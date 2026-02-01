Phương Mỹ Chi xin lỗi sau màn trình diễn gây tranh cãi tại Làn sóng xanh

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, Phương Mỹ Chi gây chú ý với tiết mục kết hợp Bóng phù hoa và Ếch ngoài đáy giếng, được dàn dựng theo phong cách mới.

Mở đầu, nữ ca sĩ xuất hiện trên bục cao, biểu diễn Bóng phù hoa cùng dàn vũ công múa đương đại với đạo cụ lụa trắng. Sang phần Ếch ngoài đáy giếng, Phương Mỹ Chi thay đổi hình ảnh theo hướng trẻ trung, cá tính. Nữ ca sĩ kết hợp hát, đọc rap và vũ đạo sôi động, tạo điểm nhấn cho tiết mục.

Phương Mỹ Chi trình diễn năng lượng tại Làn sóng xanh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuy nhiên, ngay sau đêm trao giải, Phương Mỹ Chi bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng tiết mục của cô có nhiều điểm tương đồng với màn trình diễn mà Jennie (Blackpink) từng mang đến tại lễ trao giải MMA cuối năm 2025.

Khi đặt hai tiết mục cạnh nhau, nhiều ý kiến chỉ ra sự giống nhau trong cách dàn dựng sân khấu, từ chi tiết xuất hiện trên bục cao, đạo cụ lụa, việc đeo kính đen khi biểu diễn, cho đến một số động tác vũ đạo và cách nhấn nhá hình thể trên sân khấu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những so sánh này được lan rộng, làm dấy lên nghi vấn đội ngũ dàn dựng của Phương Mỹ Chi sao chép ý tưởng từ màn trình diễn của thành viên Blackpink.

Tiết mục của Phương Mỹ Chi bị soi có nhiều nét giống với màn trình diễn của Jennie (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước những ý kiến trái chiều, tối 31/1, Phương Mỹ Chi chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết, sau mỗi lần đứng trên sân khấu, điều cô quan tâm nhất luôn là cảm nhận của khán giả. Phương Mỹ Chi bày tỏ sự thấu hiểu rằng tính độc bản là giá trị mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn được ghi nhận và là điều người hâm mộ luôn trân trọng.

"Với phần trình diễn đêm qua, dù vì bất kỳ lý do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các anh chị nghệ sĩ khác, đây chắc chắn không phải là điều mà tôi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh", cô viết.

Nữ ca sĩ nói, một năm vừa qua là hành trình mà cô không ngừng khai phá tiềm năng bản thân. Giọng ca sinh năm 2003 mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào sự trưởng thành và tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật của cô.

Phương Mỹ Chi nói thêm: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến sự trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, tôi và ê-kíp đã thống nhất từ phía Phương Mỹ Chi sẽ không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả nền tảng".

Việc Phương Mỹ Chi đeo kính đen biểu diễn cũng bị cho là "đạo nhái" Jennie (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh những tranh luận, Phương Mỹ Chi vẫn ghi dấu ấn tại Làn sóng xanh 2025 khi giành chiến thắng ở hạng mục Ca sĩ đột phá với 57,1% phiếu bầu. Ở hạng mục Ca sĩ của năm, Phương Mỹ Chi chỉ thua Hòa Minzy với tỷ lệ sít sao. Ngoài ra, ca khúc Ếch ngoài đáy giếng của cô cũng góp mặt trong Top 10 ca khúc được yêu thích của năm.

Chia sẻ sau buổi lễ, Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm tự hào về hành trình âm nhạc năm 2025, đồng thời xem những chiếc cúp Làn sóng xanh là sự ghi nhận quý giá, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật đã chọn.