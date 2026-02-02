TPHCM kiểm soát chặt thiết bị bay không người lái dịp Tết Bính Ngọ

UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM và chính quyền cơ sở trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Trọng tâm của các phần việc là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý.

UBND TPHCM yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn vị phải bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ trụ sở, sẵn sàng xử lý nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu cấp trên.

Các thiết bị bay không người lái không được hoạt động tại các vùng cấm bay (Ảnh minh họa).

Đối với lực lượng công an, thành phố giao tiếp tục triển khai cao điểm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm dịp Tết và các sự kiện chính trị quan trọng.

Các lực lượng tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm, đoàn lãnh đạo cấp cao; tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ động lực lượng, phương tiện phối hợp xử lý các tình huống phức tạp. Lực lượng quân đội cần bảo vệ an toàn tuyệt đối, kịp thời phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái (drone) bay vào các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Trong lĩnh vực thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường quản lý truyền thông, thông tin trên không gian mạng. Các đơn vị phối hợp cùng Công an TPHCM đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng để gây mất ổn định an ninh trật tự.

UBND TPHCM yêu cầu nắm chắc dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin chính thống, không để phát sinh điểm nóng an ninh trật tự.

UBND các phường, xã và đặc khu có trách nhiệm rà soát tình hình, chủ động giải quyết bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở; tập trung chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân đón Tết an toàn, qua đó giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.