Cần thủ chứng kiến một người rơi xuống sông Sài Gòn

Tối 2/2, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, tổ chức tìm kiếm một người mất tích trên sông Sài Gòn, khu vực cầu Bình Phước 2, phường Hiệp Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, nam thanh niên đang câu cá ở dạ cầu Bình Phước 2 bất ngờ phát hiện một người rơi từ trên cầu xuống sông. Nạn nhân chới với trong ít phút rồi bị dòng nước cuốn trôi.

Cảnh sát huy động cano đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người đứng trên bờ chứng kiến. Tuy nhiên, mực nước sông đang dâng cao, khu vực không có ghe, phao cứu sinh nên không ai dám bơi ra ứng cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình đã nhanh chóng đến nơi có người gặp nạn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận một chiếc xe máy để lại trên cầu Bình Phước 2 (hướng cầu vượt Sóng Thần đi ngã tư An Sương).

Giao thông qua cầu Bình Phước 2 bị ảnh hưởng sau vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TPHCM, đã huy động cano cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Vụ việc khiến giao thông qua cầu Bình Phước 2 ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm trong thời gian lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.