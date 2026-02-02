Khổng Tú Quỳnh tuổi 35: Diện bikini gây sốt, đính chính tin đồn hẹn hò

Hôm 31/1, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ở khu nghỉ dưỡng ven biển. Giọng ca sinh năm 1991 khoe sắc vóc rạng rỡ, tràn đầy năng lượng trong bộ đầm xuyên thấu, lấp ló bộ bikini đen quyến rũ.

Trong một sự kiện thời trang hồi tháng 1, Khổng Tú Quỳnh cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong bộ cánh gồm áo quây bó sát phối cùng váy ngắn, tôn hình thể gợi cảm.

Hôm 17/1, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh quá khứ theo trào lưu "Nhìn lại năm 2016". Khán giả nhận xét cô dường như không già đi, khuôn mặt 10 năm trước và hiện tại không có nhiều dấu vết thời gian.

Một số bình luận của khán giả: "Khổng Tú Quỳnh bước sang tuổi 35 nhưng vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, tươi tắn như thời đôi mươi"; "Không thể ngờ rằng Khổng Tú Quỳnh đã có hơn 18 năm hoạt động"; "Thời gian đã bỏ quên "cô bé dâu tây" Khổng Tú Quỳnh"...

Sinh năm 1991, Khổng Tú Quỳnh từng nổi tiếng vào giữa thập niên 2000 với những bản hit như Tiệm bánh dâu tây, Xe buýt hai tầng, Nhớ lắm, Lạnh... Lúc bấy giờ, cô được xem là gương mặt nổi bật khi vừa ca hát, vừa có thể viết nhạc lại sở hữu nhan sắc ngọt ngào.

Sau thời đỉnh cao, sự nghiệp Khổng Tú Quỳnh có phần chững lại. Năm 2023, Khổng Tú Quỳnh tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu, sau đó hoạt động trong nhóm nhạc bước ra từ chương trình - LUNAS - cùng các thành viên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc.

Năm 2025 được xem là thời điểm đánh dấu sự thăng hạng về nhan sắc của Khổng Tú Quỳnh. Nhờ đó, tên tuổi cô được hâm nóng sau 2 năm từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng dù sự nghiệp âm nhạc không có nhiều dấu ấn.

Trình diễn trong đêm nhạc Y-concert hồi cuối tháng 12/2025, hay trước đó là hòa nhạc Chị đẹp (4/2025) hay làm khách mời buổi họp fan của Hùng Huỳnh (7/2025), nữ ca sĩ đều được chú ý nhờ vẻ đẹp "lão hóa ngược".

Đặc biệt, màn song ca Lạnh - Nhớ lắm của Khổng Tú Quỳnh và Hùng Huỳnh từng gây sốt trên mạng xã hội, nằm trong top video xu hướng ở TikTok với hàng triệu lượt xem.

Ngoại hình rạng ngời, trẻ trung cùng phong cách thời trang bắt mắt là một trong những lý do giúp Khổng Tú Quỳnh tạo hiệu ứng tích cực khi biểu diễn cùng đàn em kém 8 tuổi.

Đời thường, nữ ca sĩ chuộng các thiết kế phom dáng cơ bản như áo 2 dây, áo ba lỗ, quần jeans ống rộng, chân váy dài...

Sở hữu chiều cao 1,63m cùng đôi chân thon thả, Khổng Tú Quỳnh dễ dàng chinh phục nhiều phong cách, từ gợi cảm cho đến năng động. Vòng eo nhỏ gọn cũng là lợi thế giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng trong nhiều bộ cánh táo bạo.

Khổng Tú Quỳnh từng chia sẻ, cô giữ gìn vóc dáng nhờ chăm chỉ tập yoga bay, múa cột. Trước một số ý kiến về phong cách ngày một "hở bạo", Khổng Tú Quỳnh cho biết cô hiện là phụ nữ trưởng thành nên bản thân sẽ có hình ảnh phù hợp hơn với độ tuổi. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho rằng khán giả yêu thương cô sẽ luôn đón nhận con người cô chứ không chỉ quan tâm vẻ ngoài.

Bên cạnh ngoại hình gợi cảm, trẻ trung gây sốt, Khổng Tú Quỳnh còn được khán giả chú ý vì cuộc sống riêng. Nhiều năm qua, từ sau khi chia tay ca sĩ Ngô Kiến Huy, cô sống kín tiếng, chủ yếu đăng tải hình ảnh trong cuộc sống cá nhân, công việc trên mạng xã hội.

Hồi tháng 11/2025, tin đồn nữ ca sĩ và người mẫu Hà Kino hẹn hò lan truyền gây xôn xao. Cả hai từng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào năm 2023, có nhiều tương tác thân thiết ở hậu trường và giữ liên lạc sau cuộc thi.

Sau đó, Khổng Tú Quỳnh đăng video đính chính tin đồn. Cô cho biết do người yêu "bí mật" được Hà Kino tiết lộ sinh tháng 11, vô tình trùng khớp với tháng sinh của cô nên khán giả hiểu lầm.

"Tôi ít khi nói về chuyện cá nhân, nhưng lần này phải lên tiếng. Tôi biết mọi người thương nên mong ngóng về chuyện tình yêu của mình. Không biết ở đâu ra tin đồn tôi là "bé vợ" của Hà Kino. Tôi khẳng định giữa tôi và Hà Kino là chị em tốt, không phải như tin đồn", Khổng Tú Quỳnh chia sẻ.

Từng gặp vấn đề tâm lý, bị rối loạn lo âu, Khổng Tú Quỳnh hiện lấy lại tinh thần nhiều năng lượng tích cực. Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh tận hưởng cuộc sống độc thân thoải mái, bình yên. Khi không đi hát hay tham gia show truyền hình, cô gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, làm các dự án cộng đồng.

Sau năm 2018, Khổng Tú Quỳnh ít hoạt động ca hát hơn. Thay vào đó, người đẹp lấn sân diễn xuất, đóng một số phim như Bán chồng, Dâu hổ đại chiến mẹ chồng, Tháng năm rực rỡ... Từ sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023, Khổng Tú Quỳnh hoạt động trong nhóm LUNAS, thi thoảng đi diễn cùng nhóm, không ra mắt sản phẩm mới. Tháng 3/2025, cô góp giọng trong ca khúc Cây lá gió của ca sĩ Đăng Khôi.

