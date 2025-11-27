Mbappe phá kỷ lục của huyền thoại Filippo Inzaghi ở Champions League

Real Madrid bất ngờ bị thủng lưới chỉ sau 8 phút bóng lăn ở trận làm khách trên sân của Olympiacos ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (27/11, giờ Việt Nam). Đó là tình huống mà Chiquinho dứt điểm rất căng trước vòng cấm khiến thủ thành Andriy Lunin bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Mbappe lập hat-trick từ phút 22 đến phút 29, giúp Real Madrid dẫn trước Olympiacos với tỷ số 3-1 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên Kylian Mbappe đã đem về bàn gỡ hoà 1-1 cho Real Madrid ở phút 22 sau một pha tận dụng tốc độ phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm làm tung lưới thủ thành Tzolakis. Chỉ hai phút sau, Mbappe đã giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1 bằng một pha bật cao đánh đầu sau đường chuyền bổng của đồng đội bên cánh phải.

Đến phút 29, tiền đạo người Pháp đã hoàn thành cú hat-trick cũng bằng một pha phá bẫy việt vị, dễ dàng hạ gục thủ thành Tzolakis trong tình huống mặt đối mặt.

Đây là lần thứ 5 Kylian Mbappe lập hat-trick ở đấu trường Champions League, bốn trong số đó đều được thực hiện trên sân khách. Đây là thành tích cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu, khi người tiệm cận với Mbappe là cựu tiền đạo người Italy, Filippo Inzaghi với 3 lần lập hat-trick trên sân khách ở Champions League.

Mbappe trở thành cầu thủ ghi được nhiều hat-trick trên sân khách nhất trong lịch sử Champions League (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, chỉ ba cầu thủ ghi nhiều hat-trick hơn Mbappe ở đấu trường Champions League, lần lượt là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (cùng 8) và Robert Lewandowski (6).

Cú hat-trick mới nhất của Mbappe được thực hiện chỉ trong vòng 6 phút 42 giây sau khi trận đấu bắt đầu, đây là thời gian nhanh thứ hai từ trước đến nay tại Champions League. Mohamed Salah vẫn là người lập hat-trick trong thời gian ngắn nhất trong trận đấu với Rangers năm 2022 khi anh ghi 3 bàn trong 6 phút 12 giây.

Mehdi Taremi đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Olympiacos ngay đầu hiệp 2 để thu hẹp cách biệt.

Tuy nhiên, Mbappe đã nhanh chóng ghi bàn thắng thứ tư của mình trong trận đấu trong một màn trình diễn tuyệt vời, trước khi Ayoub El Kaabi có bàn thắng an ủi cho đội nhà ở phút cuối.

Mbappe hiện đã ghi được 64 bàn thắng sau 92 lần ra sân tại Champions League, lần lượt cho Monaco, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Chân sút người Pháp vẫn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng mọi thời đại, sau Ronaldo (140), Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90) và Raul Gonzales (71).