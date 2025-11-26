"Mưa đỏ" giành giải Bông sen vàng, Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý

Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV đã khép lại vào tối 25/11 với lễ bế mạc và trao giải diễn ra ở Nhà hát Quân đội, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Nhiều nghệ sĩ tham dự thảm đỏ lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV như: Thu Trang, Tiến Luật, Lê Khánh, Phương Mỹ Chi, Việt Hương... (Ảnh: Bích Phương).

Lễ bế mạc có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc...

Ngoài ra, sự kiện đón hàng trăm nghệ sĩ, nhà quản lý và chuyên gia điện ảnh tham dự.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ bế mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đánh giá, LHP Việt Nam lần thứ XXIV là chuỗi hoạt động quy mô, kết nối nghệ sĩ - công chúng - nhà quản lý - nhà đầu tư - doanh nghiệp - trường học, trong một không gian sáng tạo, cởi mở và mang lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực.

"Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại TPHCM - thành phố vừa gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để điện ảnh Việt Nam vươn lên mạnh mẽ hơn trong khu vực và trên trường quốc tế", ông Đặng Trần Cường chia sẻ.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, cơ quan quản lý Nhà nước cam kết luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, cùng nhau kiến tạo xây dựng một môi trường chuyên nghiệp và bền vững để cho ngành điện ảnh Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Ê-kíp phim "Mưa đỏ" bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi đoạt giải Bông sen vàng ở lĩnh vực Phim truyện điện ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần trao giải, phim Mưa đỏ thắng giải Bông sen vàng ở hạng mục Phim truyện điện ảnh.

Tác phẩm cũng chiến thắng 4 số hạng mục khác gồm: Thiết kế mỹ thuật xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Phương Nam vai Tạ).

NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền đại diện ê-kíp phát biểu khi nhận giải Bông sen vàng: "Chúng tôi đã tận hiến cho một chiến dịch gian nan nhưng cũng rất vinh quang. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã viết tiếp giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ.

Phần thưởng này cho phép chúng tôi xin được gửi tặng các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay".

Đạo diễn Trấn Thành cùng em gái - diễn viên Uyển Ân - góp mặt tại lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV (Ảnh: Bích Phương).

Chiến thắng của Mưa đỏ nhận sự hưởng ứng tích cực từ giới làm phim, khán giả có mặt tại lễ trao giải. Trên trang cá nhân, đạo diễn Trấn Thành cũng có bài đăng chúc mừng các tác phẩm và cá nhân chiến thắng tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

"Chúc mừng Mưa đỏ nhận giải Bông sen vàng, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu nhận giải Bông sen bạc. Riêng phim Mai cũng có 2 giải là Nữ chính xuất sắc - Nữ phụ xuất sắc cho Phương Anh Đào và chị Hồng Đào.

Chúc mừng chúng ta đã làm việc hết mình cho điện ảnh Việt Nam 2 năm vừa qua. Cảm ơn LHP Việt Nam lần thứ XXIV đã dành những giải thưởng danh giá này cho những người làm phim chúng tôi. Đây là một sự khích lệ rất lớn. Xin chúc mừng các anh chị đồng nghiệp đã đoạt giải vàng và bạc LHP lần này. Mọi người thật sự rất xứng đáng", Trấn Thành chia sẻ.