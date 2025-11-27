Đặt con người ở trung tâm: Cách Viettel Solutions bước vào kỷ nguyên AI

Từ nội tại đến giá trị bền vững cho xã hội: Công nghệ phục vụ con người

Tại Viettel Solutions, ứng dụng AI trong nội bộ giúp làm tăng hàm lượng tự động hóa, giải quyết những công việc thủ công, lặp đi lặp lại, giải phóng đội ngũ nhân sự để tập trung vào những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, phức tạp và cần tư duy phản biện.

Các ứng dụng AI trong bài toán quản lý quy trình kinh doanh và chăm sóc khách hàng đã giảm tới 30-50% tỷ lệ vi phạm trong công tác vận hành. Sự xuất hiện của trợ lý Viettel AI nội bộ cũng tạo ra bước tiến lớn trong hiệu quả công việc thay vì mất hàng giờ đọc tài liệu.

Bên cạnh giải quyết “nỗi đau” của chính mình, Viettel Solutions không ngừng mở rộng giá trị của AI ra ngoài xã hội bằng một chiến lược rõ ràng: hướng tới AI phổ cập - ứng dụng rộng rãi, nhanh và an toàn thay vì chạy theo các bài toán gây tiếng vang.

Trên thực tế, AI đã hiện diện trong các sản phẩm của Viettel Solutions từ nhiều năm trước - từ hệ thống giao thông thông minh, giám sát vi phạm, nhận diện biển số xe, đến phân tích an ninh, đo mật độ giao thông bằng AI kết hợp dữ liệu viễn thông, xây dựng bản đồ lưu thông phù hợp với đặc thù đô thị Việt Nam…

Ở giai đoạn hiện nay, AI được đưa vào ứng dụng ở cấp độ thông minh hơn, quy mô lớn hơn và trở thành yếu tố then chốt tạo ra khác biệt rõ nét trên thị trường. Thay vì các AI dạng “biết tuốt”, Viettel Solutions cũng tập trung phát triển AI chuyên ngành, chuyên sâu, như các bài toán đặc thù để tối ưu chi phí thăm dò trữ lượng, AI hỗ trợ chẩn đoán trong y tế…

Viettel Solutions trình bày về "Ứng dụng AI chuyên ngành trong chuyển đổi số năng lượng" (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Con người và AI: Hợp lực để tạo giá trị

Ông Lê Thành Công, Phó tổng giám đốc Viettel Solutions, chia sẻ rào cản lớn nhất khi áp dụng AI về nội tại chính là "con người và thói quen". Bởi dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, nếu con người không sẵn sàng đón nhận, không chủ động học hỏi và thay đổi, thì quá trình chuyển đổi sẽ luôn bị chậm lại.

Vì vậy, AI là công cụ, không phải đối thủ. Tại Viettel Solutions, các công việc đơn giản có tính lặp lại được giao cho AI, đội ngũ nhân sự sẽ tập trung vào việc thiết kế các hệ thống lớn, xử lý vấn đề chịu tải và lỗi, qua đó nâng cao năng lực bản thân khi được giao việc mới, việc khó.

Bên cạnh yếu tố về con người, ông Lê Thành Công còn nhấn mạnh một thách thức lớn khác chính là dữ liệu. AI chỉ phát huy sức mạnh khi có dữ liệu chất lượng, tức là phải đúng, đủ, sạch và sống. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng dữ liệu và quy trình vận hành, Viettel Solutions đã biến thách thức này thành lợi thế và nền tảng vững chắc để AI thực sự tạo giá trị và hiệu quả bền vững.

Nội lực khác biệt để con người làm chủ công nghệ

Giữa “bão AI”, điều tạo nên sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của Viettel Solutions trên thị trường AI là sức mạnh nội tại, văn hóa doanh nghiệp với 8 giá trị cốt lõi. Trong đó, giá trị “Sáng tạo là sức sống” và tinh thần luôn tiên phong đổi mới giúp họ sẵn sàng đón nhận kỷ nguyên AI.

ViettelDX Talks cùng các chuyên gia chia sẻ về Data và AI trong kỷ nguyên số (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Là đơn vị tập trung vào phát triển ứng dụng, Viettel Solutions hiểu rằng chìa khóa thành công nằm ở việc xây dựng một đội ngũ dám thay đổi từ tư duy, thói quen đến cách làm việc.

Một giá trị văn hóa đặc biệt là “Kết hợp Đông - Tây”, giúp Viettel có tính hệ thống, tinh thần hợp tác cao, luôn sẵn sàng hợp tác, đổi mới và học tập không ngừng để nâng cao năng lực AI, rút ngắn thời gian tiếp cận công nghệ lõi và tri thức tiên tiến nhất.

Với câu nói “Trưởng thành qua những thách thức và thất bại”, tinh thần "dám thử, dám sai" được khuyến khích mạnh mẽ trong văn hóa công ty. Tinh thần này cũng định hình cách tiếp cận GenAI.

Viettel Solutions phát triển hệ thống GenAI “lai”, kết hợp sức mạnh công nghệ mở với dữ liệu nội bộ đã được kiểm chứng, giúp đảm bảo độ chính xác, phù hợp và an toàn thông tin, khắc phục tiềm ẩn hai rủi ro lớn: công cụ có thể đưa ra thông tin sai lệch và nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.

Đề cao yếu tố “con người làm chủ công nghệ”, đội ngũ kỹ sư của Viettel Solutions được khuyến khích tư duy phản biện, không phụ thuộc hoàn toàn vào AI, mà biết phân tích, kiểm chứng và sáng tạo trên nền tảng tri thức do AI mang lại.

Cụ thể, Viettel Solutions đúc kết 4 yếu tố then chốt. Thứ nhất, phải chọn đúng bài toán gắn với "nỗi đau" thực tế. Thứ hai, đầu tư phát triển đội ngũ, giúp nhân sự duy trì tinh thần học hỏi và thích ứng. Thứ ba, phải dám thử nghiệm và chấp nhận sai sót.

Cuối cùng, doanh nghiệp nên chọn đối tác công nghệ tin cậy để đồng hành. Nếu doanh nghiệp có thể tự làm chủ công nghệ, đó là lợi thế lớn; nếu không, một đối tác tin cậy sẽ giúp đi nhanh hơn, giảm rủi ro và tối ưu nguồn lực.