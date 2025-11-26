Khối tài sản đồ sộ của “bà trùm hoa hậu Thái Lan” trước khi bị truy nã

Theo tờ Thairath, Anne Jakkaphong đang đối mặt với cuộc khủng hoảng pháp lý và truyền thông nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp.

Ngày 25/11, Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ Anne sau khi cô không xuất hiện theo yêu cầu tại phiên xử liên quan cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty JKN Global Group.

Từ tuổi thơ khó khăn đến tỷ phú chuyển giới nổi tiếng

Anne Jakkaphong sinh ra trong gia đình gốc Hoa với thân phận con trai cả. Ngay từ thời trung học, Anne đã phải làm việc để phụ giúp gia đình. Khi sang Australia học ngành khoa học chính trị tại Đại học Bond, Anne tiếp tục làm các công việc chân tay để trang trải cuộc sống.

Anne Jakkaphong bị Tòa án Thái Lan phát lệnh truy nã (Ảnh: Instagram).

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Anne chia sẻ quá khứ cơ cực đã hun đúc tinh thần vượt khó và khát khao thay đổi số phận. Nỗi ám ảnh rằng người đồng tính không thể sống đúng với bản thân trở thành động lực để Anne quyết định chuyển giới ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc khi làm việc tại cửa hàng cho thuê băng đĩa của gia đình. Tại đây, Anne nhìn thấy tiềm năng của thị trường nội dung quốc tế tại Thái Lan. Dự án đầu tiên - phát hành bộ phim tài liệu Walking With Dinosaurs - mang lại thành công lớn.

Năm 2013, Anne sáng lập JKN Global Group, công ty độc quyền phát hành nhiều nội dung giải trí của Ấn Độ tại Thái Lan. Doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng, đồ uống, thực phẩm bổ sung và phân phối nội dung.

Năm 2019, Anne trở thành người Thái Lan đầu tiên và là người chuyển giới đầu tiên nhận giải “Phụ nữ Truyền thông châu Á của năm”.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Anne vào năm 2020 đạt 210 triệu USD, xếp thứ 3 thế giới trong nhóm tỷ phú chuyển giới. Năm 2022, cô được Bangkok Post vinh danh là một trong những “Phụ nữ của năm”.

Anne Jakkaphong từng trải qua tuổi thơ khó khăn trước khi trở nên giàu có và thành công (Ảnh: Instagram).

Anne nổi tiếng với thú sưu tầm biệt thự, siêu xe, thời trang xa xỉ và thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng.

Nói về bí quyết thành công, Anne chia sẻ: "Đạt được danh tiếng và trở thành doanh nhân là lối thoát duy nhất để người chuyển giới như tôi được tôn trọng. Trong mắt người khác, tôi là kẻ khác biệt và lập dị. Để được xem trọng, tôi chỉ có con đường duy nhất, chính là phải thành công".

Cú đột phá nắm quyền sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ

Tháng 10/2022, Anne gây chấn động làng giải trí quốc tế khi bỏ ra 20 triệu USD để mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO). Cô khẳng định muốn trở thành người chuyển giới đầu tiên sở hữu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Anne Jakkaphong mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2022 (Ảnh: MU).

Trong buổi họp báo, Anne chia sẻ mong muốn truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự kiên cường và ý chí vượt nghịch cảnh cho phụ nữ toàn cầu thông qua cuộc thi.

Dưới sự điều hành của Anne, MUO đưa ra nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt: Cho phép thí sinh chuyển giới, thí sinh đã kết hôn, đã làm mẹ, và dỡ bỏ giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, không ít quyết định gây tranh luận và nhận phản ứng trái chiều từ khán giả.

Doanh nghiệp lao dốc, loạt bê bối tài chính

Từ năm 2023, tình hình kinh doanh của JKN bắt đầu sa sút rõ rệt. Tháng 11/2023, công ty nộp đơn phá sản và bị TCG Social Media Group kiện đòi 1 tỷ baht (gần 820 tỷ đồng) liên quan tới dự án tiền ảo MU COIN.

Tháng 2/2024, nhóm trái chủ yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) thanh tra việc JKN thiếu minh bạch và liên tục trì hoãn họp nhà đầu tư.

Anne Jakkaphong (trái) và Chủ tịch MUO Raúl Rocha (Ảnh: MU).

Tháng 4/2024, theo trang Matichon, SEC xử phạt hành chính Anne và JKN tổng cộng 4,1 triệu baht (gần 3,4 tỷ đồng) vì cung cấp thông tin sai sự thật. Cụ thể, JKN phủ nhận việc bán MUO cho ông Raúl Rocha qua hệ thống SETLink dù thực tế đã chuyển nhượng 50% cổ phần công ty con JKN Legacy Inc. - đơn vị điều hành MUO - từ tháng 10/2023.

SEC đồng thời cấm Anne giữ chức giám đốc hoặc quản lý tại doanh nghiệp niêm yết trong 56 tháng. Cơ quan này cũng chuyển hồ sơ sang Cục Điều tra đặc biệt (DSI) với cáo buộc giả mạo sổ sách kế toán nhằm che giấu tình hình tài chính thực.

Gần đây nhất, Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ Anne do cô không ra hầu tòa trong vụ án gian lận trái phiếu trị giá 30 triệu baht (gần 25 tỷ đồng).

Truyền thông Thái Lan cho biết trước đó, ngày 24/11, Anne đã bí mật đổi 6 tỷ baht (hơn 4.900 tỷ đồng) sang tiền điện tử và rời Thái Lan đến Mexico, nơi nữ tỷ phú được cho là nhận sự hỗ trợ từ ông Raúl Rocha, Chủ tịch hiện tại của MUO.

Về đời tư, Anne chưa từng kết hôn và là mẹ đơn thân của hai con - bé trai Andrew (SN 2019) và bé gái Angelica (SN 2020). Cả hai bé đều chào đời tại Mỹ và mang hai dòng máu Thái - Đức.