Cướp điện thoại của người khuyết tật ở Tây Ninh, đôi nam nữ lĩnh án

Ngày 2/2, TAND khu vực 1 Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) 5 năm tù và Thị Trúc (33 tuổi, quê An Giang) 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Đạt và Trúc đã cướp điện thoại của một người khuyết tật tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9/2025.

Trúc và Đạt là hai kẻ giật điện thoại người khuyết tật ở Tây Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 18h ngày 21/9/2025, bà T. (bị liệt, không có khả năng tự phục vụ) đang ngồi tại sạp bán rau củ trước nhà số 4, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An.

Thời điểm trên, Đạt lái xe máy chở Trúc đến gần, giả vờ hỏi mua trái cây. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Trúc bất ngờ giật chiếc điện thoại trên tay bà T., sau đó cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Đạt chở Trúc đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long An, cầm chiếc điện thoại với giá 500.000 đồng.

Đến hôm sau, Đạt tiếp tục rủ Trúc đến khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để tìm cơ hội trộm cắp tài sản, song Trúc không đồng ý nên Đạt đi một mình.

Sau vụ việc, gia đình phát hiện bà T. tử vong tại phòng ngủ. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, khẩn trương xác minh, bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc.