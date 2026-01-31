Hòa Minzy nhận 7 giải Làn sóng xanh, thái độ khác lạ sau ồn ào "chiếm sóng"

Tối 30/1, lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới mộ điệu. Tâm điểm của đêm trao giải gọi tên Hòa Minzy khi nữ ca sĩ gần như "áp đảo"với loạt đề cử ở các hạng mục quan trọng và liên tục được xướng tên nhờ tỷ lệ bình chọn vượt trội.

Cụ thể, tại hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Hòa Minzy giành chiến thắng với 41,7% phiếu bầu, vượt qua Phương Mỹ Chi (41%). Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn được nhận cúp ở hàng loạt hạng mục gồm: Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, Ca khúc được yêu thích trên radio và Top 10 ca khúc của năm.

Hòa Minzy liên tục được gọi tên tại Làn sóng xanh 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Với thành công của ca khúc Bắc bling, Hòa Minzy mang về tổng cộng 7 giải thưởng, trở thành nghệ sĩ nữ có mức độ hiện diện nổi bật nhất tại Làn sóng xanh lần thứ 28. Thành công của ca khúc cũng giúp đội ngũ sản xuất liên tục được gọi tên ở nhiều hạng mục quan trọng.

Sau những tranh cãi trước đó liên quan đến việc bị cho là "chiếm sóng" ở một lễ trao giải khác, Hòa Minzy xuất hiện tại Làn sóng xanh với thái độ tiết chế hơn. Ngay lần đầu lên sân khấu nhận giải Top 10 ca khúc của năm, nữ ca sĩ chủ động nhường phần phát biểu cho nhạc sĩ Tuấn Cry.

Khi cùng Masew và Tuấn Cry nhận giải Sự kết hợp xuất sắc và Hòa âm phối khí, Hòa Minzy chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ làm một MV thật hay để bù trừ cho giọng hát của mình, nhưng hôm nay có vẻ tôi đã làm được, đúng không?".

Đến lần thứ 4 được gọi tên ở hạng mục Ca khúc được yêu thích trên radio, nữ ca sĩ chỉ nói vài lời cảm ơn rồi dừng lại. Ở lần thứ 5 lên sân khấu, Hòa Minzy bày tỏ sự xúc động khi Bắc Bling đã cán mốc gần 290 triệu lượt xem trên YouTube.

Khoảnh khắc xúc động của nữ ca sĩ trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Khoảnh khắc gây xúc động nhất khi Hòa Minzy nhận giải Nữ ca sĩ/Rapper của năm. Trên sân khấu, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Từ đầu đến giờ tôi cố gắng nói thật gãy gọn rồi, nhưng cho tôi xin nói một chút tâm tư. Năm 2023, tôi từng nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề.

Hai năm qua, tôi luôn ước mơ có thể chạm tay đến giải Nữ ca sĩ/Rapper của năm và hôm nay tôi đã làm được. Dưới khán đài còn có gia đình và con trai tôi. Tôi không mời họ lên sân khấu, tôi chỉ muốn nói: "Bo ơi, mẹ làm được rồi"".

Trước đó, tại một lễ trao giải khác, Hòa Minzy từng vướng tranh cãi khi mời bố mẹ lên sân khấu nhận cúp cùng SOOBIN, khiến một bộ phận khán giả cho rằng cô thiếu tinh tế và làm gián đoạn chương trình trực tiếp. Sau sự việc, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích và cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong cách thể hiện cảm xúc.

Nguyễn Hùng gây chú ý mạnh mẽ tại Làn sóng xanh 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh Hòa Minzy, Nguyễn Hùng là gương mặt gây chú ý mạnh mẽ dù mới lần đầu xuất hiện tại Làn sóng xanh. Nam ca sĩ chiến thắng áp đảo hạng mục Gương mặt mới xuất sắc với 69,2% phiếu bầu. Hai ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn giúp Nguyễn Hùng mang về 5 giải thưởng ở 4 hạng mục ngay trong mùa giải đầu tiên.

SOOBIN được xướng tên ở hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm với 63,5% phiếu bầu. Ngoài giải thưởng cá nhân, nam ca sĩ còn ghi dấu ấn thông qua những dự án lớn trong năm như MV Mục hạ vô nhân và live concert All Rounder.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi giành chiến thắng hạng mục Ca sĩ đột phá với 57,1% phiếu bầu. Ca khúc Ếch ngoài đáy giếng của giọng ca sinh năm 2003 cũng góp mặt trong Top 10 ca khúc được yêu thích.

Các nghệ sĩ trình diễn mở màn lễ trao giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Một điểm nhấn đặc biệt của đêm trao giải là Giải thưởng đặc biệt được trao cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung). Tác phẩm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ xuyên suốt từ đại lễ A50 đến các hoạt động A80. Ca khúc được thể hiện qua nhiều phiên bản của các nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tùng Dương, Duyên Quỳnh.