"Mỹ nhân dancesport" gợi cảm tuổi 30, thay đổi sau 3 năm ở Việt Nam

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, ở TPHCM. Cô là học trò của Phan Hiển - Khánh Thi, từng đạt một số thành tích như vô địch dancesport giải Quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải Vô địch trẻ quốc gia, Á quân cuộc thi "Thử thách cùng bước nhảy" năm 2013...

Sở hữu gương mặt khả ái, thân hình mảnh mai, quyến rũ, Hoàng Mỹ An được mệnh danh là "mỹ nhân dancesport". Người đẹp tiết lộ cô tập yoga mỗi ngày để giữ vóc dáng cân đối. Ngoài ra, cô tập luyện nhiều bộ môn khác như gym, boxing...

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Hoàng Mỹ An về nước phát triển sự nghiệp. Năm 2023, cô tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ, hóa thân nhân vật Bạch Khổng Tước. Dù rời cuộc chơi sớm, nữ ca sĩ vẫn để lại dấu ấn khi thể hiện ca khúc Bức thư cuối gửi anh.

Bà Thanh Thúy, mẹ của nữ ca sĩ, chia sẻ, từ đầu năm 2023, khi Hoàng Mỹ An quyết định về nước, bà rất vui mừng vì được ở bên cạnh con gái nhiều hơn. Về phía Hoàng Mỹ An, cô hạnh phúc vì được gia đình ủng hộ theo đuổi đam mê nghệ thuật, dù nhà có truyền thống làm kinh doanh.

Ba năm ở Việt Nam, cuộc sống của Hoàng Mỹ An thay đổi khá nhiều. "Tôi cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể. Bên cạnh đó, tôi cũng thường phải xem xét, nhìn nhận lại bản thân, còn những khuyết điểm nào cần khắc phục để hoàn thiện mình tốt hơn từng ngày", "mỹ nhân dancesport" nói.

Hoàng Mỹ An cho rằng nuôi dưỡng tinh thần tích cực, bổ sung kiến thức cần thiết và quan tâm chăm sóc sức khỏe là những điều quan trọng nhất với cô hiện tại.

Hoạt động ở cả lĩnh vực khiêu vũ và ca hát, Hoàng Mỹ An nói cô không giới hạn bản thân, luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ. Dù có chút lo lắng mỗi khi bước ra vùng an toàn, cô vẫn muốn mở rộng trái tim để cảm nhận và cố gắng hết mình cho những trải nghiệm mới.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm có nhiều hoạt động và dự án nghệ thuật mới của Hoàng Mỹ An, đặc biệt là tại quê hương Việt Nam. Ngoài việc tiếp tục rèn luyện, trau dồi thêm về chuyên môn, cô cũng định hình và phát triển bản thân một cách chuyên nghiệp hơn.

Dịp Tết Bính Ngọ, nữ ca sĩ sẽ đón Tết cùng gia đình tại TPHCM: "Ngày Tết, tôi thích tụ họp gia đình, cùng cả nhà quây quần ăn bánh chưng với củ kiệu và đi thăm thầy cô, bạn bè. Với tôi, đó là cái Tết ý nghĩa nhất".

