Nữ ca sĩ Gen Z khoe vòng một tại lễ trao giải Grammy có nguy cơ bị phạt

Sáng 2/2 (giờ Việt Nam), Chappell Roan gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2026 trong bộ váy xuyên thấu màu đỏ rượu vang. Thiết kế ban đầu được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập cao cấp Xuân/Hè 1998 của nhà mốt Manfred Thierry Mugler, mang phong cách sân khấu và đậm tính trình diễn.

Chappell Roan khi mới xuất hiện trên thảm đỏ Grammy 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trước ống kính truyền thông, nữ ca sĩ bất ngờ cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, để lộ hoàn toàn vòng một và phần lưng trần. Hành động này lập tức gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội và các diễn đàn thời trang.

Nhiều ý kiến so sánh trang phục của Chappell Roan với chiếc váy “trong suốt” gây sốc mà kiến trúc sư Bianca Censori - vợ rapper Kanye West - từng diện trên thảm đỏ Grammy 2025. Thời điểm đó, Bianca cũng đối mặt làn sóng chỉ trích vì bị cho là phô trương cơ thể quá mức tại sự kiện công cộng.

Một chuyên gia thời trang nhận định về màn khoe thân của Chappell Roan trên thảm đỏ Grammy năm nay: “Trong chiếc khăn choàng cùng tông màu với mái tóc, Chappell ban đầu đứng trước ống kính với vẻ khá lúng túng. Cô dường như trao đổi nhanh với stylist (nhà tạo mẫu) về bước di chuyển tiếp theo. Không giống Bianca Censori - người thể hiện sự chủ động và thoải mái tuyệt đối trong khoảnh khắc táo bạo của mình, Chappell có phần do dự khi bước vào màn tạo dáng gây tranh cãi”.

Theo chuyên gia, dù thể hiện sự không thoải mái ban đầu, nữ ca sĩ vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, chủ động khoe hình xăm kín lưng, hất tóc và tạo dáng trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, tổng thể khoảnh khắc được cho là mang nhiều yếu tố “trình diễn bắt buộc” hơn là sự tự tin tuyệt đối, khác với hình ảnh táo bạo mà Chappell Roan thường xây dựng trước đó.

Chappell Roan với màn tụt áo khoe thân gây chấn động thảm đỏ Grammy 2026 (Ảnh: Getty).

Theo Mirror, màn xuất hiện của Chappell Roan có thể dẫn đến rắc rối pháp lý. Dẫn chiếu Điều 314(1) Bộ luật Hình sự bang California (Mỹ), hành vi phô bày bộ phận nhạy cảm nơi công cộng có thể bị coi là vi phạm pháp luật nếu gây phản cảm, xúc phạm hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh. Hành vi này được xếp vào nhóm “cố ý và mang tính khiêu dâm”, nhằm thu hút sự chú ý quá mức.

Tại Grammy 2026, Chappell Roan nhận được nhiều đề cử quan trọng, bao gồm Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc cho ca khúc The Subway, phát hành vào cuối tháng 7/2025. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không giành được giải thưởng nào trong mùa giải năm nay.

Chappell Roan với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc (Ảnh: IG).

Chappell Roan có tên thật là Kayleigh Rose Amstutz. Người đẹp sinh năm 1998 là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ và được xem là hiện tượng pop mới của thế hệ Gen Z. Cô ghi dấu ấn với phong cách pop pha indie (âm nhạc độc lập), đậm màu sắc sân khấu và tinh thần tự do.

Sự nghiệp của Chappell Roan bứt phá mạnh mẽ sau album The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) cùng các ca khúc nổi bật như Good Luck, Babe!, Pink Pony Club, Hot To Go!.

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ thường xuyên gây chú ý nhờ hình ảnh táo bạo, biến thảm đỏ thành không gian thể hiện cá tính, qua đó trở thành một trong những gương mặt được truyền thông quốc tế theo dõi sát sao.