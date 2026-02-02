Cuộc sống của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh sau những ngã rẽ công việc

"Tôi vừa làm vừa học, vừa sửa, nên phải chấp nhận đi chậm hơn"

Sau hơn 20 năm làm nghề, khán giả vẫn gọi chị bằng danh xưng cũ, nó vừa là ký ức đẹp vừa là chiếc khung. Với chị, việc khán giả vẫn nhớ đến "cô gái thời tiết", diễn viên Đan Lê là niềm vui hay là một giới hạn?

- Tôi luôn coi MC, biên tập viên hay diễn viên đều là những công việc đòi hỏi sự nghiêm túc. Ở mỗi giai đoạn, khi đã nhận việc, tôi cố gắng làm đến nơi đến chốn. Có lẽ chính cách đi chậm và đều ấy giúp khán giả vẫn nhận ra tôi sau nhiều năm, không vì một vai trò cụ thể, mà vì thái độ với nghề.

Khi được gọi bằng một danh xưng, tôi không thấy đó là chiếc khung hay áp lực. Tôi coi đó là một may mắn - rằng những nỗ lực trong suốt quãng đường làm nghề của mình đã được khán giả nhớ tới.

Đan Lê từng tham gia nhiều bộ phim trên VTV.

Nhìn lại chặng đường tham gia nhiều bộ phim truyền hình với vai trò một “diễn viên tay ngang”, chị nghĩ mình đã được và mất gì?

- Là phóng viên, biên tập viên ở một đài truyền hình, công việc rất bận rộn nhưng tôi vẫn được tạo điều kiện tham gia các dự án phim. Mỗi dự án cho tôi cơ hội làm việc trong những ê-kíp chuyên nghiệp và đồng nghiệp giỏi nghề. Đó là một thuận lợi không phải ai cũng có.

Tuy nhiên, là diễn viên tay ngang, tôi cũng ý thức rất rõ những giới hạn của mình. Tôi không được đào tạo bài bản ngay từ đầu, vừa làm vừa học, vừa sửa, nên phải chấp nhận đi chậm hơn. Và tôi xem đó là một phần con đường mình đã chọn.

Đan Lê vừa tham gia lớp học diễn xuất ở học viện đào tạo điện ảnh và công nghệ do diễn viên Mai Thu Huyền và ông xã - Đạo diễn Khải Anh - đồng sáng lập. Ở một vị trí đã quen thuộc với công chúng, điều gì thôi thúc chị tiếp tục đi học, đặc biệt là với diễn xuất?

- Với tôi, học tập là một phần không thể thiếu trong công việc. Nếu quá lâu không học, mình rất dễ rơi vào trạng thái “quen tay” và dần trở nên cũ kỹ. Học giúp tôi làm mới mình, nhìn lại những gì đã làm một cách tỉnh táo hơn.

Riêng với diễn xuất, tôi vốn là người ngoại đạo bước sang từ ngành Báo chí. Tôi đến với diễn xuất khá tự nhiên, thông qua quan sát đời sống, phim ảnh, qua đồng nghiệp và các dự án mình tham gia. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra bản năng thôi là chưa đủ.

Các khóa học ngắn và dài hạn, như khóa học tại Học viện đào tạo điện ảnh và công nghệ MTH với giảng viên đến từ Hàn Quốc, giúp tôi hệ thống lại những gì mình từng làm. Thay vì diễn theo cảm giác, tôi bắt đầu hiểu vì sao mình làm như vậy, và từ đó tiếp cận những kỹ thuật chuyên nghiệp mà trước đây tôi chưa có điều kiện học một cách bài bản.

Năm 2025, Đài Kỹ thuật số VTC dừng hoạt động theo quyết định của Chính phủ. Nhiều người coi đó là một cú sốc lớn, còn chị - người đã có 18 năm gắn bó, chị có thấy nuối tiếc khi không được tiếp tục công việc yêu thích không?

- Với tôi, MC hay biên tập viên là một nghề, nên ở đâu tôi cũng vẫn làm nghề này. Ngay cả khi viết một dòng trạng thái trên trang cá nhân, tư duy của một người làm truyền hình vẫn ở đó, sự chuẩn mực và chỉn chu không thay đổi.

Thực tế, nhiều năm qua tôi cũng đã sớm mở ra cho mình những cơ hội mới. Vì vậy, khi VTC dừng sóng, dù có lưu luyến nhưng, tôi không coi đó là “mất nghề”, mà là thay đổi góc làm việc.

Chắc chắn sẽ có cảm giác thiếu vắng những thói quen cũ. Nhưng đổi lại là sự tự do. Tôi được toàn quyền với công việc, mà không còn phụ thuộc vào chiếc thẻ nhân viên nào nữa.

Chị thấy may mắn khi được khán giả nhớ đến với danh xưng MC thời tiết, diễn viên Đan Lê...

Gần như cùng thời điểm chị rời VTC, đạo diễn Khải Anh cũng quyết định nghỉ việc tại VTV - nơi anh đã gắn bó nhiều năm. Khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của chị là gì?

- Việc của ai, người ấy nói chứ! (cười). Thực ra thì tôi không bất ngờ, vì chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau về công việc hằng ngày, nên tôi biết anh ấy đã suy nghĩ chuyện này khá lâu.

Đó là quyết định của anh và việc tôi có thể làm tốt nhất là lắng nghe và đồng hành cùng anh ấy trên con đường anh đã chọn. Về phía mình, tôi nghĩ mỗi người đều có thời điểm cần thay đổi để đi tiếp và đó là quyết định cá nhân, không ai có thể chọn thay được.

“Một mối quan hệ an toàn không đến từ việc kiểm soát”

Ngay cả NSND Khải Hưng cũng từng chia sẻ rằng, ông khá sốc khi biết con trai nghỉ việc tại VTV. Là con dâu, chị cảm nhận điều đó thế nào?

- Tôi nghĩ đó là phản ứng rất tự nhiên của một người cha. Bố quan tâm và lo lắng cho con cái theo cách của người lớn. Có một chuyện khiến tôi rất cảm động là khi anh Khải Anh chuẩn bị nghỉ việc, sợ con trai thêm áp lực, ngày nào bố cũng gọi cho tôi để hỏi han, dặn dò.

Khi VTC có tin dừng sóng cũng vậy, bố chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, xem tôi có ổn không, có định hướng gì. Tuyệt nhiên ông chưa bao giờ nói rằng chúng tôi phải làm gì hay phải đi theo hướng nào. Bố chỉ đưa ra lời khuyên khi chúng tôi hỏi ý kiến.

MC Đan Lê chia sẻ về bố chồng Khải Hưng và ông xã Khải Anh (Video: Cẩm Tiên).

Về làm dâu trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, lại có một người cha chồng nổi tiếng là nguyên tắc như NSND Khải Hưng, chị có thấy áp lực khi phải “khép mình” vào khuôn mẫu không?

- Ngược lại, tôi thấy sự rõ ràng của bố giúp mình dễ sống hơn. Bố chồng tôi là người rất nhất quán, nên tôi không bao giờ phải đoán xem ông muốn hay đang mong đợi điều gì.

Điều khiến tôi trân trọng nhất là bố luôn coi chúng tôi như những người đồng nghiệp đúng nghĩa. Ông nghiêm túc nhưng ấm áp, quan tâm nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng đời sống và những lựa chọn riêng của các con. Chính sự sòng phẳng đó giúp tôi, dù không giỏi ăn nói, vẫn cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi là một phần của gia đình.

Ngoài công việc, khán giả cũng nhắc tới Đan Lê khi nói về câu chuyện hôn nhân với đạo diễn Khải Anh. Theo chị, điều gì quan trọng nhất giúp hai người giữ được sự gắn bó trong nhiều năm như vậy?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cảm giác an toàn và sự đồng điệu. Không phải lúc nào tình yêu cũng lãng mạn hay nồng nhiệt, nhưng khi ở bên nhau mà cả hai đều cảm thấy được tôn trọng, được là chính mình, thì mối quan hệ đó có nền tảng để đi lâu dài.

Tôi gặp nhiều cặp đôi lớn tuổi, sống với nhau vài chục năm và điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là sự trìu mến họ dành cho nhau mà còn là họ không làm nhau thấy nhỏ bé hay bị nghi ngờ trong mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ hôn nhân của chúng tôi cũng đi theo hướng đó.

Nữ MC cho biết, vợ chồng chị không ghen tuông, kiểm soát nhau.

Trong đời sống vợ chồng, hai anh chị có ghen tuông hay kiểm soát nhau không?

- Hồi đôi mươi tôi cũng là cô gái thích kiểm soát đấy. Tôi muốn mọi thứ theo ý mình nên ra sức đấu tranh. Nhưng rồi tôi nhận ra điều đó khiến tôi không hạnh phúc, mà mối quan hệ thì cũng chẳng tốt hơn.

Tôi quay về tập trung vào mình: Làm việc, tự chủ tài chính, chăm sóc bản thân, và có thể tự vui với mình.

Khi lập gia đình, tôi cũng mang theo lối sống đó. Trộm vía, càng không kiểm soát thì mọi thứ lại càng suôn sẻ. Hai người không cần ghen tuông hay dò xét nhau làm gì, chỉ cần quan tâm và tin cậy. Ví dụ như chúng tôi biết mọi mật khẩu của nhau, nhưng không có nhu cầu kiểm tra.

Với tôi, hôn nhân là mối quan hệ mật thiết. Nếu không có sự tin tưởng thì sống cùng nhau mệt lắm. Tất nhiên lòng tin cần thời gian, thường là sau khi hai người đã trải qua những lúc quan trọng. Khi đã tin rồi, nhu cầu kiểm soát cũng tự nhiên giảm thôi.

Nhưng tin tưởng không có nghĩa là cuộc sống luôn êm đềm chứ? Với hai cá tính mạnh, chị làm sao để dung hòa cái tôi riêng mà vẫn giữ được sự hoà thuận?

- Tôi nghĩ dung hòa không có nghĩa ai đó phải nhún nhường hoàn toàn. Như tôi, trông bề ngoài nhẹ nhàng nhưng thực chất là người nóng nảy, cứng nhắc, luôn bảo vệ quan điểm đến cùng. Những lúc xung đột lên cao, tôi rất cần sự "hạ nhiệt" từ đối phương. Nhưng không vì thế mà tôi được quyền ỷ lại, khi thấy anh ấy bắt đầu "căng", tôi cũng phải chủ động tiết chế.

Với tôi, hôn nhân cũng giống như thời tiết, có lúc nắng, lúc mưa, có ngày dễ chịu, ngày u ám. Quan trọng là mình biết trời nắng thì che ô, còn trời mưa thì tìm chỗ trú.

Chúng tôi có một nguyên tắc ngầm là khi tranh luận đến mức căng thẳng, nếu một người yêu cầu dừng lại, người kia phải tôn trọng. Nó không phải là sự nhường nhịn một chiều, mà là hiểu điểm dừng của nhau.

Đạo diễn Khải Hưng (thứ 2, từ trái qua) và gia đình Khải Anh - Đan Lê.

"Tay hòm chìa khóa của gia đình"

Nhiều người tò mò, đạo diễn Khải Anh có đưa hết lương cho chị không?

- 15 năm kết hôn, thú thật tôi chưa bao giờ hỏi: "Lương tháng này của anh đâu?". Không phải vì tôi không cần tiền mà vì tôi tin rằng: Khi một người coi gia đình là tổ ấm, họ sẽ muốn vun đắp nó bằng tất cả sự tự nguyện. Đó có thể là tiền bạc, thời gian, là nấu cơm, rửa bát… tất cả đều đáng được trân trọng.

Thế nên tôi không tập trung vào con số cụ thể, tôi quan tâm việc một người sẵn lòng dốc hết những gì mình có thể để xây dựng cho gia đình này.

Sự tự nguyện đó có bao hàm cả những món quà hay sự bất ngờ vào các dịp đặc biệt không, hay anh chị có quy tắc riêng nào cho những ngày này?

- Ít phù phiếm nên tôi không thường mua hoặc thích được tặng quà, nếu đó không phải thứ mình đang thiếu. Thứ tôi thích hơn là những kỷ niệm chung, nên vào những dịp đặc biệt, chúng tôi thường dành thời gian cho nhau: Đi chơi, đi ăn, hoặc cùng nấu những món cả nhà đều thích. Tôi nghĩ mong muốn mang lại niềm vui cho nửa kia nếu xuất phát từ tình cảm thì sẽ rất tự nhiên, không cần đặt thành nguyên tắc hay nghĩa vụ.

Trong việc nuôi dạy con cái, anh chị có đồng quan điểm không?

- Chúng tôi khá nhất quán trong cách nuôi dạy con cái. Những quyết định lớn liên quan đến con, hai vợ chồng luôn trao đổi với nhau để đi đến thống nhất, tránh việc mỗi người một hướng khiến con bị lúng túng.

Trên sóng truyền hình, khán giả thấy một Đan Lê luôn chỉn chu, kỹ lưỡng. Khi trở về nhà, chị là người như thế nào?

- Ở nhà, tôi rất khác so với khi xuất hiện trên sóng. Tôi không trang điểm, ăn mặc đơn giản, thậm chí khá xuề xòa.

Tôi không chạy theo hàng hiệu, trong tủ đồ chỉ có vài món, phần lớn là quà ông xã mua tặng trong những chuyến công tác. Với tôi, quần áo hay đồ dùng chỉ cần phù hợp và thoải mái là đủ.

Tôi hay mua áo cùng một kiểu, cùng một màu, mua cả chục cái giống hệt nhau, có khi cả tuần không đổi kiểu.

Con trai tôi từng nói: “Nếu người ngoài không biết, chắc nghĩ mẹ không thay áo”. Nghe cũng buồn cười, nhưng đúng là ở nhà tôi không quá bận tâm đến chuyện đó.

Chị thường chia sẻ những điều tích cực trên trang cá nhân, nhưng ai chẳng có những khoảng lặng, lúc chông chênh. Vậy lúc buồn Đan Lê làm gì và chia sẻ với ai?

- Cuộc sống luôn có lúc nọ lúc kia, nhưng tôi không thuộc kiểu người hễ bất ổn là đưa hết lên mạng xã hội. Không phải tôi muốn giữ hình ảnh hoàn hảo đâu, mà có lẽ vì phải tự lập từ sớm nên tôi đã quen tự giải quyết khó khăn.

Khi có chuyện không vui, tôi hay chọn cách suy nghĩ một mình. Đến lúc mọi người biết chuyện, thường là lúc tôi đã đi qua - ít nhất là tìm được câu trả lời trong tâm tưởng.

Vậy điều gì giúp chị nhận ra mình không đang tự thuyết phục bản thân rằng “mọi thứ đều ổn”?

- Tôi không cần mọi thứ lúc nào cũng ổn. Tôi chỉ cần biết mình không sống ngược với những gì mình tin. Khi còn giữ được điều đó, tôi có thể đi tiếp, kể cả trong những giai đoạn không dễ chịu.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Khải Anh và MC Đan Lê.

Đan Lê sinh năm 1983 tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời tiết trên sóng VTV, sau đó công tác tại Đài Kỹ thuật số VTC. Với giọng nói nhẹ nhàng, lối dẫn duyên dáng, chị nhanh chóng trở thành một trong những MC được yêu thích. Ngoài công việc truyền hình, chị còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như: Điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và truyền thông. Đan Lê tham gia nhiều dự án phim VTV như: Con đường sáng, Em muốn làm người nổi tiếng, Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử, Những ngọn nến trong đêm phần 2, Ngày ấy mình đã yêu, Cả một đời ân oán, Anh có phải đàn ông không…

Ảnh: Nhân vật cung cấp