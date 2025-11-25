Jennifer Lopez hát đám cưới ở Ấn Độ nhận cát-xê 2 triệu USD

Với loạt trang phục lấp lánh, gợi cảm, Jennifer Lopez đã khiến khán giả địa phương bùng nổ khi trình diễn các bản hit quen thuộc như Waiting for tonight (Đợi đêm nay) và Get right (Đúng thế) tại đám cưới của một cặp đôi ở Ấn Độ.

Jennifer Lopez đầy nóng bỏng khi hát đám cưới ở Ấn Độ (Ảnh: X).

Trong suốt buổi tiệc cưới, Jennifer Lopez liên tục thay đổi trang phục. Cô xuất hiện ban đầu trong bộ đồ truyền thống của Ấn Độ màu hồng nhạt ánh kim, sau đó chuyển sang bộ đồ ôm sát màu đen cắt xẻ táo bạo cho phần biểu diễn chính.

Tiếp đó là một thiết kế màu vàng ánh kim cùng áo khoác đồng điệu, và kết thúc bằng bộ đồ đính đá lấp lánh kết hợp bốt cao đến gối nạm pha lê.

Theo các nguồn tin tại Ấn Độ, Jennifer Lopez đã nhận số tiền thù lao tương đương 2 triệu USD (gần 53 tỷ đồng) cho màn biểu diễn của cô tại đám cưới này.

Màn trình diễn của Jennifer Lopez tại đám cưới ở Ấn Độ (Video: X).

Jennifer Lopez nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất thế giới cho các sự kiện riêng tư, thường dao động từ 1-5 triệu USD tùy thuộc vào địa điểm, thời lượng và yêu cầu cụ thể.

Trước đây, cô từng được cho là nhận mức cát-xê cao không kém khi biểu diễn tại đám cưới của của một gia đình tỷ phú khác.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Lopez tại đám cưới ở Ấn Độ lần này đã gây ra một số tranh cãi trên mạng. Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích trang phục của cô là quá táo bạo, không phù hợp với bối cảnh văn hóa truyền thống của Ấn Độ.

Một số cư dân mạng nhận xét rằng trang phục biểu diễn của ca sĩ Jennifer Lopez quá nóng bỏng, chưa phù hợp với văn hóa Ấn Độ (Ảnh: X).

Một đoạn video lan truyền trên nền tảng X cho thấy Lopez kết thúc màn trình diễn bằng cách nâng ly chúc mừng cô dâu Netra Mantena và chú rể Vamsi Gadiraju, những người đã cùng cô lên sân khấu.

Cô dâu Netra Mantena là con gái của Rama Raju Mantena, Chủ tịch kiêm CEO của Ingenus Pharmaceuticals, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành dược phẩm ở Ấn Độ.

Ông Rama Raju Mantena đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thuốc điều trị ung thư và sức khỏe tâm thần, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Ấn Độ.

Chú rể Vamsi Gadiraju là một doanh nhân công nghệ thành công, đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ của nền tảng giao đồ ăn Superorder, từng góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm ngoái.

Cặp đôi (hai người ở bên phải) đã chi 2 triệu USD mời Jennifer Lopez về hát tại đám cưới của họ (Ảnh: X).

Lễ cưới xa hoa của cặp đôi này kéo dài 4 ngày tại thành phố Udaipur, Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 20/11. Đêm mở màn còn có sự góp mặt của DJ Tiësto. Hai ngày sau đó là những ngày tổ chức nghi lễ truyền thống Ấn Độ. Ngày cuối cùng 23/11 có sự xuất hiện của Jennifer Lopez.

Truyền thông Ấn Độ mô tả đây là "đám cưới của năm". Ngoài Jennifer Lopez, sự kiện còn quy tụ dàn sao Bollywood đình đám biểu diễn như: Varun Dhawan, Sukhbir, Janhvi Kapoor, Shahid Kapoor, Ranveer Singh, Jacqueline Fernandez, Nora Fatehi, Madhuri Dixit và Kriti Sano...