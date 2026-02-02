Nhà tuyển dụng gây phẫn nộ khi mỉa mai ứng viên chỉ có bằng cử nhân

Mới đây, dư luận xôn xao trước sự việc một ứng viên tại Tân Cương (Trung Quốc) tố một nhà tuyển dụng trên nền tảng Boss Zhipin (công ty chuyên về tuyển dụng trực tuyến), vì người này nói rằng ứng viên không xứng đáng được nghỉ cuối tuần.

Sinh viên mới tốt nghiệp tại Trung Quốc đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm việc làm (Ảnh: Shutterstock).

Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, người tuyển dụng nói trên họ Kai, là quản lý cấp cao phụ trách nhân sự và hành chính tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc (China Life Insurance Company Limited).

Trong cuộc trao đổi, khi nhà tuyển dụng hỏi: “Bạn có thể đến phỏng vấn vào chiều mai không?”, ứng viên trả lời: “Tôi vẫn đang cân nhắc các cơ hội khác. Tôi thực sự không thể chấp nhận một công việc không có ngày nghỉ cuối tuần”.

Câu trả lời này khiến nhà tuyển dụng phản ứng gay gắt. Ban đầu, người này cười, sau đó mỉa mai ứng viên rằng: “Chỉ có bằng cử nhân mà cũng đòi nghỉ cuối tuần à?”.

Người này còn dọa: “Bạn đã bị đưa vào danh sách đen. Sau này bạn sẽ không được phỏng vấn với chúng tôi nữa”.

Cuộc trò chuyện này đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 19/1, nền tảng tuyển dụng cho biết nhà tuyển dụng trên đã có phát ngôn không phù hợp và bị cảnh cáo chính thức. Ngày hôm sau, một nhân viên của China Life cũng xác nhận vụ việc đang được điều tra.

Thành lập năm 2003 và có trụ sở tại Bắc Kinh, China Life là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước lớn nhất Trung Quốc. Theo báo cáo thường niên năm 2024, công ty có 98.689 nhân viên, trong đó 7.586 người có bằng sau đại học và 71.710 người có bằng cử nhân.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Cùng là người lao động nhưng tại sao lại làm khó nhau? Nhà tuyển dụng hãy lập danh sách đen đi, đúng là lạm quyền”.

“Bạn chỉ là nhân viên tuyển dụng, không phải ông chủ. Người lao động muốn nghỉ cuối tuần thì có gì sai? Nếu công ty bạn không cho nghỉ, còn nhiều nơi khác có.

Có hai ngày nghỉ là quyền lao động cơ bản, không liên quan gì đến trình độ học vấn. Về bản chất, đây chỉ là một cách khác để doanh nghiệp bóc lột người lao động”, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường việc làm Trung Quốc ngày càng cạnh tranh, nhiều công ty bỏ chế độ nghỉ cuối tuần và trả lương thấp cho giờ làm việc dài, khiến lao động trẻ Trung Quốc bắt đầu phản kháng.

Một số người đã phát động các “phong trào” tẩy chay, cam kết không mua sản phẩm của những công ty như vậy và chia sẻ tên họ trên mạng để cảnh báo những người tìm việc khác.