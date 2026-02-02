Nữ tỷ phú Kim Kardashian đang hẹn hò tay đua kém 5 tuổi, giàu có

Theo The Sun, Kim Kardashian đã rời Los Angeles (Mỹ) vào cuối tuần qua, di chuyển bằng máy bay riêng để gặp gỡ Lewis Hamilton. Cặp đôi được cho là lưu trú tại khách sạn hạng sang Estelle Manor, thuộc vùng Cotswolds (Anh). Một số nhân chứng cho biết: “Không khí giữa họ rất lãng mạn”.

Nguồn tin cho hay Kim và Lewis có vệ sĩ riêng đi cùng nhằm đảm bảo sự riêng tư. Cặp đôi được cho là ở chung phòng, sử dụng bể bơi và khu spa riêng. “Họ đặt dịch vụ massage dành cho các cặp đôi và dùng bữa tối trong phòng riêng để tránh sự chú ý”, nguồn tin tiết lộ.

Kim Kardashian được cho là đang hẹn hò với Lewis Hamilton (Ảnh: Getty).

Theo The Sun, cả hai làm thủ tục trả phòng vào khoảng 11h ngày 1/2. Kim Kardashian rời khách sạn bằng lối phụ, trong khi Lewis Hamilton xuất hiện ở cửa chính nhằm tránh gây chú ý cho truyền thông. Hiện, phía Kim Kardashian và Lewis Hamilton chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin hẹn hò.

Trước đó, Kim và Lewis từng bị bắt gặp cùng tham dự bữa tiệc đêm giao thừa của nữ diễn viên Kate Hudson tại Aspen, Colorado (Mỹ). Kim Kardashian nổi bật trong bộ trang phục đen xuyên thấu lấp lánh, trong khi Lewis Hamilton diện phong cách lịch lãm quen thuộc.

Theo Daily Mail, Kim Kardashian và Lewis Hamilton quen biết nhau từ năm 2014. Tay đua người Anh từng có mối quan hệ thân thiết với chồng cũ của Kim - rapper Kanye West.

Lewis cũng là bạn thân lâu năm của Kendall Jenner, em gái Kim Kardashian. Đáng chú ý, mẹ Kim - bà Kris Jenner - từng xuất hiện tại chặng đua F1 Monaco để cổ vũ Hamilton.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton bắt đầu quen biết từ năm 2014 (Ảnh: Shutterstock).

Kim Kardashian (SN 1980) là doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế và biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu nước Mỹ. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ chương trình Keeping Up with the Kardashians, từ đó xây dựng đế chế kinh doanh trị giá hơn 1 tỷ USD với các thương hiệu như SKIMS và SKKN.

Về đời tư, Kim Kardashian từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với rapper Kanye West và có 4 người con chung. Sau khi ly hôn vào cuối năm 2022, cô từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson và sau đó vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ Odell Beckham Jr.

Lewis Hamilton là tay đua Công thức 1 vĩ đại bậc nhất trong lịch sử môn thể thao tốc độ. Sinh năm 1985 tại Anh, anh nổi lên từ rất sớm và nhanh chóng ghi dấu ấn khi gia nhập F1 vào năm 2007.

Trong sự nghiệp, Hamilton đã giành 7 chức vô địch thế giới F1, sở hữu hàng loạt kỷ lục về số chiến thắng chặng, trở thành biểu tượng của đội đua Mercedes suốt hơn một thập kỷ.

Lewis Hamilton có mối quan hệ thân thiết với Kanye West, chồng cũ Kim Kardashian (Ảnh: News).

Bên cạnh thành công trên đường đua, Lewis Hamilton còn là một trong những vận động viên giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tài sản ròng của anh được ước tính khoảng 300-350 triệu USD, đến từ tiền lương thi đấu, hợp đồng tài trợ lớn với các thương hiệu toàn cầu và các khoản đầu tư thời trang, giải trí.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ, Hamilton hiếm khi công khai bạn gái và luôn giữ thái độ thận trọng trước các tin đồn hẹn hò. Mối quan hệ nghiêm túc và được nhắc đến nhiều nhất của anh là với ca sĩ Nicole Scherzinger, cựu thủ lĩnh nhóm Pussycat Dolls.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2007 và gắn bó trong gần 7 năm trước khi chia tay vào năm 2015. Đây được xem là mối tình sâu sắc nhất của Lewis Hamilton, từng khiến anh nhiều lần thừa nhận chịu áp lực giữa sự nghiệp đỉnh cao và mong muốn xây dựng gia đình.

Sau khi chia tay Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton lựa chọn cuộc sống độc thân kéo dài và tập trung tối đa cho sự nghiệp. Tuy nhiên, anh liên tục vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân nổi tiếng thế giới như Rihanna, Rita Ora, Barbara Palvin, Lotta Hintsa hay Shakira. Dù vậy, Hamilton chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.