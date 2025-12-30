Á khôi Hà Nội diện thiết kế vải dạ xinh như búp bê

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 khoe vẻ nữ tính với phong cách tiểu thư (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Vải tweed từ lâu được xem là biểu tượng của sự thanh lịch trong làng thời trang quốc tế. Với kết cấu dệt chặt, bề mặt nổi sợi xen kẽ tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, tweed không chỉ giữ ấm mà còn mang nét cổ điển nhẹ nhàng.

Khi ứng dụng trong trang phục dành cho phụ nữ Việt, chất liệu này trở nên mềm mại, dễ phối, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và xu hướng mới.

Qua bộ ảnh mới, Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Triệu Thúy Hằng gợi ý 3 cách phối dạ tweed mang cảm giác “nàng thơ”, phù hợp cả không gian công sở lẫn dạo phố. Áo dạ tweed được kết hợp cùng váy lụa, quần jeans hay các phụ kiện tinh giản, mỗi lựa chọn đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn trẻ trung và tươi mới.

Ở lựa chọn đầu tiên, Thúy Hằng kết hợp chiếc váy lụa mềm mại màu trắng kem có giá 500.000 đồng với áo khoác tweed xanh trị giá 650.000 đồng. Chất lụa mượt mà ôm nhẹ cơ thể, tôn lên đường nét dịu dàng, trong khi áo khoác mang đến điểm nhấn cổ điển, trang nhã.

Bông hoa trắng cài ở cổ áo tạo nét duyên dáng, tô điểm cho tổng thể trang phục thêm phần hài hòa. Bộ đồ phù hợp với những dịp vừa cần sự lịch sự, vừa giữ được vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về lựa chọn phối trang phục, Triệu Thúy Hằng cho biết cô thường ưu tiên kết hợp áo dạ tweed với các chất liệu đối lập, điển hình là lụa.

Sự mềm mại của lụa sẽ làm dịu độ thô cứng đặc trưng của sợi tweed, mang đến tổng thể vừa thời trang, vừa tiện dụng, giúp người mặc cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái trong các hoạt động hàng ngày.

Sang bộ trang phục thứ 2, Thuý Hằng ưu tiên vẻ ngọt ngào với mẫu váy tweed sắc hồng tươi trẻ có giá 850.000 đồng, kết hợp cùng túi xách màu kem có giá 900.000 đồng. Thiết kế mang đến cảm giác lãng mạn và nữ tính, đặc biệt phù hợp cho các dịp lễ hội cuối năm, buổi trà chiều hay hẹn hò.

Cô còn khéo léo phối cùng chiếc kính đen đến từ nhà mốt Dior làm điểm nhấn thời thượng, mang đến vẻ hiện đại cho gương mặt, giúp bộ váy tweed hồng nhẹ nhàng trở nên cuốn hút và ấn tượng hơn.

Để hoàn thiện bộ trang phục, Thúy Hằng thắt nơ hồng mềm mại ở cổ, tạo điểm nhấn sinh động cho thiết kế váy tweed. Cô cũng kết hợp thêm giày cao gót hồng đính nơ 450.000 đồng, đồng bộ với chi tiết nơ ở cổ, mang đến tổng thể trẻ trung, tươi sáng và đầy thu hút.

Theo Á khôi Triệu Thúy Hằng, khi phối áo dạ tweed, màu sắc đóng vai trò quan trọng. Cô cho biết, những gam màu nhẹ nhàng như hồng hay xanh giúp gương mặt rạng rỡ và dễ kết hợp với nhiều trang phục thường ngày, trong khi các tông màu nổi hoặc nóng thích hợp hơn cho những dịp cần tạo điểm nhấn mạnh mẽ.

Không gò bó trong khuôn mẫu, bộ trang phục cuối cùng mang phong cách trẻ trung, năng động nhất trong tổng thể 3 bộ. Thúy Hằng lựa chọn chiếc quần jeans 500.000 đồng kết hợp với áo dạ tweed màu xám 460.000 đồng khoác ngoài, bên trong là áo len cao cổ, tạo nên diện mạo hiện đại, phù hợp với những ngày se lạnh.

Thuý Hằng cũng tiết lộ, mọi người thường ít lựa chọn quần jeans vì nghĩ khó hợp với các trang phục vải tweed mềm mại, nhưng chính cách phối này lại mang đến vẻ ngoài tươi mới, phóng khoáng và khác biệt.

Trong bộ ảnh, Thúy Hằng sử dụng kính mắt 3,5 triệu đồng và vòng ngọc trai 350.000 đồng, với kích thước vừa phải, hài hòa cùng trang phục và làm nổi bật gương mặt. Những phụ kiện này góp phần hoàn thiện diện mạo, mang đến vẻ sang trọng nhưng vẫn gần gũi và dễ ứng dụng.

Cô cũng chia sẻ, khi chọn phụ kiện nên ưu tiên các món vừa vặn, tránh những chi tiết quá lớn để tổng thể trang phục thêm cân đối và trang nhã.

Bên cạnh cách phối trang phục, Á khôi Triệu Thúy Hằng cũng rất chú trọng đến việc giữ gìn bộ áo dạ tweed. Cô cho biết, chất liệu này vốn dễ bị xù nếu không được chăm chút cẩn thận, vì vậy việc để áo luôn gọn gàng, giữ phom và cất giữ cẩn thận trong tủ là điều quan trọng. Nếu không được lưu ý, áo có thể nhanh xuống phom và mất đi vẻ sang trọng vốn có.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam