Cặp diễn viên VTV gợi ý diện áo dài cầu may mắn Tết Bính Ngọ

Cặp diễn viên VTV gợi ý chọn áo dài đôi dịp Tết Bính Ngọ (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Những ngày cận Tết, áo dài tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong lựa chọn trang phục của nhiều nghệ sĩ và giới trẻ. Không chỉ xuất hiện trong lễ hội hay các bộ ảnh xuân, áo dài ngày nay còn được xem như một phần của đời sống đương đại, phản ánh gu thẩm mỹ và cách mỗi người lựa chọn hình ảnh khi xuất hiện dịp đầu năm.

Trong xu hướng đó, hai diễn viên Lê Như Nguyên Thành và Bùi Hoàng Mai cùng lựa chọn áo dài làm trang phục xuất hiện trong dịp Tết.

Lê Như Nguyên Thành tham gia phim truyền hình Có anh nơi ấy bình yên, Những ngôi sao lấp lánh và phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương; trong khi Bùi Hoàng Mai góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám Gió ngang khoảng trời xanh.

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, hai diễn viên giới thiệu một thiết kế áo dài đôi với họa tiết ngựa làm điểm nhấn.

Chi tiết này không chỉ tạo dấu ấn thị giác cho trang phục mà còn gợi liên tưởng đến hình ảnh năm Bính Ngọ, gửi gắm mong muốn về một năm mới thuận lợi, hanh thông trong những ngày đầu xuân.

Bộ áo dài đôi do nhà thiết kế Dũng Nguyễn thực hiện, được xây dựng trên sự cân bằng giữa nét mạnh mẽ của áo dài nam và sự mềm mại trong thiết kế áo dài nữ. Trên nền màu trắng ngà đồng điệu, các chi tiết được tiết chế nhằm giữ tinh thần truyền thống, đồng thời gợi nhắc không khí của năm Bính Ngọ.

Sự kết nối giữa hai thiết kế thể hiện qua cách xử lý kim tuyến và họa tiết. Áo dài nam lồng ghép hình tượng con ngựa như một điểm nhấn biểu trưng, trong khi áo dài nữ theo đuổi đường nét uyển chuyển, tạo nên đối thoại hài hòa giữa nam và nữ theo ngôn ngữ đương đại.

Ở thiết kế dành cho nam, áo dài của Nguyên Thành được xử lý với phom dáng đứng, mang lại cảm giác gọn gàng, rõ nét khi lên hình. Họa tiết ngựa đặt tại phần ngực áo, được xử lý bằng kim tuyến kết hợp thêu và đính kết, tạo điểm nhấn vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không làm nặng tổng thể trang phục.

“Hình ảnh con ngựa trên áo dài không chỉ mang tính trang trí mà còn gợi nhắc đến sự bền bỉ, tinh thần tự do và khát vọng tiến về phía trước. Trong bối cảnh chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ 2026, chi tiết này với tôi còn là một lời chúc cho năm mới, gửi gắm mong muốn mã đáo thành công”, Nguyên Thành chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ở thiết kế dành cho nữ, áo dài của Bùi Hoàng Mai sử dụng chất liệu nhẹ, bề mặt đính kim tuyến tạo hiệu ứng ánh sáng vừa phải khi chuyển động. Phần tay áo được nhấn bằng lông vũ, góp phần tăng chiều sâu thị giác, mang lại cảm giác bay bổng, nữ tính và làm nổi bật vẻ mềm mại của tổng thể trang phục.

Bùi Hoàng Mai cho biết, cô thường ưu tiên những thiết kế có kiểu dáng vừa vặn, đặc biệt với áo dài đính kim tuyến. Theo cô, những thiết kế có bề mặt lấp lánh thường thu hút ánh nhìn, vì vậy càng cần được xử lý chỉn chu ở từng chi tiết để người mặc cảm thấy thoải mái mà vẫn giữ vẻ gọn gàng, nền nã.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên lựa chọn các phụ kiện nhỏ gọn như nhẫn, vòng tay hoặc khuyên tai dáng thanh mảnh. Cô cũng gợi ý có thể chọn màu móng tay nhẹ nhàng, trung tính để tổng thể trang phục giữ được sự hài hòa.

Riêng về trang điểm, Bùi Hoàng Mai cho rằng phong cách cần phù hợp với màu sắc áo dài và hoàn cảnh xuất hiện. Với gam màu trắng, lớp trang điểm nên hướng đến vẻ trong trẻo, có thể nhấn nhẹ vào mắt hoặc môi, tránh đánh quá đậm để giữ sự cân bằng cho tổng thể.

Giống như Hoàng Mai, khi lựa chọn áo dài nam, Nguyên Thành cũng đặt kiểu dáng lên hàng đầu.

“Một chiếc áo có kiểu dáng phù hợp giúp che những khuyết điểm hình thể, mang lại sự tự tin khi xuất hiện. Sau đó mới đến họa tiết, cần đủ rõ để tạo điểm nhấn nhưng không lấn át trang phục của nữ khi đứng cạnh nhau”, nam diễn viên nói thêm.

Để áo dài giữ được phom và màu sắc, Nguyên Thành ưu tiên giặt hấp, hạn chế giặt máy. Trong trường hợp giặt tay, nên sử dụng dung dịch giặt dịu nhẹ, không vắt xoắn mạnh mà chỉ bóp nhẹ cho ráo nước. Áo dài cần được phơi trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp khiến màu trắng dễ bị ố vàng.

Khi là ủi, nên ủi mặt trái ở nhiệt độ thấp. Với các chi tiết thêu hoặc đính kim tuyến, có thể lót thêm một lớp vải mỏng để bảo vệ bề mặt. Áo dài nên được treo bằng móc gỗ hoặc móc có đệm vai, cất trong túi vải riêng để hạn chế ma sát.

Chia sẻ về hoàn cảnh sử dụng áo dài đôi, Nguyên Thành cho rằng trang phục này phù hợp với nhiều hoạt động đầu năm như chụp ảnh Tết, đi chúc Tết hay tham dự các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Theo anh, áo dài đôi ngày nay không còn mang tính nghi thức cứng nhắc mà được thiết kế linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ muốn vừa giữ nét truyền thống, vừa thể hiện cá tính.

Cùng quan điểm, Bùi Hoàng Mai cho biết áo dài đôi ngày càng được các cặp đôi trẻ lựa chọn trong những dịp quan trọng như lễ dạm hỏi, lễ cưới hoặc các buổi gặp gỡ gia đình đầu năm.

Với cách tiếp cận hiện đại trong thiết kế và cách phối phụ kiện, áo dài đôi không chỉ phục vụ chụp ảnh mà còn được mặc trong đời sống thường nhật, phản ánh xu hướng làm mới trang phục truyền thống của giới trẻ hiện nay.

Trang điểm (make-up): Wendy Nguyễn - Hoàng Thuỳ - Phan Thảo

Tóc (hair): Ngọc Ruby

Tạo mẫu (stylist): Lê Phương Anh - Mai Châm

Ảnh: Nguyễn Hà Nam