nguyễn cho rằng việc chải nhẹ mái tóc bạc hất ngược ra sau, để lộ phần trán và không sử dụng phụ kiện đội đầu cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngoài ra, phụ kiện là yếu tố không thể thiếu trong cách phối đồ của chị Thoa Nguyễn. Những chi tiết như khuyên tai dáng dài, bản to hay kính gọng đen, vòng cổ… được lựa chọn để tạo điểm nhấn, giúp diện mạo trông trẻ trung hơn.

Trong khi nhiều quý cô trung niên lựa chọn các thiết kế áo len mềm mại làm chủ đạo, chị Hồng Hạnh lại tạo dấu ấn riêng khi ưu tiên những chất liệu cá tính hơn. Chị phối áo khoác da màu nâu, ôm vừa cơ thể, kết hợp áo thun ôm sát tông cam đất bên trong, tạo cảm giác ấm áp và tôn da dưới ánh nắng mùa đông Hà Nội.

Để cân bằng nét mạnh mẽ của áo da, chị lựa chọn chân váy họa tiết kẻ caro chìm màu nâu xám, độ dài vừa phải, giúp tổng thể trông gọn gàng và chỉn chu. Sự kết hợp này mang đến hình ảnh hiện đại, cho thấy phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể chinh phục những chất liệu “khó tính” để làm nổi bật nét trẻ trung, năng động.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, chị Hồng Hạnh cho biết dù không sử dụng len trong bộ trang phục này, chị vẫn đánh giá cao các thiết kế len cao cấp nhờ tính ứng dụng và khả năng giúp người mặc giữ được vẻ chỉn chu mà không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Chị Hồng Hạnh cũng gợi ý một số cách bảo quản để các món đồ len luôn giữ được phom dáng như mới. Theo chị, khâu bảo quản đóng vai trò rất quan trọng: trang phục len nên được giặt tay nhẹ nhàng với nước lạnh, lộn mặt trái khi giặt và tránh treo bằng móc để không làm sợi len bị chảy, giãn.

Thay vào đó, việc trải phẳng áo trên khăn khô để thấm nước tự nhiên, sau đó cất giữ trong túi chuyên dụng sẽ giúp trang phục bền đẹp theo thời gian.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam