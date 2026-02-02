Màn tung hứng bùng nổ của Rosé và Bruno Mars trên sân khấu Grammy 2026

Việc Rosé góp mặt trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố vài ngày trước thềm sự kiện, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn cầu.

Màn trình diễn mở màn của Rosé và Bruno Mars được đánh giá là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm trao giải. Nhiều nghệ sĩ có mặt tại lễ trao giải cũng hưởng ứng phần biểu diễn tự nhiên và đầy tính "nghệ" của Rosé và Bruno Mars.

Bên dưới bài đăng về màn biểu diễn của Rosé, nhiều khán giả khen ngợi: "Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy tận hưởng sân khấu thoải mái như thế này", "Rosé đang yêu quá, phản ứng của 2 nghệ sĩ thật tuyệt vời", "Rosé sẽ còn tiến xa trong tương lai".

Rosé tung hứng thoải mái và cuốn hút cùng Bruno Mars trên sân khấu Grammy (Ảnh: AP).

Tại Grammy 2026, Rosé đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi hàng đầu của làng nhạc thế giới như Lady Gaga, Justin Bieber, Pharrell Williams, Post Malone, Sabrina Carpenter, Reba McEntire, Alex Warren và nhóm nhạc KATSEYE.

Không chỉ biểu diễn, Rosé còn nhận được 3 đề cử quan trọng, gồm Bài hát của năm, Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất.

Cả 3 đề cử đều dành cho ca khúc APT. - sản phẩm hợp tác giữa Rosé và Bruno Mars, từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế và đạt hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến. Tuy nhiên, tại mùa giải năm nay, may mắn đã không “mỉm cười” với Rosé khi cô không giành chiến thắng.

Rosé trình diễn "APT." trên sân khấu Grammy (Video: Grammy).

Dù vậy, việc vừa biểu diễn vừa góp mặt ở các hạng mục lớn giúp Rosé trở thành một trong những nghệ sĩ châu Á được chú ý nhất tại Grammy 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng sự nghiệp solo (cá nhân) của nữ ca sĩ tại thị trường âm nhạc Âu - Mỹ.

Rosé sinh ra và lớn lên tại Australia. Năm 15 tuổi, cô trở về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của YG Entertainment. Sau đó, Rosé ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Blackpink - nhóm nhạc nữ toàn cầu gặt hái nhiều thành công trong hơn một thập kỷ hoạt động.

Cuối năm 2023, Rosé kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment để phát triển sự nghiệp riêng, song vẫn tham gia các hoạt động chung của Blackpink. Năm 2024, cô phát hành album solo Rosie và gây tiếng vang lớn với ca khúc APT. hợp tác cùng Bruno Mars, mở ra chương mới trong sự nghiệp cá nhân.