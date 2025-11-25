Bê bối bủa vây Hoa hậu Hoàn vũ: Hoa hậu bị tố mua giải, á hậu trả danh hiệu

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra vào ngày 21/11 tại Thái Lan với vương miện thuộc về đại diện Mexico - Fátima Bosch. Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Á hậu 1: Praveenar Singh (Thái Lan), Á hậu 2: Stephany Abasali (Venezuela), Á hậu 3: Ahtisa Manalo (Philippines) và Á hậu 4: Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà).

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch không nhận được sự ủng hộ (Ảnh: MU).

Tuy nhiên, kết quả này vấp phải phản ứng trái chiều. Phần lớn khán giả và nhiều chuyên trang sắc đẹp cho rằng chiến thắng của Mexico “không thuyết phục”, thậm chí phù hợp hơn với vị trí Á hậu.

Cựu giám khảo Omar Harfouch tố dàn xếp kết quả

Ngày 18/11, trước đêm bán kết, giám khảo Omar Harfouch tuyên bố rút khỏi vị trí vì “không chấp nhận cách vận hành của cuộc thi”. Ông cho biết phát hiện một “ban giám khảo lâm thời” không liên quan Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) nhưng lại nắm danh sách top 30 được cho là lập sẵn.

Ban tổ chức phản hồi rằng ông Omar “hiểu nhầm”, khẳng định chương trình bình chọn Beyond the Crown là hoạt động độc lập, không can thiệp kết quả.

Tuy nhiên, ngày 21/11, ông Omar tiếp tục gây chấn động khi tuyên bố kết quả đã được dàn xếp để Mexico đăng quang, đồng thời cáo buộc Chủ tịch MUO - Raúl Rocha Cantú - có liên hệ kinh doanh với cha của tân hoa hậu.

Chiến thắng của Fátima Bosch bị nghi ngờ có sự sắp xếp từ trước (Ảnh: MU).

Ông nói: “Chỉ 24 giờ trước chung kết, tôi đã nói trên kênh HBO rằng đại diện Mexico sẽ đăng quang. Raúl Rocha Cantú và con trai ông ta đã nhiều lần thúc giục tôi ủng hộ Fátima Bosch”.

Ông Omar cho biết đang nắm giữ bản ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư về việc “ấn định vị trí” cho người đẹp Mexico trước chung kết và tuyên bố sẽ tiến hành kiện tụng.

Giám khảo và thí sinh đồng loạt lên tiếng

Nhiều thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng thể hiện sự bất mãn. Ngay sau chung kết, đại diện Ecuador tuyên bố trước truyền thông rằng người chiến thắng theo cô phải là người đẹp Bờ Biển Ngà.

Đại diện Palestine - Nadeen Ayoub - bày tỏ sự bức xúc vì rớt hạng trong cuộc bình chọn khi “kết quả chưa rõ ràng”. Trong khi đó, Hoa hậu Estonia tuyên bố trả danh hiệu vì không còn đồng điệu giá trị với MUO.

Người đẹp Na Uy tiết lộ gây sốc trong buổi trò chuyện trực tuyến sau cuộc thi rằng, nhiều thí sinh nghe tin “danh sách top 10 đã lộ từ 15 ngày trước chung kết”. Một số tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cấp quốc gia cho biết đang cân nhắc rút khỏi mùa thi sau vì nghi ngờ tính minh bạch.

Giám khảo kiêm cựu Hoa hậu Hoàn vũ Natalie Glebova cũng không hài lòng với kết quả (Ảnh: MUT).

Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, thành viên giám khảo đêm chung kết, cho biết cô chấm người đẹp Thái Lan ở vị trí hoa hậu. Natalie tiết lộ những năm gần đây, MUO không còn để đơn vị kiểm toán độc lập giám sát kết quả như trước. Cô khẳng định sẽ từ chối làm giám khảo trong tương lai nếu điều này không được khôi phục.

Á hậu Olivia Yacé tuyên bố từ bỏ danh hiệu

Tối 24/11, đại diện Bờ Biển Ngà Olivia Yacé và là Á hậu 4, đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi - châu Đại Dương. Ủy ban Hoa hậu Bờ Biển Ngà lập tức bày tỏ ủng hộ cô.

Olivia nói cô rời bỏ danh hiệu để “giữ gìn giá trị và phẩm hạnh”, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới các người đẹp gốc Phi: “Đừng để bất kỳ ai khiến bạn quên năng lực và khát vọng của chính mình”.

Ngay sau đó, một video lan truyền được cho là của Chủ tịch MUO Raúl Rocha cho thấy ông nói việc trao vương miện cho Olivia “sẽ tốn kém và phức tạp” do hộ chiếu Bờ Biển Ngà “khó di chuyển”. Phát ngôn này lập tức thổi bùng sự phẫn nộ trong cộng đồng sắc đẹp.

Người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yacé được nhiều thí sinh ủng hộ đăng quang tại mùa giải năm nay (Ảnh: News).

MUO phản bác cáo buộc

Ngày 24/11, ông Raúl Rocha Cantú phủ nhận mọi nghi vấn liên quan đến người đẹp Mexico và tuyên bố tân hoa hậu chiến thắng nhờ một quy trình đánh giá toàn diện suốt 20 ngày, không chỉ trong 3 giờ chung kết.

Ông cho biết: “Chung sống 24 giờ mỗi ngày sẽ bộc lộ kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần phục vụ và lòng trung thành. Đó là những yếu tố không thể hiện hết trên sân khấu”.

Ông cũng phủ nhận tin đồn về “2 giám khảo xin từ chức” trước chung kết và cho rằng các cáo buộc từ Omar Harfouch xuất phát từ “động cơ cá nhân”. MUO khẳng định là tổ chức tư nhân, không nhận tài trợ công, và không hề quen biết gia đình Fátima Bosch trước cuộc thi.

Ông Raúl Rocha (giữa) là Chủ tịch MUO chụp ảnh cùng tân Hoa hậu và ông Nawat sau chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

"Chúng tôi không nhận tiền công quỹ hoặc tài trợ từ bất kỳ tổ chức công nào. Các giám khảo không nhận bất kỳ khoản thù lao nào khi tham gia và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chi trả mọi chi phí phát sinh cho những người vinh danh chúng tôi bằng sự hiện diện của họ", ông Rocha bày tỏ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, thu hút 120 thí sinh với loạt thay đổi lớn như mở rộng độ tuổi, cho phép thí sinh đã kết hôn, sinh con hoặc chuyển giới.

Là một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Tuy nhiên, ngay từ khi mới bắt đầu, cuộc thi đã chứng kiến nhiều ồn ào xung đột trong khâu tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của cuộc thi nhan sắc được yêu thích nhất từ trước đến nay.

Đại diện Việt Nam - Hương Giang - được kỳ vọng cao nhưng không vào top 30 và không có giải phụ, trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.