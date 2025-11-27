Thái Lan siết quy định miễn thị thực ngăn nguy cơ lạm dụng, lừa đảo

Giới chức Thái Lan khẳng định quy định mới không nhằm vào những người sang quốc gia Đông Nam Á với mục đích thực sự là du lịch (Ảnh: Reuters).

Các quan chức nhập cư nói rằng động thái này không nhằm vào khách du lịch thực sự mà nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng của những người nước ngoài lưu trú quá hạn hoặc vận hành các hoạt động kinh doanh, lừa đảo bất hợp pháp từ Thái Lan.

Các nhân viên nhập cư trên toàn Thái Lan đã được chỉ đạo kiểm tra kỹ hơn những du khách thực hiện nhiều chuyến đi ngắn hạn theo chính sách miễn thị thực của nước này.

Các quan chức cho biết biện pháp mới nhằm vào những người nước ngoài không phải đến Thái Lan để du lịch, mà thực chất đang sinh sống, làm việc hoặc điều hành doanh nghiệp tại Thái Lan trong khoảng 60-90 ngày liên tiếp - mức thời gian cho phép theo chính sách - mà không xin thị thực lưu trú dài hạn.

“Những người này không đến Thái Lan để du lịch. Nhiều người làm việc bất hợp pháp, điều hành doanh nghiệp hoặc dùng người Thái đứng tên công ty để tránh việc xin thị thực theo đúng quy định", ông Choengron Rimphadee, Phó Tư lệnh kiêm phát ngôn viên Cục Nhập cư, cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan muốn bịt các lỗ hổng trong chính sách thị thực miễn phí và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của người nước ngoài, bao gồm cả các hoạt động tội phạm mạng có liên quan đến khu vực biên giới giáp Myanmar.

Nhà chức trách đang tập trung vào những du khách thực hiện hơn 2 lượt nhập cảnh liên tiếp theo diện miễn thị thực từ 45 đến 90 ngày, thường bằng cách rời sang nước láng giềng rồi quay lại trong thời gian ngắn. Đây là cách để những người được cấp thị thực miễn phí ngắn hạn "lách" qua quy định, để tiếp tục được vào Thái Lan mà không cần xin visa dài hạn.

Những người “chạy visa” như vậy giờ đây phải xuất trình đặt chỗ lưu trú hợp lệ, vé máy bay khứ hồi và lịch trình hợp lý. Nếu nhân viên nhập cư đánh giá rằng một người đang lạm dụng chính sách miễn thị thực, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh và được khuyên nộp hồ sơ xin loại thị thực phù hợp hơn.

Trong 11 tháng qua, các nhân viên nhập cư đã từ chối nhập cảnh khoảng 2.900 người nước ngoài có hồ sơ cho thấy hơn 7 lần nhập cảnh ngắn hạn và hơn 200 ngày lưu trú trong một năm, theo thông cáo báo chí của Cục Nhập cư.

Một đợt truy quét quy mô toàn quốc nhằm vào những người lưu trú quá hạn cũng đang được tiến hành. Các đơn vị nhập cư cấp tỉnh được lệnh báo cáo kết quả điều tra.

Ông Choengron nói rằng chiến dịch này không nhắm vào bất cứ nhóm người có quốc tịch cụ thể nào. Ông bổ sung rằng “du khách thực sự lưu trú trung bình khoảng 15 ngày, có kế hoạch du lịch rõ ràng và vé khứ hồi”, và những du khách như vậy sẽ không gặp vấn đề gì khi đến Thái Lan.

Hiện Thái Lan cho phép lưu trú miễn thị thực 60 ngày, có thể gia hạn thêm 30 ngày, đối với công dân của 93 quốc gia. Chính sách này được mở rộng vào năm 2024 nhằm hỗ trợ phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch Covid-19 và định vị nước này như một điểm đến để làm việc từ xa trong khuôn khổ chương trình thị thực Destination Thailand mới.

Sân bay Suvarnabhumi hiện xử lý khoảng 73.000 lượt khách quốc tế mỗi ngày, với tổng lượng khách nước ngoài đạt 115.000 lượt mỗi ngày tại tất cả các cửa khẩu trong tháng 11, theo Cục Nhập cư. Các nhân viên đang cố gắng rút ngắn thời gian xử lý xuống dưới 45 giây mỗi người và mở rộng làn hộ chiếu tự động cho nhiều du khách nước ngoài.

Tuy nhiên, Cục Nhập cư cũng cảnh báo không được ưu tiên sự tiện lợi mà bỏ qua kiểm tra cần thiết. “Nếu chúng ta chỉ tập trung vào sự tiện lợi và tăng số lượng du khách mà không giám sát đúng mức, Thái Lan sẽ đối mặt rủi ro an ninh quốc gia và bị chỉ trích vì trở thành nơi trú ẩn cho người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp”, ông Choengron nói.