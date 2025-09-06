Mỹ Tâm nói gì về bé gái 7 tuổi hát Quốc ca ở Quảng trường Ba Đình?

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành nhân dịp Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình với nhiều dấu ấn quan trọng. Phần đồng diễn nghệ thuật Khí phách Việt Nam cũng gây ấn tượng với khán giả.

Bé Hà Thuỷ Tiên đứng hát cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, ca sĩ nhí Hà Thuỷ Tiên (SN 2018, Hà Nội) đã mở màn phần đồng diễn với bài hát Tiến quân ca.

Câu hát: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa" vang lên khiến hàng triệu khán giả lặng đi vì xúc động.

Xuất hiện bên cạnh em là ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Giai điệu tự hào, tạo nên màn kết hợp giàu cảm hứng, lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ, mang đến cảm xúc thiêng liêng với nhiều khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mỹ Tâm cho biết, Hà Thuỷ Tiên là cô bé rất mạnh dạn, dễ thương, hát rất tự nhiên và có tiềm năng về nghệ thuật.

"Từ lúc sơ duyệt đến trình diễn chính thức bé trưởng thành hơn, Tâm thấy bé rất ngoan, tự tin", nữ ca sĩ chia sẻ.

Uyên Chi - Tổng Biên đạo của sự kiện - cho biết, trong một lần xem biểu diễn, chị thấy bé Thuỷ Tiên có nụ cười hồn nhiên, lúm đồng tiền rất duyên nên dù không phải là gương mặt nghệ sĩ nhí hot nhất mạng xã hội nhưng Thuỷ Tiên được chọn vì sự chân thật, vô tư của mình.

"Tôi chọn bé vì con có nụ cười rất hạnh phúc, tôi muốn sự hạnh phúc của cô bé là đại diện cho sự hạnh phúc của người Việt Nam trong thời bình, ở kỷ nguyên vươn mình. Nụ cười trong sáng, không sắp đặt, khiến ai cũng thích.

Với chất giọng trong trẻo, Thuỷ Tiên như đưa cảm xúc của khán giả trọn vẹn hơn khi tin vào ngày mai, vào thế hệ trẻ", Uyên Chi nói.

Anh Hà Văn Bạo - Bố của Thuỷ Tiên - cho biết, bé học múa từ nhỏ, đang theo học một trung tâm nghệ thuật nên khá dạn dĩ, tự tin.

Biên đạo của chương trình liên hệ gia đình mời bé tham gia tiết mục ở Quảng trường Ba Đình sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu về chất giọng trong trẻo, gương mặt, biểu cảm hồn nhiên, ngây thơ đúng lứa tuổi.

"Khi biết mình được chọn thể hiện một phần quan trọng trong tiết mục nghệ thuật ở lễ kỷ niệm, con vui mừng nhưng cũng khá lo lắng. Gia đình đã động viên, nói rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng, tự hào, nên con gạt đi những hồi hộp để nghiêm túc tập luyện, trình diễn", anh Bạo nói.

Tại sự kiện, bé Thuỷ Tiên được ca sĩ Mỹ Tâm quan tâm, chăm sóc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi, sau khi con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình có thưởng gì cho bé Hà Thủy Tiên không?

Anh Bạo nói: "Khi con xong nhiệm vụ, tôi và bà xã dẫn con đi mua món đồ chơi con thích và phù hợp với lứa tuổi của con. Con vẫn còn nhỏ nên hồn nhiên lắm, có được đồ mới là vui!".