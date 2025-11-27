THB Việt Nam cung cấp dụng cụ thủy lực cho doanh nghiệp và cá nhân

THB Việt Nam - Nhà phân phối dụng cụ thủy lực cho doanh nghiệp và cá nhân

THB Việt Nam được thành lập từ 2012, là một trong những đơn vị phân phối dụng cụ thủy lực cho doanh nghiệp và cá nhân hàng đầu hiện nay.

Với định hướng đặt khách hàng là trung tâm, doanh nghiệp xây dựng nguyên tắc kinh doanh dựa trên sự minh bạch và tận tâm. Mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều hướng đến việc tạo ra giá trị bền vững, giúp khách hàng an tâm lựa chọn và tin tưởng đồng hành lâu dài.

THB Việt Nam cam kết mang đến những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế độ bảo hành minh bạch và hệ thống tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Đơn vị hợp tác với nhiều thương hiệu như Changyou và Radixe, giúp đảm bảo cung cấp thiết bị có độ bền cao, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, vận hành ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Dụng cụ thủy lực tại THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Ngoài ra, THB Việt Nam sở hữu đội ngũ tư vấn kỹ thuật am hiểu sâu về thiết bị thủy lực, đảm bảo người dùng nhận được hỗ trợ chuyên môn ngay từ bước lựa chọn sản phẩm. Các đơn hàng đều đi kèm chứng từ đầy đủ từ hãng, chính sách bảo hành chính hãng, miễn phí vận chuyển đơn hàng nội thành Hà Nội hoặc TPHCM trong phạm vi 5km với đơn từ 1 triệu đồng trở lên.

Với định hướng trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung ứng thiết bị công nghiệp, THB Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cấp trải nghiệm mua sắm trên cả nền tảng trực tuyến lẫn cửa hàng.

Danh mục sản phẩm tại đây cũng khá đa dạng, đầy đủ từ kìm ép cos thủy lực, cảo thủy lực, kích thủy lực, bơm thủy lực..., phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Các dòng dụng cụ thủy lực đang được THB Việt Nam phân phối

Các sản phẩm thủy lực do THB Việt Nam phân phối hiện khá đa dạng, trong đó nhóm kích thủy lực được nhiều doanh nghiệp cơ khí và xây dựng lựa chọn nhờ khả năng tạo lực lớn và độ bền cao. Sản phẩm được dùng để đội, nâng hoặc hỗ trợ di chuyển các kết cấu nặng trong công trường và xưởng sản xuất.

Kích thủy lực Changyou tại THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Kích thủy lực là dụng cụ không thể thiếu tại các nhà máy, xưởng sửa chữa thiết bị công nghiệp, cơ sở bảo trì ô tô - xe tải hay đội thi công công trình. THB Việt Nam phân phối đa dạng sản phẩm với tải trọng rộng từ 10 đến 200 tấn. Khách hàng có thể nhiều dòng như kích rỗng tâm, kích thấp, kích thường hay con rùa đẩy hàng, phù hợp cho các yêu cầu nâng hạ chuyên biệt.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận nhu cầu lớn ở nhóm cảo thủy lực, thiết bị chuyên dùng để tháo - lắp hoặc tách các chi tiết cơ khí bị siết chặt lâu ngày. THB Việt Nam phân phối đầy đủ các loại cảo 2 chấu, 3 chấu với lực kéo từ 5 tới hơn 50 tấn, đáp ứng cho cả sửa chữa công nghiệp lẫn các xưởng dịch vụ nhỏ.

Kìm ép cos thủy lực Radixe tại THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Ngoài ra, THB Việt Nam cũng phân phối các dòng kìm ép cos thủy lực có khả năng tạo mối ép chắc chắn, an toàn cho dây dẫn. Công ty nhập khẩu sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn như Makita, TLP, Zupper, IZUMI…, bao gồm cả loại dùng tay và dùng pin.

Nhiều model có thể ép tới 630mm² và tích hợp thêm chức năng cắt cáp, mang lại sự linh hoạt cho kỹ thuật viên khi làm việc tại công trường hoặc lắp đặt hệ thống điện công nghiệp.

Song song với các dòng sản phẩm chủ lực nêu trên, THB Việt Nam còn đem đến các loại dụng cụ thủy lực khác như: máy đột lỗ thủy lực, bơm thủy lực, máy cắt sắt thủy lực, kìm cắt cáp thủy lực, máy uốn thủy lực, máy gia công thanh cái,....

Khách hàng có nhu cầu mua dụng cụ thủy lực chính hãng với mức giá thành ưu đãi, có thể đặt hàng online qua website Thbvietnam.com - Maydochuyendung.com hoặc các kênh:

Fanpage: https://www.facebook.com/maydochuyendung

Tik tok: https://www.tiktok.com/@thbvietnam_official

Youtube: https://www.youtube.com/@thbvietnamofficial

Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội (Ảnh: THB Việt Nam).

Bên cạnh kênh online, THB Việt Nam cũng xây dựng 2 showroom lớn để khách hàng trải nghiệm sản phẩm thực tế. Khách hàng có thể ghé địa chỉ:

Cửa hàng tại Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũ) - Hotline: 0916610499

Cửa hàng tại TPHCM: 275F Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ (phường 15, quận 11 cũ) - Hotline: 0918132242