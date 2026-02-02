Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy được giảm 13 năm tù

Chiều 2/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận kháng cáo của Lê Thị Mỹ Châu (58 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group), giảm hình phạt từ 17 năm xuống còn 4 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Lê Quốc Kháng (46 tuổi, ca sĩ) bị tuyên y án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam, cựu cán bộ công an, được chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án từ 8 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Mỹ Châu được giảm nhẹ hình phạt (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo HĐXX, việc cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Mỹ Châu phạm tội Đưa hối lộ là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, mức hình phạt 17 năm tù được đánh giá còn nghiêm khắc so với các tình tiết mới được làm rõ tại giai đoạn phúc thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo Châu đã thay đổi nhận thức, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã chủ động khai báo toàn bộ hành vi sai phạm trước khi cơ quan chức năng phát giác.

Ngoài ra, bị cáo từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội và được tặng bằng khen. Các tình tiết này chưa được xem xét ở cấp sơ thẩm nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đã áp dụng để giảm nhẹ hình phạt.

Đối với bị cáo Nam, Hội đồng xét xử nhận định tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Riêng bị cáo Kháng, tòa cho rằng mức án 18 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ xem xét giảm án.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen biết Lê Quốc Kháng. Thời điểm này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên lãnh đạo cấp cao.

Cho rằng Kháng có mối quan hệ rộng, ngày 14/5/2024, Châu nhờ người này “chạy án” để Thái Khắc Hoàng được tại ngoại. Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (khi đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10, TPHCM cũ) để tìm cách thực hiện.

Nam đồng ý và yêu cầu ký hợp đồng thuê luật sư do mình chỉ định với giá 200 triệu đồng. Bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ tổng cộng 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Kháng chỉ chuyển cho Nam 480 triệu đồng. Bị cáo sử dụng số tiền còn lại vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.