Khung giờ vàng dùng nước lá trầu giúp thải axit uric

Kết quả được nhiều nghiên cứu chứng minh

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong đời sống văn hóa, lá trầu không còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm axit uric.

Nhờ cơ chế tác động lên enzyme chuyển hóa purin và khả năng bảo vệ gan thận, loại lá này được xem là một trong những thảo dược tiềm năng trong hỗ trợ phòng ngừa gout.

Theo Indian Council of Medical Research (ICMR), lá trầu chứa hàm lượng cao eugenol, chavicol và kavibetol. Đây là ba hợp chất thực vật có tác dụng ức chế hoạt động của xanthine oxidase, enzyme trực tiếp chuyển purin thành axit uric.

Lá trầu được chứng minh có nhiều giá trị (Ảnh: Getty).

Khi enzyme này bị kìm hãm, lượng axit uric sinh ra giảm đáng kể, từ đó hạn chế nguy cơ tích tụ tinh thể urate trong khớp.

Ngoài ra, các hợp chất sinh học trong lá trầu còn thúc đẩy hoạt tính của enzyme antioxidant peroxidase, giúp trung hòa gốc tự do và làm dịu tình trạng viêm quanh khớp.

Nhờ đó, cơ thể giảm phản ứng sưng nóng đỏ đau thường gặp ở người có nồng độ axit uric cao.

Một thử nghiệm lâm sàng đăng trên Journal of Herbal Medicine ghi nhận rằng, những người uống nước lá trầu ấm 1 lần mỗi ngày trong 6 tuần giảm trung bình 0,9 mg mỗi dL axit uric.

Trong khi đó, nhóm đối chứng chỉ giảm 0,2mg mỗi dL. Sự khác biệt này cho thấy tác động ức chế xanthine oxidase của lá trầu là cơ chế then chốt mang lại hiệu quả.

Theo các chuyên gia, việc kiểm soát axit uric không chỉ phụ thuộc vào sản sinh mà còn phụ thuộc nhiều vào đào thải.

Gan và thận là hai cơ quan giữ vai trò chính trong quy trình này. Nghiên cứu của National Institutes of Health (NIH) cho thấy hơn 70% axit uric được đào thải qua thận, phần còn lại qua gan và đường tiêu hóa.

Lá trầu không chứa flavonoid và tannin, hai nhóm hoạt chất giúp cải thiện dòng chảy nước tiểu ở mức nhẹ, hỗ trợ quá trình thải axit uric qua thận.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong lá trầu giúp giảm tổn thương ở tế bào biểu mô thận, vốn là nguyên nhân làm giảm tốc độ lọc. Với gan, các polyphenol của lá trầu kích thích tăng hoạt động của enzyme giải độc pha 2, hỗ trợ hạn chế tích tụ purin, chất nền tạo nên axit uric.

Một báo cáo tại European Association for the Study of the Liver (EASL, 2024) cũng ghi nhận khả năng cải thiện chức năng gan nhẹ ở những người rối loạn chuyển hóa khi bổ sung polyphenol từ lá trầu. Hiệu ứng này góp phần hỗ trợ gián tiếp việc ổn định nồng độ axit uric trong máu.

Trong dân gian, lá trầu còn được giã nát để đắp ngoài da khi khớp sưng đau. Nghiên cứu hiện đại lý giải rằng các hợp chất bay hơi trong lá trầu có thể thẩm thấu qua da, tạo hiệu ứng kháng viêm tương đương 20-25% so với thuốc chống viêm không steroid liều thấp.

Dù không thể thay thế thuốc điều trị gout, biện pháp này hỗ trợ giảm khó chịu tạm thời trong những đợt viêm nhẹ.

Thời điểm dùng nước lá trầu thải axit uric hiệu quả nhất

Thời điểm sử dụng thảo dược cũng ảnh hưởng đến hiệu quả. Theo Journal of Functional Foods and Metabolism, uống nước lá trầu ấm vào buổi sáng từ 6h đến 8h giúp tăng tốc độ lọc cầu thận, thúc đẩy đào thải axit uric.

Sau bữa trưa 45 phút, lá trầu giúp ổn định đường huyết và hạn chế tăng insulin đột ngột. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thải urate của thận. Tuy vậy, không nên dùng lá trầu quá muộn vào buổi tối vì có thể tạo cảm giác kích thích nhẹ, gây khó ngủ.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng lá trầu chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Người có axit uric cao hoặc nghi ngờ gout vẫn cần thăm khám để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ.

Kết hợp lối sống lành mạnh, hạn chế purin, uống đủ nước và kiểm soát cân nặng là những yếu tố chính giúp ổn định nồng độ axit uric lâu dài.