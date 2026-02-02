Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa nặng 120kg bị nuôi nhốt hơn 25 năm

Ngày 2/2, Tổ chức động vật châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa, đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, bên trong khuôn viên và Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế).

Đại diện Tổ chức động vật châu Á cho biết cá thể được cứu hộ là con gấu ngựa cái, nặng 120kg, đã nuôi nhốt trên 25 năm trong khuôn viên của một doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Cá thể này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam gắn chip điện tử, theo dõi định kỳ.

Các chuyên gia kiểm tra tình trạng sức khỏe cá thể gấu ngựa vừa được giải cứu (Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á cung cấp).

Chủ nhân đã tự nguyện chuyển giao, không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, với mong muốn cá thể gấu được sống trong môi trường phù hợp hơn với tập tính tự nhiên của loài này.

Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026.

Theo Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, con gấu vừa được cứu hộ có một số vấn đề răng lợi, tổn thương các chi, cần được chăm sóc chuyên sâu. Khi về tới Vườn quốc gia Bạch Mã, gấu sẽ được cách ly theo dõi trong thời gian 30 ngày trước khi ghép nhóm và hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Tính đến nay, Tổ chức động vật châu Á đã cứu hộ tổng cộng 291 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện có 13 cá thể gấu được chăm sóc và nuôi dưỡng trong các khu bán tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo số liệu của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam, sau khi cá thể nêu trên được cứu hộ, tại thành phố Đà Nẵng chỉ còn 1 con gấu đang được nuôi nhốt.

Trên phạm vi cả nước, hiện còn trên 150 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt cần được cứu hộ, góp phần bảo tồn động vật hoang dã.