Công bố 112 tài liệu lưu trữ quý về hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc khai mạc triển lãm Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ.

Sự kiện trưng bày 112 tư liệu chọn lọc, giúp công chúng nhìn lại hành trình hợp tác, gắn bó giữa hai nước trong suốt ba phần tư thế kỷ.

Triển lãm nhìn lại những mốc son quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ mốc son 1950 đến quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 18/1/1950, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc cũng là nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã trải qua 75 năm kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc chính thức bình thường hóa quan hệ sau những thăng trầm lịch sử. Hai nước đã nối lại các đàm phán, tích cực trao đổi đoàn các cấp cũng như mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng. Giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với nhiều tỉnh, thành Trung Quốc đạt nhiều thành quả thiết thực.

Qua các chuyến thăm và tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Đây cũng là định hướng chiến lược nền tảng, lâu dài cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu khai mạc triển lãm (Ảnh: Lê Thủy).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện: "Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chuyên môn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc".

Thứ trưởng Cao Huy cũng chỉ rõ, trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, lĩnh vực văn thư, lưu trữ là một trong những kênh hợp tác thiết thực và giàu ý nghĩa.

Thông qua các chương trình trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, hai bên đã từng bước xây dựng được nền tảng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và mở rộng nội dung hợp tác trên nhiều phương diện.

Triển lãm lần này chính là kết quả cụ thể, sinh động của quá trình hợp tác đó, đồng thời mở ra những triển vọng mới để ngành văn thư, lưu trữ hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Cao Huy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc trong việc phối hợp sưu tầm, tuyển chọn, biên tập và tổ chức giới thiệu hệ thống tài liệu phong phú, có giá trị tại triển lãm.

Thứ trưởng Cao Huy cho rằng, đội ngũ những người làm lưu trữ của hai nước Việt Nam và Trung Quốc chính là những người thầm lặng gìn giữ ký ức quốc gia, bảo vệ và phát huy giá trị của những di sản tư liệu quý báu.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác song phương và mở rộng những chương trình giao lưu với các đối tác quốc tế khác trong lĩnh vực lưu trữ.

Thứ trưởng Cao Huy hy vọng rằng, triển lãm Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ sẽ không chỉ là một sự kiện trưng bày tài liệu đơn thuần, mà còn là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, những người làm công tác lưu trữ và đông đảo công chúng Việt Nam và Trung Quốc cùng trao đổi, chia sẻ, tăng cường hiểu biết, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: Lê Thủy).

112 tài liệu quý giá và vai trò của ngành lưu trữ trong ngoại giao nhân dân

Triển lãm Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ giới thiệu tổng cộng 112 tư liệu, tài liệu lưu trữ và hình ảnh được lựa chọn công phu. Các tư liệu này được tuyển chọn từ các cơ quan lưu trữ thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc, cơ quan thông tấn hai nước, cùng các cơ quan hữu quan khác.

Các tài liệu lưu trữ này là bằng chứng xác thực của lịch sử, phản ánh những dấu mốc, chặng đường hợp tác và những thành tựu quan trọng trong quan hệ hai nước, từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến ngày nay.

Nội dung trưng bày được bố cục gồm 3 phần: “Đặt nền móng quan hệ hữu nghị”, “Hợp tác và phát triển” và “Hướng tới tương lai”.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu (Ảnh: Ban tổ chức).

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thiết thực triển khai những định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về giao lưu nhân dân, hợp tác hữu nghị và gìn giữ những giá trị lịch sử chung.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung đang phát triển ổn định, lành mạnh, việc tổ chức triển lãm lần này càng có ý nghĩa thiết thực.

Các tài liệu lưu trữ - những bằng chứng xác thực của lịch sử - cho thấy sự phong phú, chiều sâu và tính cụ thể của quá trình hợp tác giữa hai nước: Từ những chuyến thăm cấp cao, trao đổi đoàn, hỗ trợ nhau trong thời kỳ cách mạng đến hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và giao lưu nhân dân ngày nay.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cho biết, những tài liệu, hình ảnh và tư liệu được giới thiệu đến công chúng ngày hôm nay là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, công phu và đầy tâm huyết của các đồng nghiệp hai nước.

Mỗi tư liệu trưng bày đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đối chiếu cẩn trọng, nhằm bảo đảm tính xác thực, giá trị lịch sử và khả năng truyền tải thông điệp đến người xem.

Đó không chỉ là nỗ lực chuyên môn, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác chân thành, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai cơ quan lưu trữ trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc Lâm Chấn Nghĩa phát biểu (Ảnh: Ban tổ chức).

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc Lâm Chấn Nghĩa khẳng định rằng, tài liệu lưu trữ là những bằng chứng của lịch sử. Theo ông, triển lãm Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ tái hiện những giai đoạn giao lưu, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông cho biết, Trung Quốc đóng góp hơn 40 trong số 112 tài liệu trưng bày tại triển lãm. Nguồn tài liệu được lựa chọn từ Kho Lưu trữ trung ương, Kho Lưu trữ tỉnh Vân Nam và Kho Lưu trữ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.

Mỗi bức ảnh, mỗi tư liệu trưng bày đều ghi lại khoảnh khắc hợp tác cụ thể, minh chứng rằng tình hữu nghị Việt - Trung không chỉ bắt nguồn từ ý chí của hai Nhà nước mà đã bồi đắp sâu trong lòng nhân dân qua các chuyến thăm, hoạt động và dự án chung.

Những tài liệu này gợi nhớ ký ức lịch sử, nhắc về những năm tháng đoàn kết của hai dân tộc, đồng thời khẳng định tinh thần khởi thủy của quan hệ ngoại giao; từ đó cổ vũ hai nước tiếp tục tiến bước trên những cột mốc mới.

Ông Lâm Chấn Nghĩa cũng nhấn mạnh, Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam khai thác hiệu quả “tài nguyên đỏ", ghi chép thời đại, gìn giữ truyền thống, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa tình hữu nghị; qua đó góp phần viết tiếp những trang mới trong quan hệ hai nước thông qua công tác lưu trữ.