Tranh cãi Hoa hậu Thanh Thủy diện váy xuyên thấu, lộ nịt bụng phản cảm

Vừa qua, Hoa hậu Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 tổ chức hôm 31/1 ở TPHCM.

Trên thảm đỏ, người đẹp mặc bộ đầm ôm sát màu mận khoe vóc dáng gợi cảm do nhà thiết kế Đỗ Long sáng tạo. Bộ đầm có kiểu dáng cổ yếm tôn vòng một, chất liệu xuyên thấu mỏng manh, lấy điểm nhấn là phần corset (nịt bụng) màu trắng phía trong.

Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện tại Làn sóng xanh 2025, tổ chức hôm 31/1 ở TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trang phục của hoa hậu gốc Đà Nẵng tạo nhiều tranh luận. Một số khán giả khen ngợi Thanh Thủy có vóc dáng đẹp, "cân" được những bộ trang phục kén người mặc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trang phục xuyên thấu với lớp nịt bụng lộ rõ bên trong là kém tinh tế. Dưới ánh đèn flash và ống kính truyền thông trên thảm đỏ, phần vòng 1 và chi tiết nịt bụng ở vòng 2 của Thanh Thủy càng trở nên phản cảm.

Người hâm mộ nhận xét, với một hoa hậu gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, ngọt ngào như Thanh Thủy, diện mạo tại Làn sóng xanh vừa qua là lựa chọn khó hiểu, khiến cô đánh mất vẻ thanh lịch quen thuộc.

Trang phục xuyên thấu của Thanh Thủy gây tranh luận (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, stylist Louis Huy Đặng - chuyên gia định hình phong cách của Thanh Thủy - cho biết, anh tôn trọng ý kiến khác nhau của mọi người. Tuy nhiên, stylist và ê-kíp giữ nguyên quan điểm rằng bộ trang phục Thanh Thủy mặc "rất đẹp" và không hề phản cảm.

"Bộ váy có chất liệu xuyên thấu nhưng rất an toàn, không để lộ bất kỳ điểm nhạy cảm nào gây bất lợi cho Thanh Thủy. Trang phục lộ eo nịt bụng cũng đang là xu hướng của thời trang thế giới. Từ các mùa tuần lễ thời trang 2025, nhiều nhà mốt quốc tế đã lăng xê phong cách này", Louis Huy Đặng chia sẻ.

Stylist cho biết, quá trình chuẩn bị trang phục cho Thanh Thủy tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 diễn ra nhanh gọn. Sau khi stylist lên ý tưởng, Thanh Thủy và ê-kíp họp bàn với nhà thiết kế Đỗ Long. Hai ngày sau, ê-kíp nhận bản vẽ thiết kế, chọn lại phương án cuối cùng.

"Trước sự kiện 2 ngày, Thanh Thủy thử đồ. Chúng tôi kiểm tra xem bộ váy có bị hớ hênh hay bị rộng không rồi cân chỉnh cho vừa vặn để xuất hiện chỉn chu nhất trên thảm đỏ", stylist kể.

Stylist cho biết sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss International 2024, Thanh Thủy sẽ theo đuổi hình ảnh trưởng thành hơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước câu hỏi của phóng viên về định hướng hình ảnh của Thanh Thủy sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss International 2024 (Hoa hậu Quốc tế 2024), Louis Huy Đặng cho biết ê-kíp thống nhất thay đổi phong cách người đẹp theo hướng trưởng thành hơn.

"Chúng tôi thay đổi phong cách cho Thanh Thủy theo hướng trưởng thành, tiệm cận xu hướng thảm đỏ quốc tế. Đa số trang phục sẽ hạn chế kiểu váy đính kết mà tập trung vào phom dáng, cách xử lý chất liệu để tôn lên vẻ đẹp vốn có của Thanh Thủy", Louis Huy Đặng nói thêm.