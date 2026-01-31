Diễn viên “Ở nhà một mình” đột ngột qua đời

Catherine O’Hara được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe xấu và được cho là đã mắc một bệnh cấp tính trước khi qua đời.

Lúc sinh thời, Catherine O’Hara phải chống chọi với căn bệnh đảo ngược phủ tạng - một tình trạng hiếm gặp khi vị trí của các cơ quan nội tạng bị đảo ngược so với cấu trúc giải phẫu bình thường.

Thông tin này gây chấn động công chúng yêu điện ảnh khi nữ diễn viên từng có sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Nữ diễn viên Catherine O’Hara vừa qua đời ở tuổi 72 (Ảnh: People).

O’Hara được biết đến rộng rãi với vai diễn người mẹ bận rộn nhưng đáng nhớ trong bộ phim hài kinh điển Ở nhà một mình (Home Alone) những năm 1990. Bộ phim đã trở thành một phần văn hóa đại chúng, góp phần đưa tên tuổi bà vào hàng diễn viên được ghi nhớ lâu dài.

Sinh năm 1954 tại Toronto (Canada), Catherine O’Hara là con út trong gia đình 7 người con. Bà bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch, với vai diễn đầu tiên là Đức Mẹ Maria trong một vở kịch về sự ra đời của Chúa Giê su.

Sau khi tốt nghiệp trung học, bà làm việc tại Nhà hát Second City ở Toronto, nơi bà gặp và kết hợp cùng nhiều tên tuổi hài kịch như Dan Aykroyd, Joe Flaherty và Gilda Radner.

Catherine O’Hara trong "Ở nhà một mình" (Ảnh: People).

Năm 1974, O’Hara chính thức gia nhập đoàn kịch Second City và là một trong những gương mặt chủ chốt của chương trình hài Second City Television (SCTV), phát sóng trên kênh NBC vào thập niên 1980. Bà được khán giả biết đến với khả năng đa dạng hóa vai diễn và tài bắt chước nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Bước sang diễn xuất điện ảnh, O’Hara có vai đầu tay trong Double Negative (1980) trước khi xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh như After Hours (1985) và Heartburn (1986).

Vai diễn kinh điển nhất của bà là người mẹ trong Home Alone (1990) và phần tiếp theo Home Alone 2 (1992), giúp bà trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn thế giới.

Trong sự nghiệp, Catherine O’Hara tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2020, bà giành được giải Emmy, Quả cầu vàng và giải SAG cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, khẳng định vị thế trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Catherine O’Hara và chồng (Ảnh: Getty).

Về đời tư, Catherine O’Hara kết hôn với nhà thiết kế sản xuất Bo Welch từ năm 1992, người bà gặp khi làm việc chung trên phim Beetlejuice. Hai người có 2 con trai là Matthew và Luke. Bà từng chia sẻ rằng, sự hài hước và tiếng cười là điều giúp gia đình bà giữ được hạnh phúc bền lâu.

Thông tin Catherine O’Hara qua đời đã nhận được nhiều lời chia buồn từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhiều người gửi lời động viên tới gia đình bà, bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của một trong những diễn viên hài - điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn.