Con gái Michael Jackson: Từ bi kịch tuổi thơ đến cuộc chiến giành tài sản

Cuộc chiến pháp lý đòi tài sản 464 triệu USD

Ngày 18/11, Paris Jackson nộp đơn lên tòa án Los Angeles (Mỹ), tố cáo những người điều hành di sản của Michael Jackson đã lạm dụng chức vụ để làm giàu. Cô cho rằng họ đã nhận “gấp đôi số tiền” đáng ra phải phân bổ cho 3 anh em cô vào năm 2021 và trì hoãn 4 năm khoản phân chia tài sản mà cô chỉ mới nhận vào tháng 9 vừa qua.

Paris bày tỏ lo ngại khi hơn 464 triệu USD tiền mặt của di sản không được đầu tư hiệu quả. Theo cô, lãi suất chưa đến 0,1% là “không thể chấp nhận” và nếu được đầu tư đúng cách, con số này có thể tạo ra 41 triệu USD lợi nhuận.

Paris Jackson vừa đệ đơn kiện những người quản lý tài sản của cha cô, ngôi sao ca nhạc Michael Jackson (Ảnh: Getty Images).

Trong đơn, Paris cáo buộc 2 người điều hành di sản - John Branca và John McClain - đã bỏ túi hơn 10 triệu USD riêng trong năm 2021, cao gấp đôi khoản phân bổ cho bất kỳ người thụ hưởng nào. Tổng số tiền họ nhận được tính đến cuối 2021 là 148,2 triệu USD, theo Paris, là “vượt xa mức hợp lý”.

Nữ ca sĩ cũng chỉ trích việc họ chi tiền vào các dự án giải trí “rủi ro”, bao gồm phim tiểu sử sắp phát hành Michael. Cô cho biết những người thi hành di chúc chưa công khai báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025, khiến cô nghi ngờ họ cố tình kéo dài thời gian quản lý di sản.

Dù vậy, theo truyền thông Mỹ, tháng 9 vừa qua, Paris đã nhận 65 triệu USD tiền trợ cấp từ di sản giữa bối cảnh tranh chấp pháp lý.

Những người quản lý di chúc bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi thông tin Paris đưa ra, trong đó có việc họ “boa” 625.000 USD cho 3 công ty luật, là “sai sự thật”. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 13/1/2026.

Paris Jackson và 2 người anh, em là người thừa kế chính tài sản của Michael Jackson (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, một cộng sự lâu năm của gia đình Jackson đã lên tiếng bênh vực phía quản lý di sản: “Michael qua đời khi nợ hơn nửa tỷ USD. Phía quản lý không chỉ trả sạch nợ mà còn xây dựng lại gia tài. Paris quay lại tấn công họ lúc này thực sự gây sốc”.

Nguồn tin khác đánh giá thêm: “Con bé bướng bỉnh và đang nhận những lời khuyên cực kỳ tệ hại. Mọi người đều muốn con bé ở nơi có ánh sáng. Điều họ sợ nhất là Paris bị kéo trở lại bóng tối, nơi từng suýt giết cô”.

Michael Jackson - nghệ sĩ vĩ đại của làng nhạc thế giới - qua đời vào năm 2009 khi đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn cầu. Khi mất, ông nợ hơn 500 triệu USD. Theo hồ sơ tòa án, những người quản lý di sản đã phục hồi khối tài sản này và đưa nó trở thành “một thế lực hùng mạnh trong ngành giải trí”.

Cuộc sống nhiều sóng gió của Paris Jackson

Paris Jackson (SN 1998) là con gái duy nhất của Michael Jackson và Debbie Rowe. Cô có anh trai Prince và em trai Bigi Jackson. Lớn lên trong môi trường hào quang lẫn áp lực, Paris có tuổi thơ đầy biến động. Đặc biệt, sau khi cha mất năm cô 11 tuổi, cô rơi vào tình trạng suy sụp tâm lý và phải vào viện điều trị.

Paris Jackson cùng anh em tại lễ tưởng niệm Michael Jackson vào năm 2009 (Ảnh: News).

Ở tuổi trưởng thành, Paris dần kiểm soát cuộc sống tốt hơn và theo đuổi âm nhạc - con đường nối nghiệp cha. Cô ký hợp đồng với Republic Records năm 2020, phát hành đĩa đơn Let Down và album Wilted cùng năm, được đánh giá tích cực. Ngoài khả năng sáng tác, Paris chơi guitar điện và thường xuyên biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc.

Đầu năm nay, Paris gây chú ý khi công bố đã cai rượu và heroin thành công 5 năm. Cô chia sẻ: “Nhờ tỉnh táo, tôi mới có thể mỉm cười, sáng tác nhạc và tận hưởng cuộc sống”. Nữ ca sĩ trẻ cũng khuyến khích mọi người nên tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý để thoát khỏi việc phụ thuộc vào chất cấm.

Người nhà lo lắng về tình trạng tâm lý của Paris

Sau động thái pháp lý nhắm vào di sản của cha, người thân của Paris bày tỏ lo ngại cô đang hành động theo cảm xúc. Họ cho rằng việc khơi mào kiện tụng có thể ảnh hưởng tới sự ổn định tâm lý của cô, điều cô đã cố gắng duy trì suốt 5 năm qua.

Paris Jackson theo đuổi con đường ca hát và người mẫu (Ảnh: Splash News).

Một nguồn tin nói với Page Six: “Paris từng trải qua địa ngục. Khi cô ấy xúc động, đó là lúc gia đình sợ hãi nhất”.

Gia đình từng chứng kiến Paris rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau cái chết đột ngột của cha, dẫn đến việc dùng chất kích thích và phải cai nghiện. Anh trai Prince nhiều lần nhờ gia đình can thiệp. Mẹ cô, Debbie Rowe, thường phải đến trong đêm để giúp con gái vượt qua những cơn hoảng loạn.

Nguồn tin cho biết: “Lớn lên như con của người nổi tiếng nhất hành tinh khiến Paris tìm đến chất cấm để đối phó với nỗi đau. Giờ đây khi nhận khoản tiền lớn từ di sản, sự thiếu ổn định có thể bộc lộ theo cách khác”.

Tháng 9 vừa rồi, nữ nghệ sĩ trẻ xuất hiện trên đường phố Los Angeles với vẻ ngoài mệt mỏi. Cô cũng thông báo hủy hôn với chồng tương lai vào tháng 7. Cặp đôi xác nhận đính hôn vào cuối năm ngoái.