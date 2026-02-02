Hòa Minzy bật khóc nói từng muốn bỏ nghề, tin đồn về đêm nhạc 20 tỷ đồng

Tối 1/2, fan concert (buổi hòa nhạc kết hợp giao lưu người hâm mộ) mang tên Bắc bling của Hòa Minzy diễn ra tại TPHCM, thu hút khoảng 8.000 khán giả. Đây là đêm nhạc đánh dấu chặng đường 12 năm làm nghề của nữ ca sĩ, đồng thời cũng là fan concert đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Chương trình bắt đầu lúc 19h20. Hòa Minzy xuất hiện ấn tượng với màn treo người trên cao, kết hợp pháo hoa và hiệu ứng sân khấu được đầu tư quy mô. Nữ ca sĩ liên tục thay đổi trang phục, mở màn bằng các ca khúc Bật tình yêu lên và Nàng tiên cá, mang đến không khí sôi động ngay từ đầu đêm nhạc.

Không gian lắng xuống khi Rời bỏ - ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Hòa Minzy - vang lên. Trên sân khấu, nữ ca sĩ chia sẻ đây là bài hát từng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, khi bản thân từng nghĩ đến việc dừng lại nếu không có thêm dấu ấn âm nhạc.

"Khi đó, tôi tự đặt cho mình một giới hạn, nếu năm sau vẫn không có thêm bản hit, có lẽ sẽ dừng lại. Thật may mắn là đúng lúc ấy Rời bỏ xuất hiện, gần như trở thành ca khúc tạo dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp của tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục Không thể cùng nhau suốt kiếp. Hòa Minzy xuất hiện trong bộ Việt phục, biểu diễn cùng khoảng 80 người trên sân khấu, tái hiện không khí trang nghiêm, giàu màu sắc lịch sử.

Ở phần cao trào, nữ ca sĩ thực hiện màn treo người trên không cùng vũ công nam. Cô cho biết đã chấp nhận thử thách mà không sử dụng dây an toàn để mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả. Kết thúc tiết mục, Hòa Minzy xúc động khi nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn của chính mình.

"Trong 12 năm qua, tôi đã luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân và màn đu dây vừa rồi cũng như vậy. Việc treo người biểu diễn ngoài trời thật sự rất nguy hiểm, nhưng tôi đã quyết định không sử dụng dây an toàn. Tôi muốn mang đến một màn trình diễn gan dạ nhất để mọi người có thể tự hào về mình", nữ ca sĩ nói.

Trên sân khấu, Hòa Minzy xúc động chia sẻ và hỏi khán giả liệu họ có tự hào khi là người hâm mộ của cô hay không. Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi vì thừa nhận rằng có những lúc, việc làm fan của Hòa Minzy không hề dễ dàng, thậm chí có thể mang lại cảm giác thiệt thòi và mệt mỏi.

Ở phần sau chương trình, Hòa Minzy mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Kén cá chọn canh, Thị Mầu, tạo không khí vui nhộn, đậm màu sắc dân gian. Cô cũng lần đầu giới thiệu ca khúc mới Ô ăn gian.

Những phút cuối chương trình, khán giả bất ngờ với màn kết hợp giữa Hòa Minzy và Suboi trong ca khúc Phải ngoan mới được em thích. Tiết mục thêm phần sôi động với sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu như Hương Giang, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Ngọc Châu, Võ Hoàng Yến… Theo Hòa Minzy, các nghệ sĩ góp mặt hoàn toàn vì tình cảm, không đặt nặng vị trí biểu diễn.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của Đức Phúc và Erik - hai người em thân thiết của Hòa Minzy. Erik trình diễn Ghen và Dù cho tận thế (vẫn yêu em), trong khi Đức Phúc mang đến Người ơi người ở đừng về. Cả hai chia sẻ niềm vui khi chứng kiến đàn chị có fan concert đầu tiên với quy mô lớn. Ngoài ra, Rhyder cũng xuất hiện, song ca cùng Hòa Minzy ca khúc mới Sau đôi mắt cười.

Ở tiết mục Hoa và váy, Hòa Minzy hóa thân thành cô dâu, bất ngờ kết hợp cùng Quốc Thiên. Màn song ca mang màu sắc ngọt ngào, tình cảm.

Chương trình khép lại với ca khúc chủ đề Bắc Bling, có sự góp mặt của NSND Xuân Hinh và Tuấn Cry. Tiết mục được dàn dựng hoành tráng với hơn 300 người cùng xuất hiện trên sân khấu. Kết thúc chương trình, Hòa Minzy công bố fan concert thứ hai sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Sân khấu đêm nhạc được đầu tư với quy mô lớn, từ hệ thống đèn LED, pháo hoa đến trang phục biểu diễn. Mức độ dàn dựng khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi đây chỉ là một fan concert nhưng có độ hoành tráng không khác một concert đúng nghĩa. Sự “chịu chi” của Hòa Minzy trở thành chủ đề được quan tâm, với nhiều thắc mắc về kinh phí thực hiện chương trình.

Trả lời truyền thông, nữ ca sĩ không công bố con số cụ thể, song cho biết tổng chi phí tổ chức gấp khoảng 4 lần doanh thu bán vé. Ngoài nguồn tài trợ và doanh thu, phần còn lại cô chấp nhận "tất tay" để mang đến đêm nhạc trọn vẹn cho người hâm mộ. Khi được hỏi liệu chi phí có vào khoảng 20 tỷ đồng hay không, nữ ca sĩ chỉ mỉm cười và từ chối xác nhận.

Ảnh: Ban tổ chức