Xã trả lời câu hỏi gây xôn xao: "13,3 tấn gạo hỗ trợ dân đang ở đâu?"

Ngày 2/2, ông Lại Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Diên Thọ, cho biết đã có báo cáo gửi các cơ quan cấp tỉnh liên quan đến một số nghi vấn về việc cấp phát hơn 13,3 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã. Kèm theo báo cáo là danh sách các thôn ký nhận gạo để về phân phát đến người dân.

Trước đó, vào cuối tháng 1, trên trang Fanpage B.K.H. đăng tải dòng trạng thái: “Đợt lũ lụt lịch sử, Khánh Hòa hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ 15kg/khẩu nhưng người dân xã Diên Thọ vẫn chưa nhận được. Đảng viên xã thay mặt người dân hỏi lãnh đạo xã Diên Thọ thì lại bảo không có? Vậy 13,3 tấn gạo mà xã Diên Thọ nhận ngày 28/11/2025 đang ở đâu?”.

Xã Diên Thọ đã có thông tin về việc cấp phát gạo hỗ trợ (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Dòng trạng thái trên thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, khiến dư luận đặt nghi vấn về việc số gạo hỗ trợ người dân đã được sử dụng như thế nào.

Theo báo cáo của UBND xã Diên Thọ, tổng lượng gạo địa phương tiếp nhận là hơn 13,3 tấn.

Đối tượng thụ hưởng là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gồm: nhà bị ngập sâu; khu vực có nguy cơ sạt lở phải sơ tán, di dời; các khu vực bị cô lập nhiều ngày, trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Tài, căn cứ các quy định, hướng dẫn của cấp trên, UBND xã đã giao các trưởng thôn tổ chức bình xét đối tượng được hỗ trợ. Sau khi có danh sách, toàn bộ số gạo đã được cấp phát đến tay người dân. Thời gian thực hiện cấp phát gạo trong tháng 12/2025.

“Căn cứ số gạo được phân bổ, địa phương đã cấp phát đầy đủ cho các hộ dân, trong đó chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách từ cấp thôn bình xét", ông Tài cho biết.

Ông Tài khẳng định đã cấp phát hết 13.305kg gạo cho 256 hộ với 887 khẩu. Việc phân bổ và cấp phát gạo dự trữ quốc gia trên địa bàn xã được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, đủ số lượng và kịp thời, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn do mưa lũ, ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.