Nữ công nhân vừa tan ca bị xe đầu kéo cán tử vong ở TPHCM

Tối 2/2, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp điện và ô tô đầu kéo khiến một nữ công nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khoảng 20h cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo mang biển số 50H-131.xx trên đường NE8, theo hướng từ Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đi đường Nguyễn Văn Thành.

Khi đến điểm giao với đường Nguyễn Văn Thành (còn gọi là ngã tư Hòa Lợi, thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), tài xế cho ô tô rẽ phải và va chạm với xe đạp điện do bà H.N. (khoảng 40 tuổi, làm công nhân) điều khiển.

Vụ tai nạn làm bà N. ngã xuống đường và tử vong. Thời điểm trên, nạn nhân vừa tan ca và đang trên đường về nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.