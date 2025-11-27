NSND Trần Hiếu sau cấp cứu: Có người giúp việc chăm sóc, đã tập đàn và hát

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết, vào ngày 26/11, bà cùng người cháu đưa nam nghệ sĩ trở lại Bệnh viện Lão khoa Trung ương để khám lại theo dặn dò của bác sĩ trước khi ra viện.

NSND Trần Hiếu (trái) và ca sĩ Trọng Tấn trong dịp 20/11 vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Do NSND Trần Hiếu bị zona vùng trán nên ông được đưa sang cả Bệnh viện Da liễu Trung ương khám thêm.

"Mấy ngày nay, ông ấy bị zona nên người đau nhức, khó ngủ. Tôi có mua thuốc bôi nhưng không đỡ, vì thế ông Hiếu được đưa sang Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám. Hy vọng ông ấy đỡ đau, ăn ngon ngủ ngon hơn", bà Ngà nói.

Theo bà Minh Ngà, sau khi xuất viện vào tháng 10, NSND Trần Hiếu đang phục hồi trí nhớ, tự tập đàn, hát mỗi lần học trò ghé thăm.

"Ông không có điều kiện nhưng được một người cháu ruột thương, thuê một cô giúp việc chuyên chăm người già. Cô ấy chăm ông rất chu đáo và kỹ nên tôi rất yên tâm. Từ khi xuất viện, ông ấy ăn uống điều độ, phục hồi tốt. Gặp lại học trò, người quen ông ấy cũng vui và nói chuyện nhiều hơn", vợ nam nghệ sĩ tiết lộ.

Trước đó, vào ngày 13/9, bà Ngà đưa ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn, áp-xe răng, mũi, mủ trào lên xương hàm.

Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, NSND Trần Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị thận vì thời gian qua ông dùng nhiều thuốc, thận của ông bị yếu. Đầu tháng 10, ông được xuất viện về nhà.

Gần 2 năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen trên phố Võng Thị, Hà Nội. Bà Ngà là người chăm chút sức khỏe, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, nhắc ông uống thuốc đầy đủ.

5 năm trước, nghệ sĩ Trần Hiếu bị tai nạn gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày, từ đó sức khỏe yếu đi, thường xuyên đi bệnh viện.

"Những lúc yếu lòng, ông nói: "Mình đừng bỏ tôi nhé". Tôi bảo ông yên tâm, tôi đã 72 tuổi và là con nhà tử tế nên sẽ luôn ở bên ông", bà Ngà cho biết.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong 3 năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)...

Ông còn là người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…