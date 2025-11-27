T&T Group và bước tiến tại thị trường bất động sản phía Nam

Hành trình đó được xây dựng trên triết lý phát triển minh bạch, chuẩn mực và đặt hạ tầng - tiện ích - chất lượng sống lên hàng đầu nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm có thể an tâm lựa chọn để an cư, khai thác kinh doanh hoặc đầu tư ngay khi được bàn giao.

T&T City Millennia là lời khẳng định cho triết lý pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh của T&T Group.

Khai mở quỹ đất lớn với danh mục các dự án chiến lược

Triết lý phát triển của T&T Group đã được định hình rõ nét và củng cố vị thế của tập đoàn trong hơn hai thập kỷ tham gia thị trường bất động sản. Trong hành trình đó, T&T Group kiên định với một nguyên tắc cốt lõi: pháp lý minh bạch và hoàn thiện hạ tầng trước khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Chính cách làm bài bản này giúp khách hàng và nhà đầu tư có thể yên tâm nhận bàn giao, sẵn sàng vào ở hoặc khai thác kinh doanh ngay từ ngày đầu.

Định hướng nhất quán này đã tạo nền tảng vững chắc cho tập đoàn trong quá trình mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Việc T&T Group để lại dấu ấn rõ nét tại thị trường phía Nam là kết quả của một chiến lược dài hạn, được triển khai bài bản và có lộ trình. Tại khu vực Tây Nam Bộ, tập đoàn tiếp tục thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua các dự án phức hợp thương mại và nhà ở quy mô lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu đô thị hóa ngày càng tăng của khu vực.

T&T Group đang hiện thực hóa chiến lược phát triển các trung tâm đô thị vệ tinh tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Tại Vĩnh Long, tập đoàn triển khai khu dân cư Phước Thọ 1 và 2 (11,5ha, hơn 2.000 tỷ đồng), đồng thời phát triển khu trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại Sa Đéc, Đồng Tháp (660 tỷ đồng). Tại An Giang, dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại và dịch vụ quy mô 3,5ha cũng đang triển khai.

T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong một số lĩnh vực trọng điểm.

Tại Cà Mau, T&T Group nghiên cứu các tổ hợp đô thị, du lịch, thương mại dịch vụ quy mô lớn, điển hình là mô hình đô thị cảng Hà Lan (3.000-5.000ha, xã Đất Mũi và xã Phan Ngọc Hiển) và khu đô thị sân bay theo mô hình Changi Singapore (1.000ha).

Tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM, dự án đại đô thị T&T City Millennia (267ha) thể hiện cam kết phát triển bất động sản bền vững với hạ tầng và tiện ích đồng bộ trước khi mở bán. Những con số về quỹ đất nghiên cứu này khẳng định vị thế chiến lược và tầm đầu tư vượt trội của T&T Group tại phía Nam, thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường khu vực.

Bước chuyển mình chiến lược: Khai mở giai đoạn triển khai quy mô lớn

Mặc dù T&T Group đã sở hữu và nghiên cứu một danh mục dự án đồ sộ tại phía Nam, nhưng quyết định khai trương văn phòng bán hàng đầu tiên tại TPHCM vào ngày 28/11 mang ý nghĩa chiến lược, vượt qua khuôn khổ của một sự kiện ra mắt đơn thuần.

Đây sẽ là bước ngoặt chiến lược, đánh dấu sự chuyển đổi rõ rệt từ giai đoạn hoạch định và chuẩn bị nguồn lực sang giai đoạn triển khai thị trường tập trung. Văn phòng bán hàng được đặt tại trung tâm TPHCM sẽ là cầu nối hiệu quả để T&T Group tiếp cận trực tiếp và thiết lập quan hệ với dòng vốn đầu tư.

Văn phòng bán hàng mới, tọa lạc tại Tầng 1 toà nhà Pearl 5 Tower, số 5 Lê Quý Đôn, TPHCM, sẽ ra mắt trong sự kiện ngày 28/11. Sales Gallery được thiết kế với không gian hiện đại, đồng bộ, tích hợp nhiều trải nghiệm tiên tiến. Khu vực sa bàn trung tâm và trải nghiệm thực tế ảo VR360 giúp khách hàng có thể cảm nhận không gian và quy mô dự án một cách chân thực và trực quan.

Sự đầu tư bài bản văn phòng bán hàng tại TPHCM là minh chứng cho tính chuyên nghiệp và cam kết triển khai dự án, đồng thời thể hiện định hướng chiến lược tham gia sâu và dài hạn vào thị trường phía Nam của T&T Group, thông qua T&T Homes.

T&T City Millennia đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bất động sản phía Nam của T&T Group.

Trong hành trình mở rộng hiện diện tại thị trường phía Nam, T&T Group lựa chọn T&T City Millennia làm dự án mở đầu cho giai đoạn mới. Đây là dự án được tập đoàn gửi gắm kỳ vọng về một không gian sống hiện đại, quy mô và có giá trị bền vững, đồng thời là nơi thể hiện năng lực triển khai và định hướng phát triển dài hạn của T&T Group tại khu vực.

Với kinh nghiệm phát triển đại đô thị và năng lực tài chính vững vàng, T&T Homes được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thương hiệu ghi dấu ấn sâu sắc tại TPHCM. Sự kiện khai trương này là bước tiếp nối tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của đô thị lớn nhất cả nước, góp phần tạo nên những không gian sống chất lượng và hệ sinh thái đô thị chuẩn mực. Qua đó, dấu ấn của T&T Group tại thị trường phía Nam là sự hiện diện chiến lược, được xây dựng trên nền tảng minh bạch, quy mô và tầm nhìn dài hạn.