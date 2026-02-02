Nga đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump về kiểm soát Greenland

Những ngôi nhà phủ tuyết ở Greenland (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi nhận thức được những lập luận do Tổng thống Trump đưa ra. Và tất nhiên, một số lập luận là do ông ấy tưởng tượng ra, trong đó có mối đe dọa được cho là từ Nga hoặc Trung Quốc", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin TASS, Reuters và Wargonzo hôm nay 2/2, khi bình luận về tình hình xung quanh đảo Greenland.

Ông Medvedev bác bỏ quan điểm ​​cho rằng Nga hoặc Trung Quốc đang lên kế hoạch kiểm soát Greenland, nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghĩ ra câu chuyện này để biện minh cho nỗ lực sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Ông Medvedev, cựu Tổng thống Nga, bày tỏ hy vọng "một kịch bản bình tĩnh hơn" sẽ diễn ra ở Greenland và tình hình tại khu vực này sẽ không leo thang đến mức xảy ra can thiệp quân sự hoặc xung đột trong NATO.

"Chúng ta sẽ chờ xem. Dù sao thì, mọi việc đã chuyển biến rất hỗn loạn", quan chức Nga nhận định.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen hôm nay cảnh báo mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ việc sử dụng vũ lực, nhưng Washington về cơ bản vẫn tìm cách kiểm soát hòn đảo Bắc Cực.

Thủ hiến Nielsen cho biết Mỹ tiếp tục tìm kiếm "các con đường để sở hữu và kiểm soát Greenland".

Tổng thống Trump tuyên bố nếu Mỹ thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn “kiểm soát” Greenland và Đan Mạch được cho là không thể ngăn chặn họ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington cần sở hữu Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực và phát triển hệ thống Vòm Vàng để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo "hòa bình cho toàn thế giới”. Ông cho rằng vùng biển quanh Greenland hiện có "tàu chiến Nga và Trung Quốc khắp nơi" và Mỹ sẽ không phó mặc tình hình cho Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác.

Tại một cuộc họp báo vào ngày 14/1 ở Washington, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh hiện nay không có mối đe dọa nào từ Nga hay Trung Quốc đối với Greenland.

Sau đó, Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt được thỏa thuận khung về Greenland. Thỏa thuận này bao gồm việc cấm đầu tư của Nga và Trung Quốc và thiết lập một trung tâm chỉ huy của NATO tại Greenland. Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch sửa đổi thỏa thuận quốc phòng năm 1951 giữa Washington và Copenhagen.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ngỏ ý Mỹ muốn mua lại Greenland. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, chính quyền của ông mới liên tục gây sức ép để đạt được mục tiêu kiểm soát hòn đảo.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington muốn tiếp quản Greenland thông qua một thương vụ mua bán, song cũng không loại trừ sử dụng biện pháp quân sự. Họ nói rằng, kế hoạch này hoàn toàn nghiêm túc. Ông Trump dọa áp thuế với các nước châu Âu phản đối Mỹ kiểm soát Greenland.

Những động thái này khiến giới chức châu Âu phản ứng gay gắt và tuyên bố sẽ đoàn kết để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Greenland.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán và khẳng định chủ quyền đối với Greenland. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.