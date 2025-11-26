Khiếu nại kết quả Hương Giang ở Miss Universe, "rót" tiền tỷ vẫn trượt giải

Tại cuộc thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ 2025), đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hương Giang - khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi không lọt vào top 30 chung cuộc. Sau đêm chung kết, những tranh cãi xoay quanh kết quả cuộc thi vẫn tiếp tục bùng lên.

Một trong những chi tiết gây bức xúc với khán giả Việt Nam là phần trao giải phụ Beyond The Crown (Dự án nhân ái xuất sắc), hạng mục tôn vinh các dự án cộng đồng của thí sinh, được công bố tối 21/11.

Theo quy định, kết quả hạng mục này được quyết định dựa trên 50% điểm do công chúng bình chọn (có tính phí) và 50% điểm từ ban giám khảo.

Hương Giang trong đêm chung kết Miss Universe 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước thời điểm đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp thứ ba với hơn 230.000 phiếu bầu, chỉ sau đại diện Paraguay và Philippines. Với số phiếu áp đảo này, nhiều người tin rằng cô sẽ có tên trong top 3 giải thưởng. Tuy nhiên, kết quả công bố cuối cùng lại không có tên Hương Giang, thay vào đó là một đại diện khác chỉ nhận khoảng 400 phiếu.

Kết quả khó hiểu này lập tức khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng, bởi số tiền người hâm mộ Việt Nam bỏ ra để bình chọn cho Hương Giang ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Mới đây, Chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentin Trần - cho biết đã gửi công văn đến Tổ chức Miss Universe (MUO) để yêu cầu làm rõ cách chấm điểm và kết quả của giải Beyond The Crown.

Nội dung công văn của Chủ tịch Miss Universe Vietnam gửi tới tổ chức quốc tế (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo công văn, Chủ tịch Miss Universe Vietnam nhấn mạnh dự án "Cam kết vì sự đa dạng" của Hương Giang nhận 233.130 phiếu, vượt xa quốc gia xếp thứ tư với 134.738 phiếu. Số phiếu này tương đương hơn 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Ông cho rằng đây là một khoản đóng góp lớn từ người hâm mộ, nhất là trong thời điểm người dân Việt Nam đang oằn mình chống bão lũ.

Ngay từ đầu, Miss Universe đã quy định 50% kết quả Beyond The Crown phụ thuộc vào bình chọn của khán giả. Vì vậy, phía Việt Nam đặt câu hỏi về tiêu chí cuối cùng dẫn đến việc một thí sinh chỉ có vài trăm phiếu lại được trao giải ba, thay vì những đại diện có lượng bình chọn vượt trội.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam và Hoa hậu Hương Giang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Valentin Trần cho biết, đã gửi thư truy vấn Tổ chức Miss Universe 3 ngày sau khi trở về Việt Nam và đã liên hệ với nhiều thành viên ban tổ chức quốc tế.

"Dù đã trao đổi qua điện thoại, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức hay rõ ràng nào", ông nói thêm.

Trong thư, ông nhấn mạnh: "Beyond The Crown là hạng mục có ý nghĩa biểu tượng đối với Miss Universe Vietnam và người dân Việt Nam. Vì vậy, tổ chức chỉ mong muốn được làm rõ các tiêu chí được sử dụng để đưa ra kết quả cuối cùng".