Fan Mỹ Tâm nạp 27,8 tỷ đồng để săn vé đêm nhạc, lý do thực sự là gì?

Đúng 20h ngày 5/11, concert (buổi hòa nhạc) See The Light (tạm dịch: Nhìn thấy ánh sáng) của Mỹ Tâm đã chính thức mở cổng bán vé sớm, thu hút hàng chục nghìn khán giả quan tâm, chờ đợi để mua vé.

Đây là concert đánh dấu sự trở lại của "họa mi tóc nâu" trên sân khấu quy mô sân vận động kể từ sau thành công của Tri Âm (2022), do đó mọi động thái đều được người hâm mộ chờ đón.

Hình ảnh Mỹ Tâm quảng bá cho đêm nhạc "See The Light" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi mở bán, nền tảng bán vé đã ghi nhận hàng nghìn lượt truy cập. Đến khoảng 23h cùng ngày, trang chính thức của Mỹ Tâm thông báo 22.000 vé trong đợt mở bán sớm đã "sold-out" (bán hết) chỉ sau 3 tiếng.

Đây là con số "khủng" mà bất kỳ nghệ sĩ nào tổ chức show tại sân vận động cũng mong muốn.

Tuy nhiên, trước thềm mở bán, mạng xã hội đã xôn xao về một tài khoản nạp tới hơn 27,8 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng đối tác của show để sẵn sàng cho "cuộc chiến" săn vé, khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt". Nhiều tài khoản khác cũng dự trù vài chục triệu đồng để tìm kiếm cơ hội mua vé xem ca nhạc.

Một số bình luận nổi bật về sự việc này: "Bạn này định bao trọn sân vận động hay gì nhỉ?"; "Fan Mỹ Tâm chịu chơi thật đấy"; "Nhưng mà mua vé gì cần tới 27,8 tỷ đồng? Hay là chiêu truyền thông?"...

Phía đại diện Mỹ Tâm đã làm rõ về con số "khủng" này.

Fan nạp tới 27,8 tỷ đồng để săn vé show Mỹ Tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của Mỹ Tâm đã xác nhận thông tin về tài khoản nạp 27,8 tỷ đồng là có thật, nhưng cũng làm rõ mục đích thực sự của con số này.

Vị đại diện cho biết, việc khán giả nạp 27,8 tỷ đồng "không chính xác 100%" là để mua vé.

"Đúng là có bạn fan nạp 27,8 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng để tham gia săn vé. Tuy nhiên, bạn ấy nạp tiền vì nhiều mục đích. Thứ nhất là vì chương trình live show của Mỹ Tâm làm việc với ngân hàng, nên fan mở tài khoản và nạp tiền vào.

Thứ 2 là bạn nạp tiền để gửi tiết kiệm. Thứ 3 là để tham gia chương trình săn vé tặng miễn phí, vì ngân hàng có chương trình tặng vé dựa trên số dư tiền gửi", đại diện này lý giải.

Theo đó, thay vì dùng toàn bộ 27,8 tỷ đồng để mua vé, người hâm mộ này nạp số tiền lớn để tăng cơ hội được tặng vé từ phía ngân hàng.

"Fan nạp tiền để có cơ hội trúng vé tặng, chứ không phải sử dụng hết số tiền đó để mua vé. Tất nhiên, bạn ấy cũng dùng tài khoản đó để tham gia mua vé chọn chỗ, nhưng mua bao nhiêu thì chúng tôi không biết", đại diện ê-kíp Mỹ Tâm giải thích.

Thông tin này được kiểm chứng thông qua những chương trình khuyến mại mà ngân hàng đối tác với Mỹ Tâm đăng lên trên các kênh truyền thông chính thức.

Khách hàng của ngân hàng này được săn vé sớm và giảm giá. Chủ thẻ có cơ hội nhận vé miễn phí; tặng vé qua nhiều sản phẩm tài chính khác như tiền gửi, bảo hiểm, vay vốn...

Sau khi làm rõ vấn đề, con số 27,8 tỷ đồng người hâm mộ nạp vào tài khoản không phải hoàn toàn dùng để mua vé. Nhưng sự việc này vẫn cho thấy mức độ chịu chi và sự cuồng nhiệt rất lớn của người hâm mộ dành cho Mỹ Tâm.

Sơ đồ bán vé và giá vé đêm nhạc "See The Light" của Mỹ Tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phía Mỹ Tâm cũng làm rõ về cơ cấu vé của concert See The Light. Đêm diễn dự kiến có quy mô 40.000 khán giả. Trong đó, 30.000 vé được mở bán (22.000 vé đã bán hết đợt đầu, 8.000 vé sẽ được mở bán vào ngày 16/11) và 10.000 vé còn lại thuộc về đối tác ngân hàng để tổ chức các chương trình tặng vé và tri ân khách hàng.

Sau khi vé đêm nhạc của Mỹ Tâm được bán hết nhanh chóng, thị trường mua đi - bán lại vé đêm nhạc của nữ ca sĩ cũng đang trở nên sôi nổi. Fan bàn luận với nhau về việc nên chờ đợi đợt bán vé tiếp theo hay mua lại cho "chắc chắn", rất nhiều người than thở rằng mua vé đợt 1 khá khó, có người đã mua được nhiều vé nhưng chỗ ngồi cách xa nhau...

Concert See The Light được dự đoán sẽ một lần nữa tự phá kỷ lục của chính Mỹ Tâm, với mức đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp. Người hâm mộ đang vô cùng chờ đón một đêm diễn tiếp theo của "họa mi tóc nâu" vào tối ngày 13/12 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.