Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt. Năm nay, "họa mi tóc nâu" liên tiếp gặt hái nhiều dấu ấn, trong đó màn thể hiện ca khúc Giai điệu tự hào tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh gây sốt.

Trong chương trình Showbiz 8, ca sĩ Mỹ Tâm hé lộ quá trình chuẩn bị cho tiết mục ở đại lễ A80; chuyện hậu trường cùng Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi; quan điểm về danh xưng "nữ hoàng" trong làng giải trí; cũng như bật mí những điều thú vị về đêm nhạc See the light - concert dự kiến quy tụ 40.000 khán giả, phá vỡ kỷ lục liveshow cá nhân của ca sĩ Việt.

Ca sĩ Mỹ Tâm: "Buổi sáng ở nhà vườn của tôi là dậy sớm uống trà và làm thơ" (Video: Nhóm PV giải trí).

Đủ đầy về tiền bạc, địa vị, hào quang, điều gì kéo Mỹ Tâm tiếp tục đi về phía trước? Đời thường, Mỹ Tâm tận hưởng cuộc sống thế nào? Nữ ca sĩ nói gì về tình yêu?

Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời ca sĩ Mỹ Tâm được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.