Á khôi Thanh Hương gợi ý diện yếm đào đón Tết

Á khôi Thanh Hương chia sẻ bộ ảnh đón Tết với các trang phục lấy cảm hứng từ yếm đào, một loại trang phục truyền thống của phụ nữ Bắc Bộ.

Trong loạt hình, người đẹp lựa chọn các thiết kế yếm được cách điệu theo hướng tối giản, tập trung vào phom dáng và màu sắc, kết hợp những yếu tố quen thuộc như hoa sen, nón lá để tạo bối cảnh mang tính văn hóa.

Ở các thiết kế yếm trắng và hồng phấn, Thanh Hương xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo.

Khi chuyển sang yếm đỏ - gam màu thường gắn với không khí Tết và quan niệm may mắn trong văn hóa Á Đông - người đẹp thể hiện phong thái chững chạc, rõ nét hơn về biểu cảm và tạo hình.

Các mẫu yếm trong bộ ảnh đều có đường cắt gọn, xử lý phần lưng trần và vai trần, qua đó làm nổi bật vóc dáng của người mặc. Cách lựa chọn trang phục và tạo dáng cho thấy ê-kíp hướng đến việc khai thác hình thể nhưng vẫn đặt trong khuôn khổ thẩm mỹ gắn với trang phục truyền thống.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Thanh Hương cho biết: “Yếm, nón lá hay hoa sen đều là những yếu tố quen thuộc trong văn hóa Việt. Tôi muốn kết hợp các hình ảnh này để mang đến một góc nhìn khác, vừa gợi nhắc giá trị truyền thống, vừa phù hợp với cảm quan thẩm mỹ hiện đại”.

Nói về việc giữ gìn vóc dáng khi theo đuổi hình ảnh gắn với các trang phục kén dáng, Thanh Hương cho biết cô duy trì thói quen tập luyện và sinh hoạt điều độ. Theo người đẹp, các hoạt động như gym, yoga hay đi bộ không chỉ phục vụ mục tiêu hình thể mà còn giúp cân bằng tinh thần trong quá trình làm việc.

Trần Thị Thanh Hương (SN 2004, quê Hải Phòng) được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025. Trước đó, cô đã tham gia chụp ảnh thời trang từ khi còn là học sinh trung học phổ thông.

Thanh Hương từng theo học chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Theo cô, nền tảng kiến thức này hỗ trợ việc xây dựng hình ảnh cá nhân một cách có định hướng, đồng thời giúp hiểu rõ hơn các yếu tố liên quan đến thẩm mỹ và chăm sóc bản thân.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thanh Hương cho biết cô quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và thiết kế nội thất, coi đây là những hướng đi song song trong quá trình phát triển cá nhân. Người đẹp chia sẻ mong muốn tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để mở rộng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Ảnh: Nhân vật cung cấp