Chủ tiệm thưởng Tết lớn, xóa nợ hơn 17 triệu đồng khiến nhân viên bật khóc

Quyết định bất ngờ trong năm mới

“Chị gửi Trang 30 triệu đồng tiền lương và thưởng Tết. Còn khoản 17,5 triệu đồng em đang nợ, chị lì xì luôn để em bước sang năm 2026 thật nhẹ nhõm.

Các em xứng đáng nhận những giá trị tốt đẹp sau quãng thời gian nỗ lực cống hiến”, chủ tiệm áo dài Huệ Thi (TP Cần Thơ) vừa dứt lời, cả cửa hàng ồ lên chúc mừng. Nữ nhân viên tên Trang sững người, bật khóc vì xúc động.

Nhân viên vỡ òa vì vừa được thưởng Tết lớn, vừa được sếp xóa món nợ cũ (Video: NVCC).

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chị Huệ Thi trao lương, thưởng Tết đến 5 nhân viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 300.000 lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thi cho biết Trang là nhân viên gắn bó lâu năm nhất, đã làm việc suốt 6 năm và hiện giữ vị trí quản lý.

Trước đó, Trang muốn mua xe máy để thuận tiện đi lại và phục vụ công việc nhưng không đủ tiền. Thấy nhân viên dự định mua trả góp, chị Thi chủ động cho mượn tiền để tránh phải chịu lãi suất cao.

Đến dịp thưởng Tết, Trang vẫn còn nợ 17,5 triệu đồng. Để nhân viên an tâm đón Tết, chị Thi quyết định xóa khoản nợ này. Quyết định bất ngờ khiến cả 5 nhân viên vỡ òa xúc động, nhiều người rưng rưng vì mừng cho đồng nghiệp.

Chị Thi kể Trang là nhân viên luôn đồng hành cùng chị vượt qua nhiều thử thách và hỗ trợ tận tình khi chị Thi mở thêm các thương hiệu mới.

“Trang làm việc không kể ngày đêm, không so đo giờ giấc. Có đợt tôi ra mắt bộ sưu tập mới, không chỉ Trang mà các nhân viên khác cũng chủ động bắt đầu làm việc từ 6h sáng, có lúc làm đến 1-2h hôm sau mới nghỉ. Mệt nhưng ai cũng vui, xem nhau như gia đình”, chị Thi chia sẻ.

Trong clip, ngoài Trang, các nhân viên khác cũng được nhận 11-23 triệu đồng, gồm lương cứng, lương tháng 13, thưởng năng suất, tiền mua quà biếu gia đình…

Đáng chú ý, một nhân viên tên Thảo làm việc bán thời gian vẫn được nhận đầy đủ các khoản thưởng, thậm chí còn được tăng lương để có thêm chi phí học đại học sắp tới.

Thảo là nhân viên được bố trí làm ca đêm 4 tiếng/ngày. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô dự định học liên thông đại học ban đêm để ban ngày có thể làm việc toàn thời gian, ổn định thu nhập và tiếp tục con đường học tập.

Do chỉ làm việc bán thời gian, mức lương của Thảo thấp hơn các nhân viên khác, trung bình khoảng 2-4 triệu đồng/tháng, nhưng chị Thi vẫn hỗ trợ thêm để tổng thu nhập đạt khoảng 5 triệu đồng, kèm tiền ăn, thưởng và các khoản hỗ trợ khác.

Thấu hiểu sự vất vả của người lao động

Theo chị Huệ Thi, việc xóa nợ hay chi thưởng lớn dịp Tết không nhằm phô trương, mà xuất phát từ sự trân trọng dành cho những người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài.

“Thậm chí, tôi còn lo bấy nhiêu đó chưa đủ để bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực các bạn bỏ ra trong năm qua. Đối với tôi, nhân viên mới là người đóng góp nhiều nhất, là người trả lương cho người làm chủ như tôi”, chị bộc bạch.

Chị Thi kể mình khởi nghiệp từ hơn 7 năm trước. Xuất thân từ gia đình nông dân, từng trải qua nhiều vất vả, chị thấu hiểu giá trị của đồng tiền cũng như áp lực của người lao động xa quê. Vì vậy, trong kinh doanh, chị luôn cố gắng đối xử tử tế và sẻ chia với nhân viên.

Nhân viên cửa hàng áo dài khoe thưởng Tết "khủng" (Ảnh: NVCC).

Ngay trong giai đoạn dịch Covid-19 khó khăn nhất, khi cửa hàng phải đóng cửa dài ngày, không có doanh thu, chị từng khuyên nhân viên về quê tìm việc khác nếu cần. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối, ở lại phòng trọ, sẵn sàng đến dọn dẹp cửa hàng không lương, chỉ mong có bữa cơm qua ngày.

“Có lúc tôi mắc Covid-19, phải cách ly tại nhà, các em thay nhau chăm sóc, mang đồ ăn lên tận phòng. Ai khỏe thì làm việc, ai không may mắc bệnh thì lên tầng cách ly, được các bạn còn lại chăm sóc. Nghĩ lại thấy thương vô cùng...”, chị Thi xúc động kể.

Chị Thi cho biết nhiều nhân viên từ tỉnh lên thành phố làm việc không đủ điều kiện mua xe, chị sẵn sàng bỏ tiền mua trước rồi cho các em trả dần khi có khả năng.

Khi nhân viên gặp khó khăn như cần tiền xây nhà cho cha mẹ, đóng học phí hay phát sinh chi phí lớn đột xuất, chị cũng luôn sẵn lòng hỗ trợ trong khả năng của mình.

“Ngoài xã hội mình có thể làm từ thiện thì ngay trong doanh nghiệp nhỏ của mình, giúp được một người có cuộc sống ổn định cũng là đang làm điều tốt”, chị chia sẻ.

Theo chị, thành công hiện tại của chị có đóng góp rất lớn từ đội ngũ nhân viên.

“Các bạn chính là những cánh tay giúp tôi làm được mọi việc. Nếu không có các bạn, tôi không thể duy trì công việc như bây giờ.

Vì thế, đãi ngộ tôi dành cho nhân viên không chỉ là lương thưởng trên giấy tờ hay trên mạng xã hội, mà còn phải có sự quan tâm trong đời sống hằng ngày, từ bữa ăn, quần áo đến chăm lo việc học hành cho các bạn”, chị nói.